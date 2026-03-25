手機螢幕比馬桶髒10倍！導致暗瘡粉刺大爆發的真兇 專家教正確清潔方法預防「手機痘」

暗瘡、粉刺、過敏一直都好不了的真相，可能在從早用到晚的手機上！現代人機不離手，手機上面充滿了手指的細菌、油脂，環境的灰塵，一貼在臉上，髒物統統都轉移到皮膚上，不斷造成刺激，甚至還誕生了一個專門形容這個問題的詞語：「手機痘」（Phone Acne）。如果不常清潔手機、把螢幕抹乾淨，那麼使用再好的潔面乳或精華液、所有的護膚努力都等於白費心機。

手機螢幕比馬桶髒10倍！導致「手機痘」暗瘡粉刺大爆發

根據《獨立報》（The Independent）報道，皮膚科醫生Dr. Munir Somji表示，「手機痘」的現象越來越普遍。手機每天會接觸到雙手、手袋、化妝品，以及無數的公共表面，成為油脂、細菌和污垢的溫床。當螢幕被壓在臉上，特別是面頰和下顎線的位置時，所有積聚的污垢就會直接轉移到皮膚上。結合手機本身產生的熱力和與皮膚的摩擦，會嚴重刺激皮膚屏障，直接導致暗瘡爆發。皮膚科醫生Dr. Derrick Phillips則表示，「手機痘」通常呈「不對稱爆發」，集中在臉部的某一側，也就是患者習慣用來聽電話的一邊。

專家們一致認為，雖然手機不太可能是引發暗瘡的唯一原因，但它絕對是一個重要的「幫兇」，尤其對於本身就是暗瘡肌的人士而言。結果就是毛孔堵塞、發炎，暗瘡頻頻爆發，尤其集中在面頰、下顎線和下巴位置。至於敏感肌人士，更可能出現皮膚過敏、發紅等刺激反應。

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「爆痘」真兇是懶清潔手機 每天4步驟避免細菌爬上臉

曾有研究人員在手機上驗出常見的皮膚致病菌，如金黃葡萄球菌和表皮葡萄球菌，以及大量的死皮細胞和環境污染物。每天從起床用手機到睡前，清潔的頻率卻少之又少，手機有多髒自然是可想而知。最關鍵的是，與其他日常用品不同，手機是直接緊貼臉部皮膚，等同為細菌提供了一條直達毛孔的「高速公路」。

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專家們強調，想解決「手機痘」問題方法非常簡單，就是每日清潔手機。即使只是每日簡單抹一次，也足以大大減少油脂和細菌的積聚。在運動後或化妝後使用手機後，更應該加強清潔。而且，清潔方法與次數同樣重要，用錯方法隨時更傷皮膚。以下是正確的清潔手機技巧：

最安全的方法，是使用柔軟、超細纖維的螢幕專用布或眼鏡布，配合少量酒精類螢幕清潔劑，或者直接使用電子產品專用的消毒濕紙巾來擦拭。

將清潔液噴在抹布上，避免直接噴在手機上。

切勿使用刺激性的家用清潔產品，包括漂白水或其他強力清潔劑，很可能會損壞螢幕塗層，其化學殘留物更可能引發皮膚敏感。

確保手機表面和螢幕都已完全乾透，才再次使用。

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