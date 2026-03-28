男子患腎衰竭4期戒吃3類早餐 成功逆轉免洗腎 醫生教護腎6大早餐飲食法

吃錯早餐可能隨時要陷入洗腎危機！一名62歲男子患腎衰竭4期，透過戒吃3類早餐，成功逆轉免洗腎危機。有醫生教6大早餐飲食法，有助保護腎臟。

男子患腎衰竭4期戒吃3類早餐 成功逆轉免洗腎

腎臟科醫生洪永祥在Facebook專頁發文指，該名62歲男子是一名退休工程師，初次求診時，已確診高血壓腎病變引發的慢性腎衰竭第四期，腎絲球過濾率（eGFR）僅餘28分。其家庭醫生告知他要有接受洗腎的心理準備，令他陷入極度憂鬱與恐懼，自覺人生下半場已提前結束。洪醫生仔細檢視其生活紀錄後，發現問題源於早餐。他未有接受腎臟科醫生或營養師的飲食指導，每日早餐均進食兩片全麥方包、塗上厚厚一層花生醬或加工肉排漢堡，再配搭一杯標榜「高蛋白」的營養奶。這在一般人眼中都不是對腎臟健康的早餐，但對於慢性腎病患者而言卻是災難：全麥與花生屬高磷陷阱，高蛋白奶更會令已衰竭的腎臟代謝壓力倍增。

經醫生拆解並重組其早餐，要求他根據護腎早餐黃金六原則準備每日早餐後，三個月後奇蹟出現。該男子的腎絲球過濾率回升至48分，脫離洗腎警戒線，更開始規律地照護腎臟，生活重回正軌。

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醫生教護腎6大早餐飲食法 可補充2類優質油脂

洪醫生表示，腎友體質各異，要逆轉腎功能，必須限磷、限鉀、限蛋白，同時確保攝取足夠熱量與營養，關鍵在於理解腎臟的過濾機制。以下是綜合國際醫學文獻與臨床實務，總結出的腎友早餐黃金6大原則：

護腎6大早餐飲食法

護腎6大早餐飲食法

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1.遠離超加工食品

根據2021年發表於《Journal of the American Society of Nephrology (JASN)》的一項大規模研究，攝取過多超加工食品與慢性腎病快速進展有高度相關性。研究指出，飲食中超加工食品比例每增加10%，罹患腎病風險便上升24%。加工食品含有大量無機磷添加物，如磷酸鹽類，這類磷的腸道吸收率接近100%，相比天然蛋白質中的有機磷，吸收率僅約40%至60%，無機磷會直接導致血磷飆升、血管鈣化，並引發腎間質纖維化。

2.蛋白質精準配額

《KDOQI慢性腎臟病營養臨床實踐指南》建議，對於未洗腎的慢性腎病患者，實施極低蛋白飲食或低蛋白飲食是延緩洗腎的黃金標準。建議將全日蛋白質限制在每日每公斤體重0.6至0.8克。在早餐分配上，應攝取兩份（約14克）優質蛋白質。將蛋白質攝取集中在早餐與午餐各兩份，晚餐減至一份，能讓腎臟在夜間獲得充足休息，減少夜間腎絲球高過濾壓。

3.攝取三份低鉀膳食纖維

《Nature Reviews Nephrology》多次提及「腸腎軸」概念。當腎功能下降，體內尿毒素會改變腸道菌相，導致腸道屏障受損，足夠的膳食纖維能有助包裹代謝廢物。但腎友需注意鉀的負荷，建議早餐至少攝取三份纖維，並優先選擇瓜果類，如絲瓜、冬瓜或經汆燙處理的葉菜。烚三至五分鐘後將水濾掉，可去除蔬菜中逾五成鉀離子，讓腎友安全攝取纖維，維持腸道健康。

4.補充Omega-3與Omega-9優質油脂

腎友常因擔心蛋白質而不敢吃肉，導致熱量不足。熱量不足時，身體會分解肌肉產生能量，反而產生更多含氮廢物。根據《The American Journal of Clinical Nutrition》研究，Omega-3脂肪酸，如魚油具顯著抗發炎、促進循環、降膽固醇作用，能減輕腎絲球硬化。而Omega-9如特級冷壓初榨橄欖油中的橄欖多酚是極佳的抗發炎與熱量來源。建議在早餐中避開反式脂肪與飽和脂肪，加入20毫升優質油脂，既能補足熱量，亦有助保護心血管。

5.取代高磷無糖乳酪

一般健康人士早餐進食無糖乳酪，是常推薦的選擇，但對於有飲食限制的腎友而言，乳酪屬於乳製品，富含磷與蛋白質，並不友善。發表於《Journal of Renal Nutrition》的臨床研究顯示，補充特定護腎菌株的「腎性益生菌」，能有效在腸道內利用尿毒素作為養分進行代謝，這在醫學上被稱為腸道透析。透過益生菌將尿毒素從腸道排出，可直接減輕腎臟排毒負荷。

