戒碳水2個月暴瘦15公斤 26歲女OL確診糖尿病前期 醫生揭4大減肥方法惹禍

內地一名26歲OL為求在短期內以最佳狀態示人，透過極端戒斷碳水化合物及過量運動，成功在2個月內激減15公斤，換來的卻是「糖尿病前期」的診斷。醫生警告，該女子有4大看似有效的減肥方法正是致病的元兇。

戒碳水2個月暴瘦15公斤 26歲女OL確診糖尿病前期

綜合內媒報道，浙江杭州一名26歲女OL，身高160厘米，原本身體重約65公斤。為了在好朋友的婚禮上以最佳狀態擔任伴娘，她在短短兩個月內，透過極端的節食方式及過量的運動，成功暴瘦15公斤。正當她為這驚人的減肥成果沾沾自喜時，身體卻接連亮起警號，不但持續感到極度疲勞、經常口渴及異常飢餓，甚至出現頭暈、心慌等症狀。

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她隨即求醫，檢查結果發現，其空腹血糖值高達7.8mmol/L（正常標準為低於6.1mmol/L），而糖耐量測試（OGTT）2小時後的血糖值亦錄得10.2mmol/L（正常標準為低於7.8mmol/L），數據已明確達到「糖尿病前期」的診斷標準。

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醫生揭4大減肥方法惹禍 跑步距離太遠也中招？

經問診後，醫生發現這位OL的減肥方法存在嚴重的謬誤。這種極端的做法，直接導致她的胰島素分泌功能出現紊亂，體內的肌肉與水份大量流失，連帶新陳代謝亦受到嚴重破壞。其錯誤的減肥行為主要有以下幾點：

完全斷絕碳水化合物攝入

每天只進食極少量的蔬菜和雞胸肉

進行高強度運動

單日跑步距離更超過10公里

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隨後，醫生為她制定一套科學化的治療及飲食運動方案。經過長達三個月的系統性調理，她的體重穩定在約52.5公斤，所有不適症狀亦逐漸消失。在最近一次的覆診中，結果顯示其空腹血糖已成功降回至5.6mmol/L的正常水平，糖耐量測試結果亦完全恢復正常。其調理方案主要包括：

停止極端節食，恢復均衡三餐。

將運動強度調整為中等強度有氧運動為主，配合適量無氧訓練。

定期監測血糖，並建立個人健康生活記錄。

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血糖多高已是糖尿病前期？

根據本港醫管局資料，糖尿病是一種代謝失調的慢性疾病。當胰島素分泌不足，或人體無法正常利用所產生的胰島素時，血糖便會上升。血糖過高會引致脂肪及蛋白質代謝紊亂，長遠更會破壞心血管、視網膜、神經、腎臟等等多個身體系統及器官之機能。

如若空腹血糖水平≥5.6至<7 mmol/L，視為空腹血糖異常；餐後兩小時血糖水平≥7.8至< 11.1 mmol/L，則是血糖耐量異常。兩種情況均屬於前期糖尿病。

糖尿病8大早期症狀

部分糖尿病患者在患病初期或會出現以下徵狀：

經常口渴

小便頻密

感到飢餓

體重下降

容易疲倦

視力模糊

傷口不易癒合

皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

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