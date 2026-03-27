網紅實測1星期飲抹茶代替咖啡 揭身體3大驚人改變 擺脫早晨焦慮心情更好

抹茶濃郁的回甘韻味，無論單喝、加入牛奶或都非常適合，抹茶甜品更會吸引大批愛好者蜂擁朝聖。抹茶不只好喝、好看，也是公認的抗氧化王者，近年在歐美國家也掀起了熱潮，讓一眾追求健康的人士都變成抹茶控。英國一名健康網紅早前實測，把每天早上喝的咖啡換成抹茶，連續飲用一星期後，發現精神狀態大有改善。

網紅實測1星期飲抹茶代替咖啡 揭身體3大驚人改變

根據《Women's Health》報道，英國自由記者兼網紅Alice Porter喜歡親身嘗試各種健康潮流。為了專注處理工作，她一向習慣在早上9點至10點左右喝一杯咖啡，維持整個上午精力充沛。抹茶同樣是含有咖啡因的飲品，還同時含有「L-茶胺酸」這種能夠促進身心放鬆和穩定心情的胺基酸。為了比較咖啡和抹茶的效果，Alice試著連續一星期飲抹茶取代早上的提神咖啡。一周後，她的健康和精神狀況發生了3大改變。

Alice Porter是一位自由記者，喜歡親身嘗試各種健康潮流，早前親身測試連續一星期飲用抹茶，代替每朝早的咖啡。（圖片來源：Alice Porter IG）

1. 壓力水平降低

她往常有睡眠不好、經常焦慮的情況。改喝抹茶後，每天早上的心情很平靜，能夠以更放鬆的心態開始新的一天。她因此發現了咖啡是導致自己早上脾氣暴躁的原因。

2. 精神飽滿一整天

以往早上的那杯咖啡，只夠她維持能量到中午。到了下午，就需要第二杯咖啡或含糖飲品來支撐她的狀態。但早上喝抹茶，卻可以一整天都保持精力充沛。

3. 起效緩慢

她發現，抹茶雖然也有咖啡因，但不像咖啡起效那麼快，沒有那種瞬間爆發能量、提神醒腦的即時效果，而是緩慢但持續地提供能量，因此相較以前需要更長時間才能進入工作狀態。

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Alice形容這是個「挺有趣的測試」，認為咖啡和抹茶各有優點，以後都會不時飲用抹茶。尤其是在早上覺得焦慮或壓力大的時候。或者在特別忙碌的日子，為避免下午「斷電」，她也會選擇能夠持續提供能量的抹茶。不過，如果當天醒來想喝杯熱咖啡，她會順應自己的心情，這樣是同時獲得咖啡和抹茶的益處的最佳方法。

但她坦言，自己還沒有習慣抹茶本身偏濃苦、帶點泥土味的味道，以及飲到最後粉末殘留的口感，總想要加點蜂蜜或糖漿來平衡一下甜苦。不過這樣會導致額外攝取更多的糖分和熱量，令抹茶本身的好處大打折扣。

抹茶對健康有哪些益處？

註冊營養師Sophie Medlin表示，咖啡和抹茶一樣都含有抗氧化劑，而且兩者都能提振精神、提升專注力。不過，抹茶比起咖啡可能有更多的優點。

抗氧化功效：由於抹茶是由茶葉研磨而成，因此比起單純用熱水浸泡乾茶葉製成的綠茶，含有更高濃度的營養物質和抗氧化成分，更有效對抗體內的氧化反應，中和細胞損傷，增強免疫能力。

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咖啡因吸收較慢：抹茶因為含有L-茶氨酸，能夠中和咖啡因，同時幫助穩定情緒。因此比起其他含咖啡因的飲品，抹茶的咖啡因吸收較慢，並且逐漸產生作用，而非突然能量爆發。因為效果比較溫和，尤其適合對咖啡因反應強烈的人，飲用抹茶也不會感到過度敏感或焦慮。

不易升高血壓：由於咖啡因會升高血壓，有高血壓風險的人可以考慮改飲抹茶。

每日每日可攝取多少咖啡因？

消委會建議，一個60kg的成年人，每天應不攝取多於400mg的咖啡因，孕婦和授乳女性則少於200mg。咖啡因濃度可因應咖啡豆品種、烘焙、沖調方式等因而有差異。

每杯咖啡的平均咖啡因含量：

即磨咖啡：約140mg

以咖啡粉沖調：約130mg

以即溶咖啡粉沖調：約120mg

以咖啡膠囊沖調：約80mg

另外，冷泡咖啡的咖啡因含量較熱咖啡高，因為少了高溫萃取過程，咖啡粉中很多化學沒有被釋放出來。而且冷泡咖啡一般會被熱水沖調使用更多咖啡粉，也會經長時間浸泡。

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