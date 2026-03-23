長期胃痛不能吃粥？醫生揭5大「養胃」習慣恐傷胃 喝1飲品也易胃酸倒流！

胃痛時，不少人第一時間便會選擇吃粥以紓緩不適，認為是「養胃」的黃金法則。有醫生就拆解5大常見的「養胃」習慣，可能無助於健胃，反而更可能引發胃酸倒流等腸胃問題。

醫生揭5大「養胃」習慣恐傷胃 喝1飲品也易胃酸倒流！

重症科醫生黃軒在Facebook專頁撰文表示，很多以為是「保護胃」的習慣，其實正在讓胃變得更脆弱。腸胃不是一個需要過度保護的器官，而是一個需要適度刺激、規律運作、動態平衡的系統。當長期用太軟、太單一、太安全的方式對待它，胃會慢慢失去原本的適應能力，他特別拆解以下5大看似養胃的習慣，實際上可能傷胃：

1.長期吃粥可健胃？

黃醫生指出，曾遇過一位患者，因長期胃痛，幾乎每天三餐都喝粥，結果半年後胃功能反而更差，一吃正常食物便出現脹氣與疼痛。其實，長期飲食過於單一，例如全流質、極低纖維、缺乏咀嚼，可能導致胃排空與蠕動模式改變、食物刺激不足、胃腸動力變弱、消化適應性下降，以及消化酶分泌調節異常，進而降低對正常飲食的耐受度。但胃並不會因為吃太軟而退化，只是因刺激不足而出現功能適應變弱。在急性期，例如胃炎、術後，低刺激、吃粥等軟食是標準建議，但若長期維持單一飲食型態，則可能造成營養不足與胃腸適應性下降。

2.牛奶可健胃？

牛奶並非胃藥，它只是短效緩衝劑和潛在刺激物。牛奶的pH值約為6.5至6.8（弱酸性接近中性），可暫時稀釋並緩衝胃酸，因此部分胃酸倒流或胃痛的患者在飲用後幾分鐘內，燒心、胃痛等不適感會短暫改善。然而，喝牛奶健胃，須小心反彈性胃酸分泌的問題。胃酸倒流的人有時喝牛奶，起初幾分鐘或許有效，之後反而更不舒服，原因在於牛奶中的蛋白質會刺激G細胞，增加胃泌素分泌，進而促進胃酸分泌；牛奶通常含高鈣，鈣離子又會直接促進胃泌素釋放；此外，牛奶中的高脂肪會延遲胃排空，使胃內容物停留時間延長，胃酸分泌時間也隨之拉長。結果約30至60分鐘後，胃酸可能比原本更高，形成反彈現象。

3.吃素比較健胃？

吃素並不直接等同於能保護胃部，胃的黏膜上皮細胞更新速度快，約每2至5天就會更新一次，而修復過程需要蛋白質。若蛋白質攝取不足，胃黏膜修復會延遲，抵抗胃酸的能力下降，潰瘍癒合也會變慢。因此，吃素時必須吃對蛋白質才能健胃。部分植物蛋白屬於不完全蛋白，需要透過搭配豆類加穀物類的方式，才能獲得完整的蛋白質攝取。素食確實可以達到健胃的效果，但必須經過妥善搭配，確保蛋白質含量充足，這樣才能有效維護胃部健康。

4.梳打餅乾健胃？

梳打餅乾並不等於健胃食物，只能算是低效、短暫的自救食物。它並非在健胃，而只是暫時騙過胃酸。其效果非常有限，原因在於餅乾中的碳酸氫鈉含量遠低於醫療用制酸劑，無法持續抑制胃酸；加上餅乾很快被消化排空，中和效果的維持時間極短；且過程中產生的二氧化碳可能導致打嗝、胃脹氣等不適，反而更不舒服。因此，不建議將其當作健胃零食來食用。此外，多數梳打餅乾含油脂，會延緩胃排空，增加胃酸倒流風險；其精緻碳水成分升糖快，導致胰島素波動，且缺乏纖維與營養密度；若長期用來取代正餐，可能因蛋白質不足而使胃黏膜修復能力下降；長期頻繁中和胃酸，也會干擾胃酸原本消化蛋白質與殺菌的正常功能，進而影響消化與腸道菌相平衡。

5.吃薑就能暖胃？

吃薑的作用並非在於健胃，而是幫助胃動起來，但對於胃酸型問題則可能適得其反。薑的效果僅限於特定族群，例如功能性消化不良患者，即是常感到胃脹、早飽、消化慢的人，這類問題的根源在於胃的動力不足，而非胃酸分泌，因此吃薑可能有效。然而，在以下情況下吃薑反而可能使情況惡化，包括胃酸倒流、胃潰瘍或胃炎急性期，以及高敏感胃，例如腸躁症或功能性胃腸道疾病患者，因為薑並非溫和食物，而是一種具有活性的植物藥理成分，對這些敏感狀態可能造成刺激，相反對於動力型問題較有效。

黃軒醫生提醒，真正的養胃，不是避開食物，而是恢復功能，包括規律進食、細嚼慢嚥、均衡營、少油少辣少刺激，以及壓力管理。

資料來源：重症科醫生黃軒

專家履歷：黃軒醫生

台灣林口長庚胃腸肝膽科副教授，專項是發炎性腸道疾病如克隆氏症、潰瘍性結腸炎等。

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