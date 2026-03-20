首戰馬拉松中途倒下揭患癌噩耗 75歲媽媽戰勝血癌與女兒再戰圓夢：今次我會衝過終點！

英國一位75歲的媽媽，畢生的夢想就是與女兒挽手完成倫敦馬拉松賽事。3年前，她曾經在將要達到目標之際倒下了，更被醫生告知確診血癌的噩耗。但她終憑著跑手無比堅韌的意志力，打敗了癌細胞，休養過後重新投入訓練，為的就是再次走上賽場，與女兒一起向目標衝刺。

首戰馬拉松中途倒下揭患癌噩耗 75歲媽媽戰勝血癌與女兒再戰圓夢

根據《獨立報（The Independent）》報道，2023年，在倫敦任職百貨公司的銷售助理的Pritpal Kaur，與45歲女兒首次攜手挑戰倫敦馬拉松。然而，就在距離終點不到一半的地方，Pritpal卻因為嚴重的抽筋被迫退賽。賽後的幾星期，極度難受的背痛和莫名疲憊猛然向她襲來。起初，她們以為這只不過是挑戰極限後，身體發出的自然抗議。

賽後莫名全身劇痛 卻被歸咎於「年紀大」

Pritpal求醫時，血液檢查一切正常，醫生當時將症狀歸咎於「年紀大」，只給她開了止痛藥。但接下來的卻是女兒Minreet口中「地獄般的五個月」。第1個月後，Pritpal身上的劇痛絲毫未見消退，連止痛藥也完全失效，甚至開始呼吸困難。心急如焚的Minreet帶媽媽衝到急症室，但一番檢查過後，依然找不到答案。後來Pritpal再接受了掃描檢查，結果顯示胸部有中度阻塞，被診斷為心絞痛。但治療開始後不久，她竟在工作時突然左半身抽搐，幾乎要倒下。

眼見媽媽病情異常惡化，Minreet的憂慮與憤怒達到了頂點。她堅信醫生的診斷有誤，讓媽媽停止服藥，並毅然向醫院投訴，事情才有了轉機。有一位資深心臟科醫生介入，安排Pritpal接受更深入的檢查。經歷了骨質密度掃描、異常蛋白血液測試和骨髓檢查後，終於揭曉了造成一切痛苦的答案——多發性骨髓瘤。這是一種影響血液和骨髓的癌症。

確診血癌如晴天霹靂

Pritpal聽聞噩耗當場崩潰：「我忍不住痛哭起來。不知如何是好，真的好震驚。」陪著媽媽一同得知診斷結果的Minreet，也形容那一刻如同整個世界天旋地轉，頭腦一片空白。「我們坐在那間細小的診症室，只有兩張椅子，四面是冰冷的白牆。然後醫生說：『骨髓報告，證實你患上血癌，需要即刻開始治療。』」

在經歷了一星期的震驚與悲痛後，Pritpal開始了漫長而艱苦的化療。在那段日子，她大部分時間都在睡覺，吃不下嚥。而只能望著媽媽因為治療而痛苦煎熬、卻無能為力的Minreet，內心也感到非常可怕。

然而，Pritpal頑強的生命力在瀕臨絕境時展露無遺。經過半年的治療，奇蹟發生了，她體內的異常蛋白水平顯著下降，雖然往後的人生仍需每月接受輸液治療，但她已然掙脫了夢魘，重新奪回生命的主導權。

康復後再度挑戰馬拉松

母親堅毅的意志力，讓女兒深受鼓舞。2024年，Minreet與父親一同完成了倫敦馬拉松，為英國血癌研究機構籌款。她更創立了一個名為「亞洲女性齊步跑」（Asian Women Run）的跑步團體，鼓勵更多亞裔女性透過運動，活出自信。抗癌成功後，Pritpal的身體逐漸復原，她決心要實現和女兒一起成功挑戰馬拉松的夢想：「一生人，一定要完成一次倫敦馬拉松。」，努力提升體能。母女們再次開始了嚴格的訓練，她們一起完成了多次10公里、15公里的比賽，甚至在母親節當天，也用一場10公里長跑來慶祝。

下個月，她們將再次肩並肩，站上那條既熟悉又陌生的跑道。Pritpal對於將要成真的願望，感到興奮不已：「那將會是夢想成真的一刻。這是我一直以來都想做的事。只要我還有力氣，我一定會奮力衝過終點線！」Minreet補充道：「那是屬於媽媽和女兒的時刻，一個畢生難忘的回憶。我希望我們的故事，能鼓勵更多像我們一樣的人。」

甚麼是多發性骨髓瘤？

根據中大醫學院資料，「多發性骨髓瘤」與「淋巴瘤」和「白血病」並列為三大血癌，好發在老年人，男多於女。這種血液惡性腫瘤，因體內漿細胞異常增生所致，常見於骨髓外之硬骨上，且會擴散至全身各處的骨骼、骨髓，故稱為「多發性」骨髓瘤。常見症狀包括因溶骨性病變導致的持續胸骨及背痛、因貧血及腎衰竭導致的氣喘及疲勞，以及因免疫力下降導致的發燒。中大研究發現，近十年全球的發病率呈上升趨勢，發達地區的升幅更為顯著，與缺乏體能活動、超重、肥胖、糖尿病因素密切關連。

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