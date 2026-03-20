Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

101歲婆婆無三高精通科技產品 公開長壽養生秘訣 直言「想吃就吃想睡就睡開心最重要」

保健養生
更新時間：13:09 2026-03-20 HKT
發佈時間：13:09 2026-03-20 HKT

內地有一位101歲的婆婆精力充沛，就連操作科技產品也駕輕就熟，活脫脫是位「科技達人」。她也公開自己多個長壽秘訣，更直言長壽沒有高深的理論，而是「想吃就吃、想睡就睡，開心最重要！」。

101歲婆婆無三高精通科技產品 公開長壽養生秘訣

根據內媒《浪潮新聞》報道，101歲的陳阿菊婆婆來自浙江溫州永嘉，她的長壽秘訣，沒有深奧的理論，只有一句大實話：「想吃就吃、想睡就睡，開心最重要。」記者到訪時，陳婆婆精神矍鑠，百多平方米的家被她收拾得窗明几淨，一塵不染，全然看不出已是百歲之齡。對此，陳婆婆與其家人特別公開了她的養生秘訣：


1.飲食均衡不挑食

陳婆婆的飲食習慣格外實在：「啥都吃，不挑食。」如今早上懶得煮飯，早餐有時會沖泡麥皮，午餐和晚餐的蔬菜大多是自家種植，想吃新鮮蔬菜時便隨手採摘。她飲食上不挑鹹淡，生活至今從未受「三高」問題困擾，一輩子也幾乎沒怎麼吃過藥。

2. 作息規律愛整潔

陳婆婆的生活非常有規律，但同時又講求隨性自在。她通常早上睡到八、九點才起床，晚上則八點多便上床休息。作為一位愛漂亮的老太太，她洗漱後習慣坐在鏡子前，用木梳將一頭利落的短髮梳得服服貼貼。其兒子張崇益透露，母親骨子裡藏著時尚基因，衣服必須平整，絕不穿著有皺褶的衣物。在90多歲時，她還經常獨自乘車到縣城買新衣服。

3.堅持勞動做家務

儘管年事已高，陳婆婆依然閒不下來。吃過早飯後，她便會開始打掃家裡和庭院。平日閒暇無事時，她喜歡到村口的橋邊涼亭，與其他老人家閒話家常。

4.學習新事物

陳婆婆還是一位「科技達人」。據其兒子介紹，母親雖然年紀大，但學習能力很強，對使用科技產品也毫不落後。她能熟練操作冷氣遙控器，用老人機接電話、儲存號碼亦應付自如。洗衫時更懂得將衣物分類，輕便的內衣褲自己手洗，厚重的外套則交由洗衣機處理，晾衫時還會特意將衣角拉平。

5. 堅韌面對逆境

陳婆婆如今的從容豁達，源於昔日生活的堅韌。在子女的記憶中，她是咬緊牙關撐起一個家的「硬骨頭」。在上世紀物資匱乏的年代，她要獨力承擔家中所有重活，包括凌晨摸黑走一個多小時山路去挑水，以及靠刺繡十多個小時來補貼家用。最驚險的是，她61歲那年在照顧4歲的孫女時，一輛拖拉機突然衝了過來，眼看就要撞到孫女，她想都沒想就撲了過去，把孫女緊緊抱在懷裡，自己卻被拖拉機撞倒在地，幸好住院21天後康復出院。

6.心態平和不生氣

然而，更深層的長壽秘訣，或許藏在陳婆婆的一句話裡：「這輩子沒跟人紅過臉，也從未怠慢過任何人。」這份溫和與包容，不僅塑造了和睦的家風，也滋養著整個家族。她的兒女事業有成，孫輩學業優異，甚至曾孫輩也考上了好大學。

延伸閱讀：長者吃豬肉更長壽？研究揭有助降膽固醇維持肌肉量 怎樣吃最健康有效？

---

相關文章：

大腿肌肉決定大腦年齡？專家教抬腿動作自測大腦健康 30秒深蹲防失智

90歲退休教師活到老學到老 苦練成桌球高手跟潮流學用AI 笑言：小學生都可以是我老師

102歲婆婆眼神銳利仍愛縫補襪子/納鞋底 公開長壽活力秘訣 每日必喝1種飲品

長壽｜73歲伯伯輕鬆拉一字馬倒立 八塊腹肌體能更勝年輕人 公開4大不老健康秘訣

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
21小時前
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-19 13:00 HKT
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
商業創科
14小時前
伊朗局勢｜特朗普以珍珠港事件比喻伊朗計劃 調侃高市早苗：誰比日本更懂出其不意
02:17
伊朗局勢｜特朗普以珍珠港事件比喻伊朗計劃 調侃高市早苗：誰比日本更懂出其不意
即時國際
3小時前
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
飲食
20小時前
浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
「浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
影視圈
4小時前
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
海外置業
7小時前
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
食用安全
21小時前
宏福苑火災獨立委員會第二場聽證會 鴻毅標書報價低市場水平 工程周期149日工程費僅24.8萬 ｜持續更新
社會
3小時前
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
生活百科
23小時前