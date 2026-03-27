Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尿路結石手術資助計劃｜公院病人可獲$2萬資助中大醫院做手術 一文看清申請資格/流程

保健養生
更新時間：16:00 2026-03-27 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-27 HKT

尿路結石可導致嚴重絞痛、血尿、無法排尿等問題，對患者身心及生活造成巨大壓力。在公立醫院進行「碎石」手術往往面臨漫長的輪候時間，而患者又未必有能力負擔私家醫院的高昂費用，只能無了期忍受身體劇痛。李嘉誠基金會和香港中文大學醫院共同推出資助計劃，支援有經濟壓力的患者及時進行手術解除痛楚。以下整理了「尿路結石手術資助計劃」的詳情。

如何獲得政府資助進行白內障手術？

中大醫院x李嘉誠基金會 尿路結石手術資助計劃
中大醫院x李嘉誠基金會 尿路結石手術資助計劃

尿路結石手術資助計劃｜資助金額

每位獲批核的人士可獲待合共港幣$20,000資助，金額將直接用於扣減醫生費用及手術費：

  • 李嘉誠基金會資助：$10,000
  • 中大醫院資助：$10,000
  • 首次診症費及一切超出資助金額的開支及費用將由病人自行承擔

【同場加映】6旬養生男飲食健康戒酒多年 尿路結石卻不斷復發慘受劇痛折磨 常飲茶是陷阱？

返回目錄

尿路結石手術資助計劃｜申請資格

  • 已輪候公立醫院「輸尿管內視鏡碎石手術」或「體外沖擊波碎石」，或持有醫管局轉介信／覆診紙的香港居民
  • 最近一年平均每月所有同住家庭成員總收入少於港幣$80,000元
  • 若申請者床在職人士或家庭主要收入來源者，將獲優先考慮

返回目錄

尿路結石手術資助計劃｜申請流程

  1. 向中大醫院提交已填妥的申請表及相關證明文件。
  2. 中大醫院將安排符合資格者由該院泌尿外科專科醫生進行首次診症，評估是否適合進行手術。（首次診症費由病人自付）
  3. 經醫生確認合適的申請者，中大醫院會向其發出通知書列明手術報價及詳情。

【同場加映】每10人有1人患腎病！飲果汁傷腎生腎石？ 5種飲品不鹹高鈉易中招

返回目錄

尿路結石手術資助計劃｜申請日期

  • 開始日期：2024年12月
  • 結束日期：2026年12月
  • 尿路結石手術資助計劃｜查詢方式

返回目錄

尿路結石手術資助計劃｜詳情查詢

如需查詢計劃詳情或預約服務，請直接聯絡香港中文大學醫院泌尿外科中心：

  • 電話：3946 6088
  • 電郵：[email protected]
  • 服務時間：星期一至五 9:00-17:00；星期六9:00-13:00

返回目錄

延伸閱讀：政府資助白內障手術懶人包｜3類人睇私家眼科 手術連覆診只需$8000 一文看清參加方法/診所地址

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-26 13:32 HKT
前TVB「首席女強人」罕現身 氣質優雅狀態更勝同場汪明荃 70年代晉升高層培育徐克杜琪峯
前TVB「首席女強人」罕現身 氣質優雅狀態更勝同場汪明荃 70年代晉升高層培育徐克杜琪峯
影視圈
7小時前
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
生活百科
2026-03-26 15:26 HKT
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
影視圈
21小時前
「港產片風騷女神」移美逾30年罕曝光  超童顏撞樣狄波拉  爆於片場遭非禮：係咁用頭撞我心口
「港產片風騷女神」移美逾30年罕曝光  超童顏撞樣狄波拉  爆於片場遭非禮：係咁用頭撞我心口
影視圈
6小時前
伊朗局勢｜傳美軍擬定「最後一擊」 談判失敗後出手 包括奪濃縮鈾
伊朗局勢｜傳美軍擬定「最後一擊」 談判失敗後出手 包括奪濃縮鈾
即時國際
5小時前
池袋Pokémon店兇案｜自戕疑犯為女死者前男友 曾多次騷擾被頒禁制令
01:33
池袋Pokémon店兇案｜自戕疑犯為女死者前男友 曾多次騷擾被頒禁制令
即時國際
3小時前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
3小時前
一粥麵快閃優惠！$38歎海南雞飯、紅燒豬手 一連三日下午4時起供應
一粥麵快閃優惠！$38歎海南雞飯、紅燒豬手 一連三日下午4時起供應
飲食
23小時前
消委會萬能插蘇｜10款適配接頭 USB充電效能/安全/電壓穩定性評測！日本城「JHE」與另一品牌潛在觸電風險
消委會萬能插蘇｜10款適配萬能插頭 USB充電效能/安全/電壓穩定性評測！日本城JHE與SUPER潛在觸電風險
生活百科
2026-03-26 13:38 HKT