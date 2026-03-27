年紀輕輕白髮越長越多！營養師教補充5大營養素養出烏黑秀髮 吃雞蛋都有效？

年紀輕輕，白頭髮卻越長越多，想立即染髮遮蓋？想從根源改善白頭髮問題，有營養師指出，可透過補充5大營養素，助養出一頭烏黑秀髮，其中多吃雞蛋都有效。

營養師教補充5大營養素養出烏黑秀髮 吃雞蛋都有效？

營養師張語希在Facebook專頁發文指，每次照鏡子，看到新冒出的白頭髮，就心煩意亂急著去染髮，但頻繁染燙，其實對髮質和頭皮都會造成傷害。現時白髮問題愈趨年輕化，元兇不只是年齡增長，更與以下因素有關：

黑色素細胞退化： 負責生產黑色素的工廠罷工，停止分泌色素。

氧化壓力： 長期壓力過大、熬夜、吸煙等壞習慣，會令身體產生過多的過氧化氫（H₂O₂），這種化學物質會直接「漂白」頭髮。

營養不足： 頭髮的生長需要充足的營養素，當營養不足時，黑色素的合成過程自然會受阻。

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想養出一頭烏黑亮麗的秀髮？她整理了以下5大關鍵營養素，大家不妨將相關食物加入日常餐單之中：

補充5大營養素養黑髮

1.優質蛋白質

蛋白質是頭髮組成的基石，缺乏會令頭髮變幼、枯躁，推薦攝取雞蛋、雞肉、豆腐、毛豆。

2.維他命B雜

是協助合成黑色素的關鍵幫手，建議食用蜆、豬膶、全穀類、深綠色蔬菜。

3.銅

是合成黑色素過程中不可或缺的催化劑，可食用可可粉、腰果、核桃、生蠔。

4.鋅

有助蛋白質合成，並修復毛囊細胞，建議進食南瓜籽、生蠔、牛肉。

5.抗氧化劑

負責清除體內的自由基，保護黑色素細胞免受攻擊，推薦進食富含花青素的藍莓；富含維他命C的紅甜椒；富含維他命E的黑芝麻。

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日常養髮3大生活習慣 1種按摩方法也有效

除了飲食，張語希亦提醒，生活習慣的調整同樣重要：

充足睡眠： 身體在睡眠時產生的褪黑激素，有助對抗氧化壓力，修護毛囊。

頭皮按摩： 每日早晚用指腹按摩頭皮3分鐘，能促進血液循環，讓營養順利送達髮根。

調節壓力： 長期處於高壓狀態，是導致白髮年輕化的主因，緊記要適時放鬆自己。

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她亦提醒，如果白髮問題主要是源於家族遺傳（遺傳性少年白），或是已進入自然生理老化的階段，單靠飲食調整的效果可能比較有限。這份營養清單，最適合因壓力、熬夜或營養不均而提早出現白髮的族群，守住黑色素細胞的最後防線。

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