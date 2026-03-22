毛衣針織衫縮水如何救？專家教輕鬆還原步驟+正確清洗/防霉保存方法 一季洗一次就夠？

冷衫是寒冷冬季的必備單品，尤其是羊毛和羊絨等天然材質的冷衫保暖性極佳。但隨著天氣逐漸回暖，是時候開始考慮收起冬裝了。洗滌及存放不當可能會導致冷衫縮水、蛀蟲，有專家講解冷衫的正確洗滌方法、縮水後的恢復方法以及洗冷衫時需要注意的事項。

冷衫不能用衣架晾乾？專家教正確清洗方法

雖然冬天不會大量出汗，但如果長時間穿著，針織衫和冷衫仍然會產生異味。日媒《FNNプライムオンライン》採訪洗衣專家中村祐一和神崎健輔，為大家講解冷衫的正確洗滌方法。中村祐一指，在家清洗羊毛或羊絨衫時，要格外小心，這類纖維表面像人的頭髮一樣有角質層，在吸收水分時會張開。如果在這種狀態下用力摩擦，纖維就會收緊並纏結在一起，導致冷衫縮水，這個過程稱為氈化。冷衫一旦氈化，就無法恢復原來的狀態。因為其質地已經改變，即使伸展使其恢復部分尺寸，羊毛的功能性和質感也已經喪失。

神崎健輔則表示，針織衫和冷衫的最佳清洗方法然是手洗，按照以下步驟清洗，就能夠避免縮水或失去保暖功能：

正確的毛衣洗滌方法

在洗臉盆中倒滿水，加入適量溫和型洗衣液（不要用熱水，用冷水）。 將摺好的冷衫夾在兩條毛巾中間，浸入洗臉盆中，向下按壓，讓水流過。 將冷衫和毛巾一起提起，瀝乾多餘的水。 將步驟2-3重複進行5到10次。 浸泡約10分鐘。 換水，重複步驟2進行沖洗。 將冷衫和毛巾從盆中取出，更換毛巾，並擦乾水分。 放在通風陰涼處晾乾。

２位專家亦提出一些清洗冷衫需要注意的地方：

每季只洗一次 ：每次穿完冷衫都要洗，就是過度清洗。如果沒有沾染上氣味或污漬，季末洗一次就足夠了。

：每次穿完冷衫都要洗，就是過度清洗。如果沒有沾染上氣味或污漬，季末洗一次就足夠了。 最好乾洗 ：想要保持羊毛衫的良好狀態，建議乾洗。如果在家洗，建議選擇輕柔模式或精細模式，可以最大限度地減少衣物在洗衣機滾筒內的晃動，非常適合羊毛這類容易縮水或起毛球的纖維。

：想要保持羊毛衫的良好狀態，建議乾洗。如果在家洗，建議選擇輕柔模式或精細模式，可以最大限度地減少衣物在洗衣機滾筒內的晃動，非常適合羊毛這類容易縮水或起毛球的纖維。 留意標籤 ：遵循產品標籤上的洗滌說明。使用中性洗滌劑，因為羊毛纖維由蛋白質構成，使用弱鹼性洗滌劑會導致羊毛溶解或變性。

：遵循產品標籤上的洗滌說明。使用中性洗滌劑，因為羊毛纖維由蛋白質構成，使用弱鹼性洗滌劑會導致羊毛溶解或變性。 平鋪晾乾 ：晾乾針織衫時，避免使用衣架懸掛，以免拉伸變形，建議平鋪晾乾，將其攤開在桌面上或使用平鋪晾衣網。

：晾乾針織衫時，避免使用衣架懸掛，以免拉伸變形，建議平鋪晾乾，將其攤開在桌面上或使用平鋪晾衣網。 以晾曬方式去除異味：若冷衫沾染了燒烤或香煙的味道，可以先晾曬2至3天，很多衣物上的異味在晾曬數天後都會消失。如果味道仍然存在，那就該清洗了。與其總是穿同一件針織冷衫，不如輪換穿幾件，這樣只需在換季時送去乾洗一次即可。

如何救回已縮水毛衣？

專家們提醒，緊密編織的冷衫縮水後，可用蒸氣軟化織物，然後拉伸定型，即可恢復原狀。 將熨斗輕輕貼在冷衫上，讓蒸氣充分滲透到纖維中使其軟化，然後往垂直和水平方向拉伸冷衫，保持姿勢，直到熨斗冷卻，冷衫的形狀就會定型。重複此步驟即可恢復原來的尺寸。熨斗的蒸氣還能有效撫平冷衫上的褶皺，因此在換季穿衣時，這或許是個實用的小技巧。

毛衣保存除濕技巧

換季收藏針織衫時，要小心避免發霉或蟲蛀。霉菌由無數肉眼看不見的微粒組成，如果發現表面有細小的、蓬鬆的白色點點，同一袋或同一樣櫃的其他衣物上都可能已經滋生霉菌，需要全部重新清洗。霉菌最容易生長的時期是從春夏雨季。控制濕度和確保良好的通風都是預防的關鍵。理想情況下，濕度應保持在 40-60% 之間，衣櫃裡濕度超過60%即為濕度過高，應使用除濕機或除濕劑。

另外，也可以使用樟腦丸或衣物防蟲片，以避免衣物被蟲蛀。其原理是釋放化學物質形成氣體，降低蛀蟲的食慾。由於這種氣體比空氣重，最有效的做法是要把樟腦丸放在已經疊好、並排收納的針織衣物之上。如果是塞在衣服縫隙裡，有效成分就無法均勻分佈。

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