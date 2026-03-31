第三代肺癌標靶藥降腦轉移風險 惟資助門檻過高 患者陷「有藥無錢醫」困局籲政府放寬至一線治療

肺癌為本港頭號癌症殺手，其中ALK基因變異是亞洲地區常見的類型之一。醫學界指出，第三代標靶藥物能顯著降低晚期ALK肺癌患者的腦轉移風險，並大幅延長存活期。然而，本港現行藥物安全網資助機制，僅將該藥物納入二線或已出現腦轉移的治療方案，未涵蓋一線患者，引發社會關注。有病人組織及醫學界人士促請當局檢討資助政策，讓患者及早受惠於更有效的治療。

第三代肺癌標靶藥降腦轉移風險 大增晚期存活率

香港肺癌基金會榮譽顧問、臨床腫瘤科專科醫生劉健生在記者會上指出，非小細胞肺癌（NSCLC）佔本港肺癌個案七至八成，當中約3-5%由ALK基因突變驅動。此類患者普遍較為年輕，且多為非吸煙者。由於ALK基因的錯誤融合會產生異常蛋白，進而推動癌細胞迅速生長，令治療面臨巨大挑戰。

腦部是ALK肺癌最常見的轉移部位。劉醫生引述研究指，患者在疾病進程中，出現腦轉移的比例可高達七成，常引發頭痛、噁心甚至癲癇，嚴重影響生活質素。他解釋，人體的「血腦屏障」會阻礙傳統藥物進入腦部，但第三代標靶藥物經改良設計，能有效穿透屏障，控制腦部腫瘤。一項為期五年的臨床研究（CROWN研究）數據顯示，在一線治療中使用第三代標靶藥，能使未有腦轉移的患者，在五年內維持腦部無惡化的比例高達96%。

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新藥助肺癌治療「慢病化」 惟資助政策滯後

隨著醫學發展，晚期肺癌治療已邁向「慢病化」。最新數據亦指，第三代標靶藥物能將ALK肺癌患者的五年無惡化存活率，由第一代藥物的8%大幅提升至60%。

香港藥學會會長沈明達藥劑師表示，約三分之一ALK肺癌患者在確診時已出現腦轉移，需同時接受腦部治療，身心及經濟負擔沉重。他指出，第三代標靶藥物具備強大的腦部穿透力，能有效治療甚至預防腦轉移，並克服對舊代藥物的抗藥性。即使患者尚無腦部轉移，若所有一線患者能及早使用第三代標靶藥物，有助於提升腦部保護效果，促進患者更快恢復日常生活。更重要的是，第三代標靶藥物常見副作用大多屬於可控範圍，接受治療的大多病人，無論精神狀態、身體活動能力及日常生活功能都能維持穩定甚至改善，整體生活質素並未因長期抗癌治療而下降。

然而，沈明達指出，現時關愛基金的申請門檻，令未出現腦轉移的一線患者無法受惠，可能錯失最佳治療時機。他提及，蘇格蘭、澳洲、新加坡及中國內地等地自2022年起已將相關治療納入資助，認為本港醫管局藥物名冊的更新步伐，未能追上藥物研發進度。

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病人「有藥無錢醫」困局 錯失治療黃金期

會上，現年60多歲的ALK肺癌患者王女士分享其經歷。她於2021年確診，因無法負擔數萬元的自費藥費，一直拖延治療，直至去年第二代標靶藥物納入關愛基金資助，才正式開展療程。惟去年出現抗藥性並擴散至腦部。她形容現行制度如同「看著火燒開了才去救火」，令她錯失治療黃金期。面對沉重的藥費，目前僅能靠長者生活津貼維生的她，需每月遠赴內地購買較廉價的藥物，但仍感徬徨。

籲政府優化資助門檻

同路人同盟主席陳偉傑表示，王女士的個案正反映現行資助機制的「自資藥物空窗期」問題。他指資助門檻過高，令基層患者在未達特定臨床指引前，陷入「有藥無錢醫」的困局，過程對病人構成極大精神壓力。他促請醫管局不應以「是否有腦轉移」作資助分野，應以提升患者存活率為首要考量，將第三代標靶藥物納入一線資助。

立法會議員葛珮帆亦關注藥物名冊更新滯後的問題，認為現行逐級嘗試的治療階梯，未能回應患者在治療初期的實際需要。她建議醫管局加快更新藥物名冊，並簡化審批程序，從預防醫學角度推動精準醫療，以減輕長遠醫療負擔。

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