101歲婆婆無三高精通科技產品 公開長壽養生秘訣 直言「想吃就吃想睡就睡開心最重要」

內地有一位101歲的婆婆精力充沛，就連操作科技產品也駕輕就熟，活脫脫是位「科技達人」。她也公開自己多個長壽秘訣，更直言長壽沒有高深的理論，而是「想吃就吃、想睡就睡，開心最重要！」。

101歲婆婆無三高精通科技產品 公開長壽養生秘訣

根據內媒《浪潮新聞》報道，101歲的陳阿菊婆婆來自浙江溫州永嘉，她的長壽秘訣，沒有深奧的理論，只有一句大實話：「想吃就吃、想睡就睡，開心最重要。」記者到訪時，陳婆婆精神矍鑠，百多平方米的家被她收拾得窗明几淨，一塵不染，全然看不出已是百歲之齡。對此，陳婆婆與其家人特別公開了她的養生秘訣：



1.飲食均衡不挑食

陳婆婆的飲食習慣格外實在：「啥都吃，不挑食。」如今早上懶得煮飯，早餐有時會沖泡麥皮，午餐和晚餐的蔬菜大多是自家種植，想吃新鮮蔬菜時便隨手採摘。她飲食上不挑鹹淡，生活至今從未受「三高」問題困擾，一輩子也幾乎沒怎麼吃過藥。

2. 作息規律愛整潔

陳婆婆的生活非常有規律，但同時又講求隨性自在。她通常早上睡到八、九點才起床，晚上則八點多便上床休息。作為一位愛漂亮的老太太，她洗漱後習慣坐在鏡子前，用木梳將一頭利落的短髮梳得服服貼貼。其兒子張崇益透露，母親骨子裡藏著時尚基因，衣服必須平整，絕不穿著有皺褶的衣物。在90多歲時，她還經常獨自乘車到縣城買新衣服。

3.堅持勞動做家務

儘管年事已高，陳婆婆依然閒不下來。吃過早飯後，她便會開始打掃家裡和庭院。平日閒暇無事時，她喜歡到村口的橋邊涼亭，與其他老人家閒話家常。

4.學習新事物

陳婆婆還是一位「科技達人」。據其兒子介紹，母親雖然年紀大，但學習能力很強，對使用科技產品也毫不落後。她能熟練操作冷氣遙控器，用老人機接電話、儲存號碼亦應付自如。洗衫時更懂得將衣物分類，輕便的內衣褲自己手洗，厚重的外套則交由洗衣機處理，晾衫時還會特意將衣角拉平。

5. 堅韌面對逆境

陳婆婆如今的從容豁達，源於昔日生活的堅韌。在子女的記憶中，她是咬緊牙關撐起一個家的「硬骨頭」。在上世紀物資匱乏的年代，她要獨力承擔家中所有重活，包括凌晨摸黑走一個多小時山路去挑水，以及靠刺繡十多個小時來補貼家用。最驚險的是，她61歲那年在照顧4歲的孫女時，一輛拖拉機突然衝了過來，眼看就要撞到孫女，她想都沒想就撲了過去，把孫女緊緊抱在懷裡，自己卻被拖拉機撞倒在地，幸好住院21天後康復出院。

6.心態平和不生氣

然而，更深層的長壽秘訣，或許藏在陳婆婆的一句話裡：「這輩子沒跟人紅過臉，也從未怠慢過任何人。」這份溫和與包容，不僅塑造了和睦的家風，也滋養著整個家族。她的兒女事業有成，孫輩學業優異，甚至曾孫輩也考上了好大學。

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