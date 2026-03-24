益生菌變抗癌藥物導彈 研究證直達癌細胞處精準放藥 開創標靶治療新方向

癌症每年影響全球數以百萬計的生命，由於病理複雜，其治療至今仍充滿挑戰。然而，今年3月發表的最新研究，或為癌症治療迎來了新的曙光。研究人員成功透過改造一種益生菌，使其能夠體內鎖定老鼠體內的腫瘤，並直接遞送抗癌藥物，發揮如同標靶治療的效果。

益生菌變抗癌藥物導彈 研究證直達癌細胞處精準放藥

據科學新聞網站《ScienceDaily》報道，人體內天然存在著大量細菌，這些微生物在健康與疾病中都扮演著重要角色。為了驗證能否將這些細菌通過基因改造，轉化為治療癌症的「生物武器」，中國青島山東大學的研究團隊選取了一種益生菌株「大腸桿菌Nissle 1917」(EcN)進行試驗，在植入特定基因後，成功「武裝」了這種細菌，使其能夠生產「羅米地辛」(Romidepsin, FK228)——已獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准的抗癌藥物。此研究結果已發表在《PLOS Biology》期刊。

研究人員向乳癌老鼠注入這些經過改造的細菌，觀察到細菌會在腫瘤內部積聚，並在特定條件下釋放出羅米地辛。這意味著，該細菌能作為一種「標靶治療」的載體，將藥物精準地直接運送到腫瘤部位，從而可能減少對身體其他健康組織的影響。

研究作者總結指，透過「大腸桿菌Nissle 1917」的基因改造，有望設計出一種由細菌輔助的標靶療法，達到小分子抗癌藥物的生物合成與精準投藥的治療效果。

為癌症標靶治療研究開展新方向

儘管動物實驗結果令人鼓舞，為未來癌症標靶治療的發展，開闢了新的可能性。但研究團隊亦強調，這項技術距離真正應用於人體，仍有相當長的一段路。首先，該方法尚未在人類身上進行過測試。未來的研究，必須深入探討可能出現的副作用，以及在治療完成後，如何安全地將這些改造細菌從體內清除。這些因素，都將直接影響此技術最終能否成為一種實用、安全的癌症療法。

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