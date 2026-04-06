剝烚蛋殼總黏蛋白？即學3招秘技蛋殼一剝必成功 烹煮前簡單1步不黏殼

每次剝烚蛋殼時，常遇上蛋白緊緊黏在蛋殼上，有何方法解決？有專家教烚蛋時只要掌握3招秘技，並在烹煮前多做一個簡單步驟，蛋殼就能輕易剝下，蛋白完整光滑不沾黏。

即學3招秘技蛋殼一剝必成功 烹煮前簡單1步不黏殼

烚蛋看似簡單，但剝殼一步往往最困難。有時蛋殼能輕易剝落，有時蛋白卻緊緊黏在蛋殼上，剝得十分狼狽。究竟如何才能剝出完美光滑的烚蛋？日本媒體《grapee》就此向「日本雞蛋產業協會」請教，並歸納出以下3大秘訣：

3招剝烚蛋殼秘技

3招剝烚蛋殼秘技：

想烚蛋更容易剝殼，可使用放了一段時間的雞蛋煮烚蛋，比新鮮雞蛋更好剝殼。這是因為新鮮雞蛋的蛋白含有較多的二氧化碳，蛋白和蛋殼之間幾乎沒有空隙。二氧化碳會在雞蛋產下後一星期左右排出。此時，蛋白和蛋殼之間會形成空隙，使雞蛋更容易剝殼，口感也更好。 煮蛋時，可先用圖釘或扣針，在雞蛋較圓的一側輕輕刺穿一個小孔。這個簡單的步驟，能讓水在烹煮時滲入蛋殼膜和蛋白之間，從而使兩者更容易分離，剝殼時自然更順暢。 將煮熟的雞蛋立即放入凍水，從而讓蛋白與蛋殼之間形成更明顯的空隙，令剝殼過程變得輕而易舉。

烚蛋的保存期限有多長？

報道亦引述日本光琳株式會社出版的《雞蛋：化學與加工技術》一書，指出烚蛋的保鮮期受多個因素影響：

在嚴格控制的環境下，連殼的全熟蛋在攝氏5度下可保存2至3個月；在攝氏10度下可保存3星期；在攝氏25度以上的室溫則只能保存3至7天。值得注意的是，一般家庭的儲存環境不及實驗室，因此保鮮期會較短。

若蛋殼完好無裂縫，放入雪櫃約10°C可保存3至4天。如果不確定蛋殼何時出現裂縫，為安全起見，最好避免進食。若已經去殼的烚蛋，建議應在當天內食用完畢。

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