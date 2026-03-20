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堅守「母親的抉擇」33年 用愛守護每個被遺棄的幼兒 感悟「看見小朋友被領養我也開心」

保健養生
更新時間：18:37 2026-03-20 HKT
發佈時間：18:37 2026-03-20 HKT

香港「母親的抉擇」有位最資深的幼兒工作員，用愛與溫柔守護著每個被遺棄的幼兒。近日，她的無私付出榮獲機構「年度之星」獎項。對她而言，最大的感悟是：「看見小朋友被領養，我也很開心！」。

堅守「母親的抉擇」33年 用愛守護每個被遺棄的幼兒

母親的抉擇Facebook專頁發佈視頻指，機構內最資深的幼兒工作員淑芬，已默默堅守崗位超過33年。本身育有一名孩子的她，因非常喜歡小朋友，當得悉在「母親的抉擇」可以照顧逾30名寶貝時，便感到興奮不已。多年來，她一直努力為數以百計等待永久家庭的孩子，提供一個安全、充滿關愛的家。為表揚她多年來的堅持與無私付出，機構今年特別向她頒發「年度之星」獎項。

被問到最難忘的經歷，淑芬分享了一個Francis小朋友，她憶述，小朋友初來時非常瘦弱，不願作聲，總是不開心的模樣。透過日復一日的接觸，小朋友慢慢地打開心扉，「你好似見到一朵花咁開」。無論工作多忙碌，只要她突然唱起歌來，所有小朋友都會馬上看著她，然後瞬間安靜下來。她分享道：「每個小朋友都有唔同嘅性格喜好，當佢哋喊，而你接觸慣佢，知係咩原因，你覺得你明佢又滿足到佢，咁你就會覺得好開心！」

即將退休仍心繫孩童：「看見小朋友被領養我也開心」

淑芬坦言，自己溫柔的性格也是在「母親的抉擇」這裡磨練出來的。對於即將到來的退休生活，她直言非常不捨，「我就嚟要退休，我都好唔捨得。」但她早已為自己規劃好下一步：「我會返嚟做義工，因為真係見到佢哋呢，有人長大咗又開心，特別嗰啲可能細個唔係好開心嘅，咁你見佢慢慢開心，好開心見到有人領養。」

資料來源：母親的抉擇

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