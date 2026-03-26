6旬養生男飲食健康戒酒多年 尿路結石卻不斷復發慘受劇痛折磨 常飲茶是陷阱？

為了照顧健康而刻意吃一些被廣泛推崇的「健康食品」，竟可能給身體埋下致病隱患。日本一名60多歲的男性，平日非常注重養生，不喝酒、尿酸正常，卻多次出現尿管結石，反覆遭受劇痛折磨，甚至長出直徑達15mm的巨大結石。導致這場危機的，正是他堅信「有益健康」並每日定時攝取的幾種食物。

6旬養生男飲食健康戒酒多年 尿路結石卻不斷復發慘受劇痛折磨

根據《President Online》報道，63歲的資深公關顧問高橋誠分享自己多年來飽受尿路腎石摧殘的經歷。他在2025年12月底入院3天，接受了內視鏡激光碎石手術，將尿管中直徑達15mm的巨大結石徹底粉碎並取出。「我深信已從那場難以形容的劇痛中完全解放。」沒想到，術後只過了短短30天，馬上就傳來了壞消息。其主診醫生、泌尿科主任志賀直樹醫生在他左右兩邊的腎臟，竟然再次觀察到約1.6mm的鈣化點。

高橋誠坦言，自從40多歲起，他經歷過8次腎結石的自然排出，一直覺得沒有甚麼大不了。直到在4年前，他的兩邊輸尿管各被7mm的結石堵塞，導致下腹脹痛，感到尿意，卻一滴尿也排出不來。醫生告知他，必須緊張進行手術，否則繼續堵塞下去會對腎功能造成嚴重影響。

高橋誠對於當時結石引發超乎想像的劇痛仍然心有餘悸。他形容指，脇腹至背部可能突然產生如刀割，或內臟被強力絞擰般的劇痛，往往伴隨冷汗、血尿，即使服用止痛藥亦難以緩解。因此在之後數年，他一直嚴格遵從醫囑，每日服用降尿酸藥物，並徹底避開啤酒、魚卵等高嘌呤食物。體檢報告的各項數值長期維持在穩定水平，自問已為預防復發做足萬全準備。

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但結石是一種容易復發的疾病，數年內再度發作的機率超過50%。在2025年，他出現了血尿，伴隨腰痛、疲勞、心悸等症狀。檢查後發現是一顆直徑15mm的巨大腎石從腎臟掉進了輸尿管，阻塞尿液的流動，於是他趁著疼痛出現之前，盡快完成手術，取出結石。不料，另一種結石早在他的腎臟壁層內「萌芽」。志賀醫生表示，之前取出的15mm結石，主要成分為尿酸，估計是開始服藥前已形成的。不過術後才發現的鈣化點，極有可能是草酸鈣結石。

每日必吃4大「健康食物」竟誘發結石

高橋誠驚訝地發現，志賀醫生列出的「高草酸食物清單」，竟與他每日為維持健康而刻意攝取的食品不謀而合，讓他深感「過去的健康常識被徹底顛覆」：

綠茶、咖啡：深信飲茶比飲水更健康，辦公期間幾乎從不間斷。

堅果類：視之為低碳水的健康零食，每日定時進食杏仁、核桃、花生等。

高可可朱古力：聽聞多酚有助血管健康，每日堅持食用數片可可含量70%以上的黑朱古力。

菠菜：為補充蔬菜攝取，將其視為首選食材，頻繁食用。

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醫生解釋指，這些對於一般人是極佳的健康食品。但對於有「結石體質」的人而言，卻是促進結石形成的「原材料」。最大的問題在於，健康意識越高的人，越傾向於持續、甚至過量地攝取某幾種被認為「有益」的食物。這樣的習慣，反而變成傷身陷阱。結石問題不再只是生活不節制者的「專利」，像高橋誠一樣嚴格管理健康數值、但忽略了特定飲食風險的人，很可能幾乎每天都在吃「結石的原材料」。

健康食物的迷思 小心養生變傷身

面對再一次的衝擊，高橋誠終於意識到自己對於尿路結石一直存在太多誤解。首先，結石的種類繁多，除了尿酸結石，還有草酸鈣結石、磷酸鈣結石等。因此即使尿酸值正常，飲食攝取過量草酸，也有有形成結石的風險。

再者，對於網上大部分健康資訊，是針對「大多數人」的建議，但人們往往忽略了「個人體質」各有差異。綠茶、堅果、朱古力本身並非有害，反而被認為是健康食物。問題就在於，某些特定體質的人士持續大量地攝取濃縮了特定成分的「健康食品」，很可能「養生變傷身」。因此，大家應該因應自己的體質，更謹慎去看待所有健康資訊，切忌盲目跟從。

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