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春分節氣2026｜告別「春困」疲勞！中醫師推介4款養生湯水茶療 祛濕養肝加強免疫力

保健養生
更新時間：23:00 2026-03-19 HKT
發佈時間：23:00 2026-03-19 HKT

春分節氣2026｜3月20日是二十四節氣中的「春分」。這段時間有沒有常感覺到身體特別疲倦、昏昏欲睡，彷彿永遠「瞓唔飽」？註冊中醫師鄭壹尹提醒，這種揮之不去的疲勞感，正是「春困」的典型症狀。由於天氣回暖潮濕，體內的「濕邪」容易作怪，不但令人疲憊不堪，更可能誘發濕疹、關節痛、鼻敏感等不適。她推介多款袪濕疏肝湯水，有助驅除濕氣，改善春困，回復神清氣爽。

春分節氣2026｜濕氣重春困疲勞皮膚差 

想安然度過這個濕氣圍城的季節？鄭壹尹醫師指出，春分顧名思義，就是春季的中分點，這一天，太陽直射到黃經0度，南北晝夜時間均等，各佔12小時。此後，北半球的白天將會越來越長。而在香港，春分標誌著氣溫將穩定回升，但同時雨水增多，濕度極高。在這種濕暖的氣候，「濕邪」恐有機可乘，入侵身體，阻礙人體氣血運行，引發一系列不適：

  • 春困（春季疲勞症）：主要症狀為疲倦乏力、難以集中精神、終日有睡意。
  • 濕邪入體：濕氣會引致胸悶、氣短，令鼻敏感、哮喘等呼吸道問題加劇。同時，濕邪亦是關節痛及濕疹等皮膚問題的元兇。
  • 流感肆虐：濕暖天氣有利病毒傳播。

推介4款春分袪濕湯水茶療

春季對應五行中的「木」，與「肝」相應，故養肝至為重要，故養生重點在於「祛濕養肝」。鄭醫師分享4款祛濕養肝湯水茶療，簡單又有效！

春分祛濕養肝茶療
春分祛濕養肝茶療

1. 玫瑰茉莉茶

  • 功效：疏肝明目、化濕和胃
  • 材料：陳皮5g、玫瑰5g、茉莉5g
  • 做法：沸水沖泡，焗5分鐘即可。

2. 陳皮赤小豆薏米水

  • 功效：健脾祛濕
  • 材料：陳皮1角、赤小豆70g、生熟薏米各35g
  • 做法：所有材料加1公升水，煮滾後轉小火煲45分鐘。
春分祛濕養肝湯水
春分祛濕養肝湯水

3. 薏仁茯神湯

  • 功效：祛濕健脾、安神寧心
  • 材料：生熟薏米共30g、赤小豆30g、茯神30g、陳皮4塊、蜜棗2粒
  • 做法：材料洗淨（豆類預先浸泡），加1.2公升水煮滾，轉小火煲1小時，加鹽調味。

4. 粉葛紅蘿蔔豬骨湯

  • 功效：健脾祛濕、生津止渴
  • 材料：粉葛600g、紅蘿蔔1條、粟米1支、陳皮1角、豬骨300g
  • 做法：粉葛去皮切塊，豬骨汆水。所有材料加4公升水煮滾，轉小火煲1.5小時，加鹽調味。

春分飲食宜忌 袪濕養肝必吃10種食物

除了湯水，日常飲食亦應作出相應調整。她列出10款有利春分養生的食材，並提醒要少吃一些會加重濕熱的食物。

推薦祛濕養肝食物 少吃濕熱上火食物
菠菜：養肝明目 辣椒：上火傷肝
椰菜：益腎補髓 蝦、蟹：易致過敏
豆苗 ：清除積熱 花生：易致過敏
芥菜：利尿除濕 芋頭：黏膩惹濕
薏米：健脾利水 糯米：黏膩惹濕
赤小豆：健脾利水  
大蒜：溫陽助陽  
蘑菇：化痰安神  
茉莉花：疏肝明目  
豆芽：利尿除濕  

排清濕氣解春困生活貼士

想要告別「春困」，除了飲食調理，生活作息也要順應節氣變化，方能促進身體排清濕氣、強身健體。她建議，可以在風和日麗的日子春遊踏青，到郊外或公園散步，接觸大自然，有助肝氣疏洩；適量的運動出汗，例如散步、慢跑等，也能夠促進氣血循環，是最天然的排濕方法。在特別潮濕的日子，室內開抽濕機，保持家居環境乾爽，則有效減少外濕影響。

延伸閱讀：真假春困點分辨？專家拆解4種「偽春困」先兆 打喊露/睡不飽未必與春困有關

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