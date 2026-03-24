男子大便太用力竟猝死在馬桶上 揭4大奪命先兆 推介7大軟便通便食物

都市人常有慢性便秘的問題，當排便不順或大便過硬時，大家總會不自覺用力排便，小心引發致命危機！有女網民發文警世指，自己的哥哥因為大便時太過用力，竟猝死在在馬桶上，而她自己也曾經兩度陷入相似的危急境況，幾乎失去性命。有哪些食物有助改善便秘，減低風險？

男子大便太用力竟猝死在馬桶上 揭4大奪命先兆

Threads上一名台灣女子寫下這件憾事，她的哥哥日前因為大便時太過用力，直接暈厥，並猝死在在馬桶上。她提到，自己和哥哥同樣有心臟問題，雖然平常有吃藥，保養和管理身體，但他們都有硬撐的習慣，導致身體出現過勞。

她透過自己去年原來曾經兩次「差一點是同樣的死法」。她形容，在大便時剛一用力就頭暈。當刻，她很清楚一旦再出力，就一定會昏過去，但她「還是試了一下」。果不其然，她的視線即刻變模糊，耳朵聽不到聲音，甚至出現耳鳴，意識開始模糊，「那一刻，我覺得我要沒了。」

她隨即決定直接放鬆括約肌，幸而意識漸漸回復過來。但隨即，心跳開始加速，導致她幾乎不能呼吸。於是她決定「我不抵抗了，全身放鬆，開始深呼吸。」最終幸運地撐過來了，連忙去急症室檢查，卻檢查不出甚麼異常，也沒有發現心肌梗塞的問題。她因此學到教訓，開始使用軟便劑，不再與排不出的大便「對抗」，無奈哥哥卻因同樣的問題被奪去性命，「我只差那一點點。而我哥，沒有那一點點。」

該女子語重心長提醒大家，如果在大便或做任何需要用力的動作時，只要出現頭暈、視線模糊、耳鳴、聽不到聲音的徵兆，「不要撐，不要再用力。立刻放鬆、深呼吸。也許，你也有機會救回你自己。」

為甚麼用力排便可致命？

有醫生在下方留言指，用力大便的致命風險是因為「努責現象(Valsalva Maneuver)」。這是由於人在大便或搬重物時屏住呼吸、用力憋氣的行為，導致胸腔內的壓力瞬間飆升，高壓阻礙血液回流心臟，導致輸出量驟降。當心臟無法泵出足夠血液供應全身器官，便會導致腦部短暫缺氧。他警告，如果到了視線模糊和耳鳴的情況，已經是大腦供血不足的最後通牒。耳鳴是因為內耳對血壓極度敏感，視線模糊則是視網膜灌流不足。這時如果再用力，心臟可能會因為負荷不了劇烈的血壓波動，而引發致死性心律不整。

另外有物理治療師留言提醒，避免努責現象的關鍵是不要「憋氣用力」，不管是重訓放下重量、搬東西或排便，用力時都不要憋氣，要圓唇吐氣。如果吐氣用力時，出現胸痛、呼吸困難、冒冷汗、頭暈等症狀，應立即暫停手上的事，盡快就醫檢查。

便秘/大便太硬恐增猝死風險 推介7大通便食物

需要出盡全身力量排便，往往是因為便秘或大便過硬，導致排便過程不暢通。因此，要避免因為大便而猝死，首先要改善便秘問題。腸道健康專家Avery Zenker提醒，長期便秘可能影響毒素排出及體內荷爾蒙平衡，繼而影響整體健康。他推介7種有助軟化糞便和通便的食物，改善便秘，支持消化系統及腸道健康。

7大通便/軟便食物紓緩便秘

燕麥：富含水溶性纖維，能有效軟化糞便、促進規律排便；具有益生元特性，能滋養腸道益菌，維護健康的微生物菌群平衡。

生薑：具有抗炎特性，有助維持腸道菌群平衡，更能促進消化道蠕動。

煮熟的蔬菜：相比未熟的菜更易被人體消化吸收，但仍完整保留膳食纖維與各種重要營養成分。

奇異果：富含膳食纖維及「奇異果蛋白酶」，這種酵素能幫助分解蛋白質，進而促進消化功能；還含有豐富的鉀質，能夠促進消化道規律蠕動，以維持正常排便功能。

南瓜籽：優質纖維來源，更富含礦物質，包括促進消化道規律蠕動的「鎂」，以及對胃酸生成至關重要的「鐵」和「鋅」。

未熟的香蕉：含有抗性澱粉，有效調節腸道菌群平衡，促進益生菌生長、減輕發炎反應、維護腸道黏膜完整性並幫助規律排便。

冷卻薯仔和穀物：經烹煮後冷卻的薯仔和穀類食物會產生更高含量的抗性澱粉。

延伸閱讀：不只大腸癌！長期便秘易患4大癌症 醫生教早餐吃1種麵包通便防癌

---

相關文章：

逾14%港人患便秘 專家揭1類人用力排便易中風 必學通便6招

男子排便忽略1事中風亡 冬天易出事！醫生揭3大致命因素

專家評選最強防便秘食物排行榜 納豆/味噌湯位列3甲 冠軍竟是這食物？

推薦5種高纖通便蔬菜 營養師教煮西蘭花前做多1步驟 改善便秘功效大增！