6.攝取低氮澱粉

低氮澱粉，如冬粉、西米露、澄粉、藕粉幾乎不含蛋白質、磷與鉀，卻能提供穩定且優質的碳水化合物熱量。攝取足夠的低氮澱粉，是實踐低蛋白飲食且避免營養不良的唯一途徑。

3款護腎早餐餐單 1款鉀含量極低僅190毫克

洪醫生根據上述原則，為慢性腎衰竭腎友設計3套護腎的早餐：

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1.中式番薯冬粉組合

主食選用約40克冬粉搭配50克熟番薯。冬粉是極佳的低氮澱粉，能提供飽足感卻不產生氮廢物。番薯建議先切丁烚後，再與冬粉拌在一起，以降低鉀含量。

優質蛋白質方面，精準分配兩份，一顆完整水煮蛋（約7克蛋白）加上約80克板豆腐（約7克蛋白）。板豆腐屬植物性蛋白，根據《Clinical Journal of the American Society of Nephrology》研究，植物性蛋白對腎臟造成的過濾壓力遠小於動物性紅肉。

膳食纖維則由兩碗烚紹菜與黑木耳組成，務必先將蔬菜切小段烚五分鐘後撈起，濾掉含鉀離子的湯汁。最後，這道早餐在於15毫升特級初榨橄欖油，直接淋在冬粉上拌勻。

進食前強烈建議先攝取一包腎性益生菌，以取代未能進食的無糖乳酪，正確補充腸道益菌，飯後再服用兩顆魚油，補足早餐中缺乏的Omega-3。

這套早餐總熱量達485大卡，確保身體不會燃燒肌肉。蛋白質精準鎖定14.2克（2份）。磷含量約185毫克，遠低於單餐250毫克的警戒線。鉀含量經烚僅餘約215毫克，對多數腎友非常安全。這是一套能穩定血糖、減輕負擔的理想組合。

2.西式輕食鮭魚低蛋白吐司

若習慣西式早餐，務必選購市面專門的低蛋白方包，這類方包經特殊技術移除大部分蛋白質與磷。使用兩片低蛋白吐司，抹上10克優質草飼牛油或噴上牛油果油。

蛋白質來源選用70克的乾煎三文魚，不僅提供優質蛋白，更富含EPA與DHA。長期補充Omega-3能有效降低尿蛋白排出量。

蔬菜方面，可準備大量低鉀生菜，如大青瓜片、蘿蔓葉與烚過的椰菜花，總共約1.5碗份量。調味捨棄高鹽醬料，僅以橄欖油與少許檸檬汁提味。另外，這份早餐進食前建議搭配一包腎性益生菌，有助代謝三文魚消化後可能殘留的少量含氮廢物。

這套早餐總熱量達510大卡，蛋白質為15.1克。磷含量約210毫克，鉀含量約245毫克。這套早餐不僅口感豐富，更具備強效抗發炎保護，適合需要維持體力、注重心血管健康的腎友。

3.南洋風格能量西米露

主食是一大碗西米露，而西米露由木薯粉製成，是純度極高的澱粉，蛋白質含量近乎零。在西米露中加入10毫升純椰漿（非市售含糖椰奶）與10毫升橄欖油，增添油脂與香氣。

蛋白質則採用全植物性組合，一杯190毫升無糖豆漿搭配半盒嫩豆腐。根據《Journal of Nutrition》研究，大豆蛋白中的大豆異黃酮有助於改善腎臟的血流動力學，對腎友而言是比牛奶更好的選擇。

蔬菜部分建議選用絲瓜、冬瓜等瓜果類，這類蔬菜天然鉀含量較低，即使不經長時間水煮，風險也相對較小。淋上15毫升亞麻仁油，補充熱量與Omega-3。

進食前強烈建議先攝取一包腎性益生菌，以取代無法進食的無糖乳酪，正確補充腸道益菌。

這套早餐總熱量約460大卡，蛋白質控制在13.5克。這套組合的磷含量表現最為理想，僅約165毫克；鉀含量亦極低，約190毫克。

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腎病/腎衰竭初期症狀 留意小便變化

據本港醫管局資料指，腎臟主要功能包括排泄經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，製造紅血球激素，以及協助製造維他命D。當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，體內廢物累積，引發多種身體功能的問題，有機會演變為慢性腎衰竭。

不過，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：

小便帶血 / 茶色尿（血尿） 小便帶泡沫（蛋白尿） 小便混濁（尿感染） 小便赤痛、頻密 小便感困難、不暢順 小便排出小沙石 多尿、尿量減少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮腫 血壓高

腎衰竭4大高危人士 嚴重恐洗腎

根據本港醫管局資料，當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，其排泄體內新陳代謝廢物的功能受損，身體內的廢物會累積，且引發多種身體功能的問題，引發慢性腎衰竭。

當到達末期腎功能衰竭階段，病人須透過透析（洗腎）或腎臟移植，才得以維持生命。當中，患有下列疾病的病人有較高風險患上慢性腎衰竭：

糖尿病 腎小球腎炎，包括紅斑狼瘡腎炎 高血壓 先天性腎病及有腎病家族病歷

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