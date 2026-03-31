脫髮年輕化？罪魁禍首竟是肩頸痛 日本專家教「7步按摩法」改善頭皮環境養出濃密髮

脫髮年輕化問題日益嚴重，除了壓力、營養缺乏等因素，都市人相當普遍的肩頸痛症，原來都會導致掉髮增多、頭頂越來越稀疏。有日本頭髮專家分享「頭皮逆齡按摩法」，幫助放鬆肩頸肌似，同時養出健康頭皮，令髮絲茁壯成長，遠離頭髮危機。

根據日媒《FNN》報道，日本毛髮診斷士認證指導講師本山典子指出，近年，因過度使用智能手機及電腦，導致姿勢不良、頸肩肌肉僵硬的都市人急劇增加，脫髮問題亦隨之出現年輕化的趨勢。

頸梗膊痛，這個看似與頭髮無關的常見都市病，為何會對頭皮與髮質構成負面影響？她解釋指，頭部位於身體的最頂端，高於心臟，本身已是血液較難送達的區域。當頸部和肩膊的肌肉僵硬時，會進一步阻礙血液循環，令輸送至頭部的氧氣和營養素供應更為不足，最終導致頭皮變得繃緊、僵硬。這樣的「土壤」難以孕育出健康的頭髮。若對此狀況置之不理，頭髮會漸漸變得細軟，掉髮數量亦會隨之增加。

【同場加映】頭髮稀疏老10歲！專家拆解5個傷髮壞習慣 吹頭先吹瀏海是大忌？

7步「頭皮逆齡按摩法」紓緩肩頸痛 刺激頭皮血液循環

因此，要改善頭皮健康，關鍵在於促進血液循環。最重要的一步是必須由頭部周圍的大肌肉群開始放鬆。本山典子強調，直接按摩頭皮效果有限，正確的做法是先由頸部及肩膊周圍開始，每個步驟建議重複5-10次。由下而上暢通血液循環，使營養能夠源源送達頭皮。

頭皮逆齡按摩法步驟1-2

步驟一：頸部環繞，暢通淋巴

進行按摩前，首先挺直背部，讓頸部回到正確位置，以利血液循環。用手由鎖骨下方，順勢向腋下方向按摩，以促進淋巴循環。左右兩邊分別進行。

將右手置於左肩上，頭部向右緩慢地大幅度轉動；然後換邊，將左手置於右肩，頭部向左轉動。若感到肌肉繃緊，注意放慢速度，以免拉傷頸部。

步驟二：肩胛帶動，活化大肌肉

雙手分別放在兩邊肩膀上，手臂由後向前、再由前向後大幅度轉動。雙手保持在肩上，手肘模仿鳥翼般上下擺動。

此動作旨在活動連接頸部與後枕的「斜方肌」。活動這組大肌肉有效將血液泵上頭部。

頭皮逆齡按摩法步驟3-4

步驟三：耳周提拉，即時促進血流

用手指捏住耳朵，分別向「橫、上、下」三個方向提拉，力度以感到「輕微疼痛但不至於不舒服」為準。向下拉時，可捏住耳珠，會更容易發力。

進行時會即時感到耳周變得溫暖，這是因為耳周是連接身體與頭部血管的「中轉站」，適度刺激此處，能瞬間促進血液流動。

步驟四：臉部放鬆，緩解「咬肌」

用指腹在腮骨附近的咀嚼肌（即用力咬合牙齒時會鼓起的肌肉）上，以畫圓方式輕輕按壓、揉鬆。臉部肌肉僵硬同樣會影響血液循環。特別是遙距工作、與人對話減少的人士，咀嚼肌更容易變得繃緊。

頭皮逆齡按摩法步驟5

步驟五：按壓後枕，舒緩眼部疲勞

將手指的第一及第二關節輕微彎曲，呈「熊爪」狀，用指腹接觸頭皮。將一隻「熊爪手」按在後枕，讓頭部像在「點頭」般上下活動。用另一隻手承托著按壓的手，頭部順勢向後靠，將重量壓在指腹上，能讓力量更易傳達，提升按摩效果。

隨後，將「熊爪手」分別按壓在「右眼正後方」、「鼻子正後方」、「左眼正後方」三個位置，不僅能改善血流，更能有效舒緩眼部疲勞。

頭皮逆齡按摩法步驟6-7

步驟六：側面頭皮，向上提拉

將食指至尾指的四隻手指，放在耳上方的側面頭皮，以輕柔的力度上下搖動、按摩。手指位置由下而上，逐少移動，一直按摩至頭頂。

步驟七：刺激頭頂，全面放鬆

與按摩後枕的方法相同，用「熊爪手」按在頭頂，另一隻手承托，然後輕輕左右搖動整個頭部，讓頭皮被指腹帶動。手指位置可左右稍微移動，確保整個頭頂都得到放鬆。

【同場加映】女星指日吃8粒蛋可生髮 專家揭可改善壓力性掉髮 半熟蛋反成「頭髮殺手」？

來源網址 : 女星指日吃8粒蛋可生髮-專家揭可改善壓力性掉髮半熟蛋反成頭髮殺手 | 星島頭條

本山典子強調，只要持之以恆，即使只是在工作或做家務的零碎時間，拉一下耳朵、按揉一下咀嚼筋，也能對改善頭皮環境有所幫助。若時間許可，在洗澡前後進行完整的按摩，效果更佳。持續按摩約1個月，頭皮環境便可見到改善，掉髮量亦會減少。堅持半年至一年後，新生長的頭髮會變得更強韌，整體髮量有所增加，回復豐盈、濃密的健康狀態。

延伸閱讀：讓濕髮自然風乾更傷髮絲 專家教正確技巧吹頭髮同時護髮 提升光澤/避免毛躁