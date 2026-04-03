長洲醫院急症護士守護島民33年 犧牲休假救治傷者 剖白：在醫院是病人 走在街上就是街坊

創立於1934年的長洲醫院，正坐落於島嶼中央、連接南北的「啞鈴握把」位置。作為島上唯一的醫院，設有普通科門診、24小時急症服務，以及物理治療、職業治療等專職醫療服務，肩負著守護約兩萬名居民健康的重任。即使設施越趨現代化，長洲醫院那份濃厚的人情味卻從未改變，醫護與街坊的關係，就如鄰里般親切。

長洲醫院急症護士守護島民33年 犧牲休假救治傷者

據醫管局《HASLink 協力》報道，1992年加入長洲醫院擔任助產士，到現為急症室護士的周綺蘿，對此感受至深。她提到，每年太平清醮，總有過萬遊客湧入長洲，對醫院的應變能力是極大考驗。因此，醫院每年均會聯同醫管局總辦事處重大事故控制中心，以及多個政府部門，舉行大型事故演習。周姑娘表示，「演習會模擬各種突發情況，例如包山倒塌、飄色巡遊小演員暈倒，或碼頭人流擁擠出現推撞跌倒事故等。由於場景逼真，曾有街坊目睹演習中大量『傷者』的場面，誤以為是真實事故。」她補充，演習時還會分流傷者接受初步治理，再分別送往長洲醫院及東區尤德夫人那打素醫院（東區醫院）。

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周姑娘憶述，在2000年代初，急症室曾接收並救治過較多宗輕生個案，包括有病人因一氧化碳中毒而陷入昏迷。她直言：「這類危急個案在長洲醫院進行初步搶救後，院方會即時安排政府飛行服務隊的直升機，將病人轉送至東區醫院作進一步治療。」除了直升機，當值醫生亦會根據病人的臨床需要，安排水警輪或公共渡輪，將病人轉送至其他醫院。

在長洲醫院工作27年的病人服務助理李慧卿（卿姐），對2011年清晨發生的渡輪撞船事故記憶猶新，該次意外導致76人受傷。家住長洲的卿姐，當日正值休假，但一得悉消息，便義不容辭地立即趕回醫院支援。她憶述，當時醫院的急症室大堂和病房都擠滿傷者，有的要照X光，有的要包紮，非常忙碌。但最令她感動的是，「當日所有同事都主動回院支援，穿上制服便立即投入工作，大家同心協力。」

溫馨鄰里情「在醫院是病人 走在街上就是街坊」

周姑娘和卿姐都是長洲人，走在街頭巷尾，總會遇上熟悉的街坊。周姑娘分享，有一次在街上遇到一位媽媽和她正就讀中學的兒子，那位媽媽對兒子說：「這就是當年在醫院替你接生的姑娘啊。」周姑娘聽罷，既感觸又好笑，感慨時光飛逝，笑言「即刻覺得自己老了！」

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卿姐亦憶述，一位年屆80的婆婆曾因輕微中風，需由救護車接送到醫院接受物理治療，當時卿姐便隨車陪伴在旁。後來，兩人在街上偶然相遇，婆婆不但認得卿姐，更親切地輕搭著她的手問候，叮囑她天氣轉冷，要多穿衣服。卿姐溫暖地說：「在醫院是病人，走在街上就是街坊。既是病人，也是鄰里，這種感覺很溫馨。」

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