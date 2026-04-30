搭夜機難入睡！營養師點名喝1種保健品助安睡 上機前30分鐘飲就有效

放假去旅行或出差工作坐夜機想安睡有何方法？有營養師推薦補充1種保健品，上飛機前30分鐘飲用，飛行時即感睡意。他還分享4個坐飛機小習慣，能在飛行時睡個好覺。

營養師點名喝1種保健品助安睡 上機前30分鐘飲就有效

註冊營養師Jim Lau在Facebook專頁發文指，常有人問搭夜機有甚麼補充劑可以幫助入睡，即使試過服用褪黑激素，效果亦未必理想。他表示，他以往搭夜機時，同樣是那種「明明攰到癲，但對眼就係唔肯埋」的人。後來，他發現維他命D與睡眠質素有極大關係，並親身實測，在上機前約30分鐘，飲用少量維他命D，結果一上機後就即刻有困意。

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為何維他命D會有如此神奇的助眠效果？Jim Lau解釋，因為大腦內的維他命D受體，會調控一種名為AANAT的關鍵酵素，而這種酵素正正就直接影響著褪黑激素的合成速度。簡單來說，維他命D就如為身體「開綠燈」，啟動製造褪黑激素的機制。同時，維他命D亦會促進血清素的分泌，令人先感到放鬆，再慢慢產生自然的睡意。

Jim Lau補充，他個人會選擇等滲透配方的維他命D，因為它毋須經過胃部漫長的消化過程，能讓小腸快速吸收。他形容，維他命D飲用後不久，整個人便會開始放鬆，對他而言，這個吸收速度最為合適。

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坐夜機4個助眠習慣 穿著寬鬆衣物也有效？

除了補充維他命D，Jim Lau亦分享了4個能相輔相成的夜機安睡小習慣：

坐夜機4個助眠習慣

坐夜機4個助眠習慣：

上機前飲食要輕盈： 吃得太飽會令腸胃在飛行途中不停消化，反而更難入睡。

穿著寬鬆衣物： 身體繃緊會令神經難以放鬆。

戴好眼罩耳塞： 隔絕機艙的燈光和噪音，有助大腦接收「是時候休息」的訊號。

避免飲用咖啡因及酒精飲品： 咖啡和酒都會干擾褪黑激素的正常分泌。

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他提醒，很多香港人其實不只是搭飛機時才睡不著，平日亦長期處於亞健康狀態。如果發現自己經常睡眠質素差、容易疲倦、難以放鬆，亦不妨考慮在睡前補充少量維他命D。

資料來源：註冊營養師Jim Lau

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