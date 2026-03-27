尿路結石手術資助計劃｜公院病人可獲$2萬資助中大醫院做手術 一文看清申請資格/流程
更新時間：16:00 2026-03-27 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-27 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-27 HKT
尿路結石可導致嚴重絞痛、血尿、無法排尿等問題，對患者身心及生活造成巨大壓力。在公立醫院進行「碎石」手術往往面臨漫長的輪候時間，而患者又未必有能力負擔私家醫院的高昂費用，只能無了期忍受身體劇痛。李嘉誠基金會和香港中文大學醫院共同推出資助計劃，支援有經濟壓力的患者及時進行手術解除痛楚。以下整理了「尿路結石手術資助計劃」的詳情。
如何獲得政府資助進行白內障手術？
尿路結石手術資助計劃｜資助金額
每位獲批核的人士可獲待合共港幣$20,000資助，金額將直接用於扣減醫生費用及手術費：
- 李嘉誠基金會資助：$10,000
- 中大醫院資助：$10,000
- 首次診症費及一切超出資助金額的開支及費用將由病人自行承擔
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尿路結石手術資助計劃｜申請資格
- 已輪候公立醫院「輸尿管內視鏡碎石手術」或「體外沖擊波碎石」，或持有醫管局轉介信／覆診紙的香港居民
- 最近一年平均每月所有同住家庭成員總收入少於港幣$80,000元
- 若申請者床在職人士或家庭主要收入來源者，將獲優先考慮
尿路結石手術資助計劃｜申請流程
- 向中大醫院提交已填妥的申請表及相關證明文件。
- 中大醫院將安排符合資格者由該院泌尿外科專科醫生進行首次診症，評估是否適合進行手術。（首次診症費由病人自付）
- 經醫生確認合適的申請者，中大醫院會向其發出通知書列明手術報價及詳情。
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尿路結石手術資助計劃｜申請日期
- 開始日期：2024年12月
- 結束日期：2026年12月
- 尿路結石手術資助計劃｜查詢方式
尿路結石手術資助計劃｜詳情查詢
如需查詢計劃詳情或預約服務，請直接聯絡香港中文大學醫院泌尿外科中心：
- 電話：3946 6088
- 電郵：[email protected]
- 服務時間：星期一至五 9:00-17:00；星期六9:00-13:00
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