執子之手50年愛你如初 82歲伯伯日日探望中風妻 淚別「世上頂好的老太婆走了 我心如刀割」

內地一名82歲陳阿重伯伯和薛婆婆攜手走過風雨50年，但去年薛婆婆不幸中風入住ICU。陳伯伯為探望薛婆婆，每日跨越山海，只為那短暫的半小時相守。儘管醫護全力救治，仍無法挽回薛婆婆的生命。在最後的告別中，陳伯伯淚崩道：「世上頂好的老太婆走了，我心如刀割！」

執子之手50年愛你如初 82歲伯伯日日探望中風妻

據內媒《寧波晚報》報道，2025年10月，82歲陳阿重伯伯相伴五十餘載的妻子薛婆婆因腦中風併發食道狹窄，長期靠鼻胃喉餵食導致營養不良，後又突發嚴重肺部感染，病情迅速惡化，被緊急送入浙江寧波市醫療中心李惠利醫院消化内科ICU搶救。由於子女工作繁忙，無法時刻陪伴在側，陳伯伯便成為了薛婆婆最堅實的依靠。

在薛婆婆留院的3個多月裡，這位白髮蒼蒼的陳伯伯，每日風雨不改地從舟山金塘跨越一片大海，來到寧波市區的醫院。為了趕上每日僅有3班、票價最便宜的長途巴士，陳伯伯每日清晨4點半便起床，6點前出門，輾轉多程交通，只為在早上8點前便抵達ICU門外，靜靜等候探望。探望結束後，他繼續坐在醫院走廊，吃幾口自備的飯菜，一直到下午3點，才坐上返程的大巴回家。一天下來，單是路程便要花費超過9個小時。

這份堅持背後，陳伯伯不是一個人在努力。為了支付ICU每日近4000元的費用，他們的兒子早已賣掉房子。在此之前，家中十多萬元的積蓄已花光，甚至向親戚朋友借款，但全家人從未想過放棄。陳伯伯一字一句地說：「錢沒了沒關係，背了一身債也不要緊，只要她在，哪怕我去討飯我也情願。」

陳伯伯跨海奔波的艱辛，原本只是藏在他甘之如飴的堅持裡，直到一次閒聊，ICU的醫護人員才得知背後的不易。ICU病區副護士長得悉後，立即與科主任商量，在不影響其他病人的前提下，為陳伯伯單獨調整探病時間。這個小小的調整，為陳伯伯省下了大量等待時間，讓他下午還能抽空打理農務，隨時準備好迎接薛婆婆回家。

最後淚別：「世上頂好的老太婆走了 我心如刀割」

面對所有人的關心，陳伯伯只是一遍又一遍地說：「她是世界上頂好頂好的老太婆」。3月13日清晨，一如過去的104天，陳伯伯坐上了前往寧波的巴士。與往日不同的是，醫護人員看著這位日日奔波的老人，輕聲說：「今日病房人少，再多待一會吧。」這是105天裡，陳伯伯第一次在ICU陪伴薛婆婆一個半小時。離開醫院，他心裡還盤算著回家要趁天色好曬曬被子，讓薛婆婆出院時能蓋上香噴噴的棉被。豈料，他到家沒多久，連午飯都來不及吃，醫院的一通電話便讓所有期盼瞬間破碎：「薛婆婆心跳停止了，正在全力搶救。」陳伯伯與兒子立即趕往醫院，但終究還是沒能見到最後一面。李惠利醫院ICU副主任李桃紅醫生眼眶泛紅地表示，醫護團隊已全力以赴、盡心救治，但遺憾的是，最終仍未能挽回薛婆婆的生命。在病床前，陳伯伯緊緊握住薛婆婆冰冷的手不願鬆開，泣不成聲地呢喃著最後的道別：「心如刀割啊，老太婆這輩子跟著我太苦了，沒有讓你好好享福，對不起……」

陳伯伯兒子的表示，母親一生勤儉，晚年卻飽受病痛折磨，未能安享晚年，令他深感遺憾。對於父母相濡以沫的感情，他看在眼裡，也由衷羨慕。他坦言，目前最擔心的是父親的狀態，母親是他長久以來的精神支柱，恐怕需要很長一段時間才能走出傷痛。最後，陳伯伯父子倆再次委託記者，向所有曾給予他們幫助的社會各界表達謝意：「寧波是個充滿愛心的城市，非常感謝大家對我物質上、精神上的幫助，我們無以為報。」

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