常玩手機易長皺紋外表年齡老5歲 專家教「1分鐘美顏術」搶救法令紋/木偶紋/肌肉鬆弛

有沒有試過，在手機屏幕突然變暗時，被螢幕反射中那個雙下巴明顯、皮膚鬆弛、滿是皺紋頸紋的自己嚇一跳？有醫生警告，正是平日機不離手的習慣，形成臉上越來越多的「手機紋」（スマホジワ），才會令人看起來變得意外地蒼老。必學2招「1分鐘美顏術」，留住年輕、緊緻肌膚。

常玩手機外表年齡老5歲 法令紋/木偶紋/肌肉鬆弛更嚴重

根據日媒《女性自身》報道，日本「加齡畫像研究所」所長、醫學博士奧田逸子醫生表示，長時間低頭玩手機，會令面部皮膚因地心吸力而下垂，在下巴和頸部形成鬆弛和皺紋。加上手機螢幕的字體細小，令人不自覺地皺起眉頭，這個「苦瓜乾」表情，正正加深了眉心和額頭的皺紋。

因為手機、平板電腦的普及，出現「手機紋」的人迅速增加。奧田醫生表示，臉部和頸部的皺紋，源於多達30種「表情肌」的衰退。除了本身年齡增長的因素，加上每天長時間面無表情低頭玩手機的習慣，導致表情肌在以驚人速度加速衰退，肌肉力量減弱，無法再支撐面部脂肪和皮膚，最終導致鬆弛、下垂，皺紋自然爬上臉。特別是頸紋和眉心紋，它們是連化妝都難以遮蓋的衰老痕跡，可令人看起來比實際年齡老超過5歲。

想知道自己的表情肌衰退程度？奧田醫生教了一個簡單的自測方法：

用手機正面自拍一張：現在自己的樣子。

躺平，臉朝天花板，自拍一張：5年前自己的樣子。

俯臥，臉朝向地面，自拍一張：5年後或玩手機時的樣子）

這是因為在俯臥時，地心吸力會將面部組織向下拉扯，臉頰和眼底的鬆弛會變得特別明顯。她提醒，如果對比「正面照」和「俯臥照」看起來相差不大，代表臉部正在加速衰老，「手機紋」的狀況到了不可忽視的程度。

專家教「1分鐘美顏術」改善皺紋雙下巴

奧田醫生強調，即使已經出現「手機紋」也為時未晚。只要堅持鍛煉，任何年齡都可以增加肌肉量。尤其是又薄又小的臉部肌肉，只要勤加鍛煉，就可以在短時間內增強其力量。她設計了一套的臉部護理技術，有效消除因使用智慧型手機而產生的皺紋和鬆弛。

撫平「手機紋」1分鐘美顏術：手指去皺練習

撫平「手機紋」1分鐘美顏術：「WU-EE」練習

1. 手指去皺練習

改善重點：抬頭紋、眉心紋

用三根手指按壓眉毛上方區域，確保額頭和眉毛靜止不動。 保持額頭和眉毛不動，然後閉起眼睛。 繼續保持額頭和眉毛不動，用眼瞼肌肉睜開雙眼。 重覆30組，持續1分鐘。每周練習2-3次。

2. 「WU-EE」練習

改善重點：雙下巴、頸部鬆弛

面向前方，背部保持挺直。 抬高頭，盡可能伸展但不至於不舒服，撅起嘴唇，發出「WU」的聲音，保持5秒。 頭回到正常水平，閉上嘴，然後輕輕抬起嘴角。 將嘴角向兩邊延伸，發出「EE」的聲音，不要咬緊牙關，保持5秒。 重覆5組，持續1分鐘。每周練習2-3次。

看手機時改變1動作 預防「手機紋」

除了面部運動，改變使用手機的習慣更為重要。奧田醫生提出3個預防「手機紋」，避免臉部提早衰老的日常建議。

抬高手機：一直低頭容易形成法令紋和木偶紋，因此盡量將手機抬至與眼睛水平的高度。如果覺得手累，可以用另一隻手的手掌托住持機手臂的手肘，承托重量。

遠離「網絡怨氣」：社交媒體上充滿了令人嫉妒、憤怒、焦慮的負面資訊，這些情緒會擾亂自律神經，加速衰老。當感覺心情被影響時，請立即放下手機，做幾個深呼吸。

微笑提拉：研究證實，表情豐富的人，樣子普遍比面無表情的人年輕。特別是笑容，更是對抗衰老的最佳良藥。因為笑的時候，臉部需要動用大量的表情肌，這正正是最天然、最有效的「拉提運動」。就算是刻意的假笑也沒關係，養成每次望到鏡子時都對提起嘴角對著自己笑一笑的習慣。

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