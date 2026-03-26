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早睡早起反增死亡風險！研究揭黃金入睡時段 睡足8小時也易患心血管病？

保健養生
更新時間：20:00 2026-03-26 HKT
發佈時間：20:00 2026-03-26 HKT

「早睡早起身體好」原來這個觀念可能增健康風險！有研究指出，太早睡覺，甚至睡足8小時，反而可能增加患上心血管疾病、甚至死亡的風險。到底何時睡覺，睡多久最好？

研究揭黃金入睡時段 睡足8小時也易患心血管病？

營養師老辜於Facebook專頁發文指，引述一項2025年發表於《臨床睡眠醫學期刊》（Journal of Clinical Sleep Medicine）的研究指出，睡眠時間是另一個重要睡眠特徵，可能與心血管疾病死亡率密切相關。

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研究有何發現？

該研究納入來自廣州生物庫隊列研究的18129名平均年齡65歲的參與者，這些參與者於2008年至2012年間入組，並追蹤至2022年7月。參與者的睡眠時間（早睡、中睡和晚睡）以就寢時間和起床時間的中點來定義。結果發現：

  • 睡眠時間與死亡風險呈現U型關係，太早或太晚都不好。最佳的睡眠時間區間大約是晚上11點入睡，清晨6點起床，睡足7小時。這樣的特定睡眠時間安排，與最低的全因死亡率及心血管疾病死亡率相關。
  • 相反，研究亦發出警告，在晚上9點前便上床睡覺，或者睡眠時間超過8小時，甚至長時間躺在床上，這些習慣反而與更高的全因死亡率和心血管疾病風險有關。

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營養師老辜解釋，這背後的關鍵在於人體的生理時鐘。過早入睡，往往並非代表生活自律，而更可能是身體提早感到疲勞的警號，例如身體可能正處於慢性發炎、新陳代謝異常或有情緒問題。此外，長時間賴在床上，亦可能導致睡眠品質下降，並減少白天的活動量，從而形成一個惡性循環。

 失眠有何特徵？過早醒來也算失眠？

甚麼是失眠？根據本港衞生署資料，失眠泛指不能入睡、過早或間歇性睡醒而引致睡眠不足。短暫或突發性失眠，通常源自暫時性的生活問題，只會持續數晚至數週。

失眠的常見特徵如下：

  • 寢時難以入睡、無法熟睡、夜間經常乍醒和醒後無法再入睡，或是清晨過早醒來等。

根據世界衞生組織資料，失眠定義如下：

  • 難以入睡，難以維持睡眠狀態，睡眠質素差
  • 睡眠問題每星期至少3次，至少持續1個月
  • 日與夜也想著睡眠問題所帶來的影響
  • 睡眠問題令患者有明顯困擾及影響其日常生活

資料來源：營養師老辜《臨床睡眠醫學期刊》

延伸閱讀：改善失眠從飲食入手 營養師教必吃4大助眠食物 為何「暈碳助眠」超傷身？

 

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