首胎有先天性疾病夭折 港媽獲東區醫院暖心陪伴 走出陰霾迎二胎「讓我去除生育的恐懼！」

本港一名媽媽懷上第一胎，卻不幸發現寶寶患有先天性疾病，出生後便夭折，對一位母親而言，這無疑是沉重打擊。在東區醫院醫護團隊的暖心陪伴與支援，成功走出陰霾，迎接第二胎的來臨，並表示「讓我去除生育的恐懼！」。

首胎有先天性疾病夭折 港媽獲東區醫院暖心陪伴

東區醫院PYNEH在Facebook專頁發視頻指，三年前，Fian懷上第一胎，卻不幸在產前檢查中，發現胎兒患有先天性疾病。機緣巧合下，她選擇了到東區醫院繼續進行產前檢查及分娩。儘管面對極大的不確定性，但在醫護團隊的陪伴下，Fian的孩子最終成功出生，惟出生後隨即被送往新生兒深切治療部（NICU），留醫三天半後，最終不幸離世。雖然孩子不幸夭折，但在醫護團隊始終如一的關懷下，Fian堅強地度過了這段人生低潮。她憶述：「婦產科團隊不只給予我生理上、檢查上的支援，更提供了心靈和情緒上的陪伴。」

在經歷數月的沉澱後，Fian成功走出了陰霾，並再度懷上孩子。基於第一次懷孕時所建立的深厚信任，她毫不猶豫地決定重回東區醫院，將第二胎的整個產檢及生產過程，都交由同一團隊協助。一如既往，東區醫院的醫護團隊為Fian提供了無微不至的照料，細心跟進她第二次懷孕的每個階段。最終，Fian的第二個孩子順利誕生，並在家人的愛護下平安長大、精靈活潑。

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走出陰霾迎二胎：「讓我去除生育的恐懼！」

回想起這兩次截然不同的懷孕經歷，Fian形容感覺相當奇妙。「我們能真實感受到醫護團隊對每一個小生命的珍視與愛護。」她分享道：「這兩次在東區醫院的體驗，讓我去除了對生育的恐懼。」

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這段深刻的經歷，讓Fian對於醫患之間的人情味特別感觸。直到現在，她仍然和當時照顧她的醫護團隊保持著聯繫：「團隊令我深切感受到他們對病人的真誠關懷。我的生命，以及兩個嬰兒的生命，都交託在東區醫院專業團隊的手上，讓我覺得無比信賴。」

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