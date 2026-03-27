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蛋白粉推介｜日本《LDK》評測10款人氣產品 2款獲A級 沒有腥味/易溶/吸收快

保健養生
更新時間：20:00 2026-03-27 HKT
發佈時間：20:00 2026-03-27 HKT

蛋白粉推介｜缺乏蛋白質會導致頭髮受損、皮膚粗糙、指甲脆弱等問題，也會影響減肥效果。理想情況下，應該從食物中攝取蛋白質，但忙碌時難以做到。這時，蛋白粉就派上用場了。日本《LDK》測試市面10款女性蛋白粉，當中包括「Lipton」、「Wellni」及「Bambi Water」等熱門品牌，全面對比各款產品的味道、蛋白質含量和其他營養成分，最終有2款產品獲A級。

日本《LDK》評測10款蛋白粉 5款獲A級

成年女性每日建議攝取蛋白質約50克。若蛋白質攝取不足，不妨考慮在日常飲食中添加蛋白質補充劑或開始飲用蛋白粉。日本《LDK》於2025年公布10款女性蛋白粉的測試結果，其中3大評分標準如下：

  • 味道：由營養師和多位測試員親自品嚐產品後匿名填寫問卷，調查了各款產品的口感是否適合日常飲用，以及它的順滑程度。
  • 蛋白質含量：檢測每款產品的蛋白質含​​量，蛋白質含量高的產品評分較高。
  • 其他營養成分：營養專家對產品蛋白質以外的其他營養成分（例如碳水化合物）進行全面評估。

《LDK》的測試員對所有產品都使用了同一種搖搖杯，並測試了需要搖晃多少次才能完全溶解粉末並消除結塊，但整體評分主要基於味道和蛋白質含量。

LDK實測：10款女性蛋白粉使用效果及評價⬇⬇⬇

 

LDK評測女性蛋白粉完整名單：

  • 第10位（2.44分）C級：Bambi Water Protein Shake Cookie & Cream flavor（日圓¥2998，約HK$151）
  • 第9位（2.50分）C級：BCL オヤスミタンパク Strawberry（日圓¥291，約HK$15）
  • 第8位（3.02分）B級：ジモテイン 沖縄西表島の塩黒糖プロテイン（日圓¥4300，約HK$217）
  • 第7位（3.04分）B級：Nom-Lab. Protein Body Make 粉紅葡萄柚和麝香葡萄蛋白粉（日圓¥5184，約HK$262）
  • 第6位（3.06分）B級：Bambi Water Clear Beauty Protein Lychee & Grapefruit（日圓¥3098，約HK$156）
  • 第5位（3.20分）B級：KINS VINEGAR PROTEIN 醋蛋白鳳梨口味（日圓¥3980，約HK$200）
  • 第4位（3.40分）B級：Collatein Beauty Routine Protein Derived from Collagen（日圓¥2620，約HK$132）
  • 第3位（3.64分）B級：Lipton My Routine Whey Protein 蜂蜜紅茶奶茶口味（日圓¥4320，約HK$218）
  • 第2位（4.00分）A級：武内製薬 THE PROTEIN 多蛋白巧克力味（日圓¥4180，約HK$211）
  • 第1位（4.26分）A級：Wellni Whey Protein Isolate 針葉櫻桃和漿果口味（日圓¥6980，約HK$352）

《LDK》評測冠軍蛋白粉有何優點？

在各款產品中，「Bambi Water Protein Shake Cookie & Cream flavor」獲得最後一名，《LDK》測試員指，這款蛋白粉含有乳清蛋白和大豆蛋白。它來自一個服裝品牌，是該品牌官方銷量第一的口味。許多用戶認為，儘管這款蛋白粉本身很甜，喝到最後卻會感到苦澀，而且粉狀質地濃稠。

「Wellni Whey Protein Isolate 針葉櫻桃和漿果口味」排名第1位，獲得Best Buy的稱號。它擁有清爽的針葉櫻桃風味，略帶酸甜口感，口感順滑，沒有粉狀顆粒，易於飲用，幾乎獲得了所有測試者的一致好評。它採用的是乳清蛋白分離物（WPI），這種蛋白粉以快速吸收而聞名。

 

資料來源：日本《LDK the Beauty》

延伸閱讀：美白眼霜推介｜日本《LDK》評測7款人氣產品 6款獲A級 有效保濕去黑眼圈！

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