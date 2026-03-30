換季易感冒/鼻敏感！營養師教自製「金拿鐵」防感冒增免疫力 即學3步簡單完成
更新時間：18:30 2026-03-30 HKT
發佈時間：18:30 2026-03-30 HKT
發佈時間：18:30 2026-03-30 HKT
每逢轉季，天氣多變，總是特別容易感冒、鼻敏感。有營養師指出，有一款香氣濃郁的「金拿鐵」，能有效提升免疫力，是抗感冒的絕佳選擇。到底「金拿鐵」怎樣製作？
營養師教自製「金拿鐵」防感冒增免疫力 即學3步簡單完成
營養師高敏敏Facebook專頁發文指，轉季天氣忽冷忽熱，加上病毒肆虐，不少人稍一不慎便會出現喉嚨痛、鼻敏感等症狀。除了多喝水、保持充足睡眠外，不妨嘗試飲用「金拿鐵」，其香氣濃郁，又能幫助身體提升防護力，是一款非常推薦的天然抗感冒飲品。「金拿鐵」又被稱為「黃金牛奶」，是以薑黃粉為主角，搭配牛奶、蜂蜜及黑胡椒調製而成，完全不含咖啡因，適合全家大小一同飲用。當中的營養能為身體帶來以下6大好處：
- 抗發炎： 可降低身體的發炎反應，有助減輕肌肉酸痛與身體疲勞感。
- 預防失智、增加記憶力： 薑黃素有助清除腦部中的β類澱粉、斑塊。
- 調節血壓與血脂： 幫助穩定血壓，並降低壞膽固醇。
- 改善過敏：天然的抗氧化成分，有助緩解鼻敏感與氣候變化不適。
- 對抗抑鬱：能促進腦內多巴胺與血清素的生成，有助穩定情緒。
- 促進代謝：薑烯酚與胡椒鹼，兩者結合能有效提升身體的血液循環與新陳代謝能力。
她亦分享「金拿鐵」的製作方法：
「金拿鐵」的製作方法
- 製作薑黃糊：將1/4杯薑黃粉、1/2杯清水及1/2茶匙黑胡椒粒放入鍋中煮沸，期間慢慢攪拌，直至混合物變成糊狀。
- 取一湯匙的薑黃糊，加入150毫升牛奶和1茶匙蜂蜜，攪拌均勻。薑黃素屬於脂溶性營養素，建議搭配含有脂肪的牛奶飲用，吸收效果會更佳。
- 攪拌均勻後，即可享用。薑黃素屬於脂溶性營養素，建議搭配含有脂肪的牛奶飲用，吸收效果會更佳。
甚麼人要小心飲用金拿鐵？
雖然「金拿鐵」好處多多，但高敏敏特別提醒，以下6類人士在飲用前應加倍留意：
- 孕婦：薑黃具有促進子宮收縮的潛在作用，在懷孕期間大量攝取，可能會增加流產風險。
- 兒童：兒童腸胃較為敏感，薑黃的辛香料刺激性較高，可能引致腸胃不適或腹瀉。
- 正服用抗凝血藥物人士： 薑黃本身有抑制血小板凝集的作用，若與抗凝血藥物同時服用，會提高出血風險。
- 膽囊疾病患者： 薑黃會刺激膽汁分泌，若本身有膽結石或膽囊炎，可能會誘發疼痛或加重症狀。
- 腎臟疾病患者： 薑黃中含有草酸鹽，攝取過量會增加形成腎結石的風險。
- 胃潰瘍患者： 薑黃會促進胃酸分泌，可能會刺激潰瘍的傷口，加重胃部不適。
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