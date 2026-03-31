芫茜水可以紓緩濕疹嗎？中醫教濕疹急性期止痕+慢性期調理防發作建議 附沖洗止痕水藥方

當濕疹發作，有些人會用金銀花菊花煲水，用來沖洗皮膚，清熱止痕。芫茜水也頗為常見的選擇。不過，有中醫表示，性溫的芫茜用於濕熱引發的濕疹可能會有反效果，造成刺激。他分享一款更適合濕疹爆發時使用的藥方，幫助緩解抓不停的痕癢。

芫茜水可以紓緩濕疹嗎？中醫推介「止痕水」急性期快速止癢

註冊中醫師馬琦傑在Facebook專頁發文指，芫茜水一般用於透發水痘。不過有效紓緩水痘，不代表也能用於濕疹。他表示，芫茜性温味辛，故不適用於濕熱或血虛而導致的濕疹，更尤其不建議對嬰幼兒使用。因為芫茜水容易刺激嬰幼兒幼嫩的皮膚。

他指出，濕疹一般可以分為「急性期」、「亞急性期」和「慢性期」3個階段。不同時期有不用處理方法，包括洗劑、藥膏等，並根據證型和體質內服中藥調理。另外亦要保持良好的生活和飲食習慣，持之以恒。他分享一款外用的「濕疹止癢水」藥方，適合急性和亞急性濕疹患者，及時緩解痕癢，避免皮膚屏障受損更嚴重。

紓緩濕疹急性期：外用「濕疹止癢水」藥方

外用「濕疹止癢水」藥方

材料：金銀花30g、地膚子15g、白癬皮20g、土茯苓8g、黃芩15g、紫蘇 5g

做法：將紫蘇以外的材料以2L水，滾到只剩600ml，再放入紫蘇。

使用方法：待涼後塗抹或浸敷患處15分鐘，每日1-2次。用完止痕水，務必使用適當的藥膏修復皮膚屏障。

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濕疹日常調理預防發作3大建議

針對濕疹輕症患者，馬醫師提出3大家居調理建議：

1. 接地氣

濕疹是因為皮膚炎症引起，而炎症係百病之源，「接地氣」有助健康細胞排走了炎症發生的靜電，運用「接地氣」方法配合中醫中藥的治療，使用修復膏、戒口及充足休息，有助皮膚回復健康。

2. 不宜全面戒口

脾虛也引發濕疹，因此體質較差人士不宜全面戒口，以免營養不良，導致濕疹惡化。建議只在濕疹發作時適當戒囗。

3. 做好修復

不少草藥含有皮膚修復效果，只要勤搽厚敷含天然成分的皮膚修復霜，可加速修護破損的皮膚，促進癒合。

（已獲授權轉載）

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