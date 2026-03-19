83歲後恐急速「腦退化」 專家教5招最強大腦保養術 多看舊照片腦袋更靈活？

有沒有留意到，大腦的反應速度和記憶力會在某些年紀會出現「斷崖式」的轉變？這可能並非錯覺。去年英國一項權威研究指出，人腦一生中會經歷4個重要的「轉捩點」，分別是9歲、32歲、66歲和83歲。當跨過83歲這個最後的關口，代表進入「大腦後期老化」階段。但有專家強調，無論從哪個階段開始，大腦抗衰老都永遠不嫌遲，建議大家養成5個活化腦功能、增強記憶力的好習慣。

83歲踏入晚期老化階段 大腦功能急速衰退

根據日媒《女性セブンプラス》報道，腦科學家西剛志指出，當人跨過83歲，大腦便會進入「後期老化」階段。這個時期最顯著的變化是，大腦整體的網絡連結會比以往任何時候都更加「斷裂」，不同腦區之間的協調能力大幅下降，思考模式容易變得單一、僵化，彷彿大腦只懂使用固定的幾個部分。

預防大腦衰退的5大生活建議

然而，這並不代表只能放任大腦老化而束手無策。腦內科醫生加藤俊德強調，千萬不要因為年齡而感到悲觀。無論在哪個年紀開始預防，調整生活方式，保持積極正面的心態，都有效降低認知功能衰退的風險。以下綜合多位腦科學及神經內科專家的建議，透過5個簡單習慣，幫助守護腦力，迎接幸福、自主的晚年。

5招最強大腦保養術

1. 用「懷舊」活化大腦

記憶力雖然會減退，但「懷舊」是刺激大腦的強力活化劑。多翻看舊時的家庭相簿，那份湧上心頭的懷念之情，能促使大腦分泌「快樂荷爾蒙」多巴胺，有效刺激腦細胞。同樣地，到卡拉OK高歌幾首年輕時最愛的金曲，不僅能活化大腦，更是極佳的減壓活動。

2. 告別負面話題

老友記遇到同齡人時，千萬別只圍繞著病痛、藥物等沉重話題打轉，也不要一直把「老了」掛在嘴邊。長期沉浸在負面情緒中，會不知不覺加速大腦老化。

3. 飲食多樣化

80歲以後，飲食容易變得單調，但大腦極需多元化的營養，尤以健康脂肪最為關鍵，因為大腦60%的成分是脂質。Omega-3脂肪酸（DHA、EPA）已被證實能夠強化神經細胞膜，有效改善認知功能及記憶力。魚類，特別是富含油脂的中拖羅，還有紫蘇油、牛油果等，都是為大腦補充優質脂肪的絕佳選擇。另外，以下營養素對於大腦和神經系統健康都是不可或缺的，應該適量攝取。

葡萄糖：例如糙米、蕎麥、水果。大腦以葡萄糖為能量來源，尤其推薦低升糖指數食物，碳水化合物吸收緩慢，能長時間為大腦提供能量。

鈣：例如乳製品、小魚、海藻，鈣質是促進神經細胞間訊息順利傳遞的必需礦物質。

碘：可以從海藻類當中攝取得到，它有助於甲狀腺激素的生成，改善細胞代謝和大腦注意力。

維他命B族：主要來源是豬肉、雞蛋、海鮮，它是神經細胞間合成神經傳導物質所必需的維生素，也有助於細胞能量代謝。

維他命C、E：主要來源是綠黃色蔬果，它們具有抗氧化特性，可以防止氧化壓力引起的腦細胞衰老。

4. 保持溫和活動

當年紀漸長，身體活動量無可避免會下降，但盡可能多做不同活動，有助刺激大腦、保持靈活度。而關鍵在於盡力而為，避免劇烈運動，而是應選擇對身體負擔較小的「健腦活動」：

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5. 隨心所欲

80歲後，不應該再沉溺於過往不愉快的往事，讓大腦承受任何不必要的壓力和記憶負擔。若是身體狀況許可，想去旅行就去，想吃的東西就吃；即使是打麻雀、玩撲克牌等嗜好，只要不過分沉迷或賭到傾家蕩產也無妨。讓大腦「無壓力」，就是最好的保養。

延伸閱讀：早期腦退化未必只是記憶變差？醫生揭6大先兆易被忽略 脾氣差恐已中招

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