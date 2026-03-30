不煙不酒確診肺癌四期 90後港女樂觀抗病獲男友求婚：愛是最好良藥

「誰說肺癌是吸煙者的專利？」90後女生Cathy早前勇敢在社交媒體分享自己確診第四期肺癌的經歷，觸動無數人心。儘管正接受標靶藥物治療，她依然如常上班、享受生活，而這份力量源自於愛。確診癌症後，她的男友非但不離不棄，更向她求婚許下終身承諾。Cathy在接受《星島頭條》專訪時感言：「身邊人給予我的愛與支持，感覺比標靶藥更有效。」她希望透過自身故事提醒年輕一代，肺癌並非遙不可及，更應正視情緒健康，並及早為自己規劃合適的保險。

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任職文職的Cathy，人生在2025年底被按下了暫停鍵。去年10月，她因一次意外的食物中毒而入院，在接受腸胃X光檢查時，醫生意外地發現她的肺部出現陰影。「當時我還笑著問醫生，會不會是肺癌？」Cathy回憶道。醫生當時安慰她，認為她如此年輕，可能性不大，但仍需進行電腦掃描（CT Scan）作進一步檢查。然而，同年12月底，檢查結果證實了最壞的猜想——她確診患上肺腺癌第四期。

確診的那刻人生彷彿「晴天霹靂」，Cathy表示自己當下很冷靜，其後才默默流淚，她坦言「從沒有想過自己會患癌，畢竟自己不是高危人士，有種感覺是我仿佛被判了死刑，只是不知道何時執行」。

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壓力或是無形殺手 收穫身邊人的愛

Cathy不煙不酒、沒有家族病史，中小學時還是田徑校隊隊員，Cathy再三強調從未想過癌症會與自己扯上關係。大學時期主修與健康有關的科目，她表示自己近年留意到癌症年輕化，自己不敢忽視，她更曾經做過子宮頸癌及大腸癌篩查，結果顯示正常。她回想確診前的一段日子，由於同時遭遇情感和職場上的困境，使她長時間陷入崩潰和不快的負面情緒中。她相信，雖然醫學上沒有絕對的因果關係，但巨大的情緒壓力，或許正是蠶食她免疫力的元兇。

不過，基因檢測結果顯示Cathy屬於ALK基因突變類型，這意味著她暫時無需接受傳統化療，只需服用標靶藥物，便能有效控制病情，Cathy也直言身體沒有感到非常不適，只是確診時頸部出現腫塊，「我好像個正常人，只是服食標靶藥後說話會差，情緒間中也會躁底」。這份不幸中的大幸，讓她確診後毅然決定暫時放下工作，飛往歐洲旅行一個月，親身感受世界的美好。旅途中陌生人的善意，身邊親友的支持，更讓她深刻體會到「愛」的力量。

令Cathy感動的是，她確診肺癌4期後曾想過向男友提出分手，男友卻對她不離不棄，更向她求婚，許下一生一世的承諾。身邊的朋友得悉她確診癌症後，她形容「朋友喊得俾我更難過，她們覺得我太後生」。Cathy說，被愛包圍的幸福感，甚至讓她偶爾會忘記自己是個病人，「原來身邊人的支持和體諒，才是最有效的藥。」

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開threads與病友同行 寄語同路人勿放棄

末期兩個字沒有打沉Cathy，她積極抗病，每日照常上班、照舊玩樂，「要當自己是普通人，做自己想做得事。」至於在社交媒體分享自己的經歷，Cathy坦言曾非常掙扎，擔心會收到負面或刻薄的評論，影響自己的抗病心情，結果卻完全出乎她的意料。她收到的，是來自無數陌生人的溫暖祝福與鼓勵。

談及在Threads開設賬戶，Cathy坦言是希望與病友分享更多的抗病資訊，她舉例指自己服食的標靶藥，每個月大約要5至6萬元，申請資助後每個月獲減1萬多元，但如何申請的資訊在網上相當混亂。最後，她再次以自己的經歷呼籲公眾，特別是年輕人，切勿忽視身體發出的任何警號，應及早進行身體檢查。同時，她也提醒大家，在經濟能力許可的情況下，及早購買保險，防患於未然。