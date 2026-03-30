養生陷阱｜吃泡菜護腸卻損心臟健康？專家揭2類「超級食物」暗藏陷阱恐致血壓血糖飆升

近年，韓式泡菜、康普茶等食品因為含有益生菌，被認為有益腸道，因此備受追捧，被視為健康飲食的象徵。然而，有專家警告，這些食品可能是隱藏的高鹽及高糖陷阱，經常吃會對心臟健康構成潛在威脅。

吃泡菜是養生陷阱？專家揭護腸卻恐損心臟健康

英國心臟基金會（British Heart Foundation, BHF）近日發表報告指，不少人為促進腸道健康而食用的產品，可能正不知不覺地損害心臟。報告特別點名一些富含益生菌的發酵食品，例如韓式泡菜及德國酸菜。此類食品在製作過程中，往往需加入大量鹽分作醃製及防腐之用。若消費者頻繁或大量食用，攝取過量鈉質，恐會令血壓升高，長遠增加患上心臟病及中風的風險。

基金會建議， 大眾在享用此類食品時，應盡量選擇「較小份量」，並在購買時留意市面上有否「低鹽」或「低鈉」的選擇。

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小心「健康飲品」的高糖陷阱

除了發酵蔬菜，報告亦針對近年蔚為風潮的健康飲品「康普茶」提出疑慮。康普茶是一種含有益生菌的發酵茶，常被視為汽水健康替代品。但市面上不少商業品牌為了提升口感，會在生產過程中額外添加大量糖分。

與此同時，各種調味乳酪及預先攪拌好的水果沙冰（Smoothie），其內含的添加糖分亦不容忽視。基金會解釋，過量攝取糖分，除了會導致體重增加，更會令血糖水平急速飆升，繼而增加患上心臟病或中風的危機。建議購買時選擇「無添加糖」的產品，在原味乳酪加入新鮮水果取代糖，作為天然甜味的來源；自製水果沙冰時，可以添加堅果或種子補充額外的蛋白質和纖維，有助穩定血糖水平 。

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英國心臟基金會首席營養師Tracy Parker強調，這並不代表此類食品「有害無益」，適量食用對身體仍有好處。他們鼓勵大眾選擇能維持腸道微生物健康的食物，良好的腸道微生物環境有助減少發炎、促進代謝，從而有益心臟健康。只要確保在購買前檢查包裝標籤，留意額外添加的鹽和糖，並謹記適量食用的原則，便能確保這些食品為心臟健康帶來的好處，不會被其風險所抵銷。

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