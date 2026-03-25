不想一世食血壓藥？專家教晚間做好9件事血壓自然降 揭最佳晚餐餐單

很多長輩都有高血壓的問題，如果血壓持續處於高水平，更導致腎臟、心血管受到不可逆轉的損傷。有醫生提出「夜間降壓黃金時間表」，包括晚餐、睡前儀式等9大晚間習慣，能夠輕鬆降低血壓，讓血壓水平長期回復穩定。

不想一世食血壓藥？專家教晚間做好9件事血壓自然降

根據日媒《女性自身》報道，高血壓專科名醫渡邊尚彥醫生表示，心肌梗塞、中風等突如其來的惡疾，並非真的毫無先兆。其實，身體早已發出手腳麻痺、胸口翳痛等警號。他強調，只要養成每日量度血壓的習慣，就能及早察覺身體的細微異變，在毋須依賴藥物的情況下，預防大病的發生。

渡邊醫生本人已持續佩戴自動血壓監測儀、記錄血壓近40年。他從海量的個人數據中，總結出一套真正有效的血壓控制法。關鍵就在於掌握「夜間降壓黃金時間表」，做好以下9件簡單的生活小事。

夜間降壓黃金時間表

夜間降壓黃金時間表

18:00：晚餐

晚餐多攝取富含鉀質的食物，例如菠菜、小松菜、菇菌、海藻和豆類。鉀質能有效幫助身體排出多餘的鈉質，從而達到降血壓的效果。如果平日有小酌習慣的人，喝1杯紅酒是最佳選擇，其多酚成分已被研究證實有助降低血壓。

18:30：飯後水果

首選是蘋果和柑橘，不只鉀質豐富，更富含膳食纖維有助調整腸道環境，促進翌日暢順排便。渡邊醫生提到，自己的太太曾因吃太多米餅而手腳水腫，最後就是靠吃蘋果成功去水腫。

19:00：拍小腿體操

小腿被譽為「人體第二心臟」，但高血壓患者的小腿肌肉往往比較僵硬。因此建議每日早、午、晚進行各一次「拍小腿體操」，每次5分鐘。只需安坐椅上，用雙手由下而上、輕輕拍打小腿的內外側面。這個簡單動作能有效促進血液循環，幫助降低血壓。

20:00：浸浴

天氣寒冷時，浴室與房間的溫差容易引致血壓急劇上升，嚴重更可引發溫差休克，非常危險。建議先用浴室寶等提高浴室的溫度，再浸泡在約40°C的溫熱水中，讓身體緩緩暖和起來。

20:30：睡前特飲

研究證實，每日飲用1湯匙（約15ml）的醋，能使血壓下降約4mmHg。渡邊醫生分享指，曾有病人的日間血壓曾高達143mmHg，飲用1湯匙醋後，迅速降至124mmHg。將蘋果醋等加入梳打水或清水中稀釋，更易入口。

21:00：聽音樂放鬆

睡前充分放鬆是確保優質睡眠和有效控制睡眠血壓的關鍵，因此要避免劇烈運動或任何可能引發情緒波動的事情。讓身體進入放鬆模式，聽一下舒緩的音樂，能幫助血管擴張、促進血液流動，從而降低血壓。

21:30：自律訓練法

這是一種自我催眠療法。只需舒適地躺下，在心中不斷默念：「我的腳好溫暖」、「我的手好溫暖」、「全身都好溫暖」等，透過自我暗示，能奇蹟地讓體溫實際上升1-2度，從而擴張血管、降低血壓。有病人持續練習3個月後，血壓成功回復穩定。

21:45：記錄當天的飲食與活動

花幾分鐘，簡單回顧當日的飲食、運動及血壓數值，能夠更好地掌握自己的身體狀況，對血壓的變化更為敏感。

22:00：睡前量血壓

與早上量血壓一樣，睡前應在固定的時間和狀態下進行。優質的睡眠，是身體修復血管的黃金時間，絕對不可或缺。

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