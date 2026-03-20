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AI護眼｜港匯扶輪社長者免費護眼計劃 用AI眼底相機即時識別青光眼風險

保健養生
更新時間：17:00 2026-03-20 HKT
發佈時間：17:00 2026-03-20 HKT

香港人口老化加速，長者常見眼疾如青光眼、白內障等問題日益備受社會關注。為提升社區健康意識並實踐「預防勝於治療」理念，港匯扶輪社於去年底推出嶄新的長者護眼計劃，結合便攜式AI眼底相機與專業眼科合作，為超過百名長者及糖尿病患者提供即時篩查服務，並計劃將服務擴展至更多社區。

該計劃與香港中文大學眼科及視覺科學學系、聖雅各福群會等機構合作，運用AI眼底相機和OCT眼底掃描機器為104名60歲以上或患有糖尿病的長者進行即場篩查。對比傳統驗眼需依賴眼科醫生逐一分析影像，AI系統可在20分鐘內自動分析眼底影像，即時識別評估潛在青光眼、黃斑病變等風險，大幅提升篩查效率與便捷性。

計劃成果顯示，在104名受檢者中，AI系統篩查出23名極具風險的參加者，並已即時轉介至眼科專科醫生作進一步跟進。港匯扶輪社社長、心臟科專科醫生陳良貴表示：「許多長者對眼疾認知不足，往往到晚期才求醫。我們希望透過科技降低篩查門檻，讓健康服務走出醫院、走入社區。」

陳醫生特別感謝香港中文大學眼科及視覺科學學系的張艷蕾教授，對是次計劃的付出與支持。他表示，計劃中的眼科團隊、協助篩查的工作人員，以及所用的檢測儀器，均來自中文大學。聖雅各福群會則協助宣傳，並邀請適合的市民參與計劃，令更多人受惠。而港匯扶輪社的社友除了協助流程運作外，亦在篩查前了解參加者的身體及眼睛狀況，記錄特別病歷，以便後續篩查工作。

計劃至今仍在進行，例如剛完成舉辦護眼講座，邀請已接受篩查的參加者及其他公眾出席。陳醫生又指，港匯扶輪社將建立個案追蹤機制，並計劃擴展至其他社區，目標在明年能為更多有需要的長者及糖尿病患者提供篩查服務。

跨界協作 推動科學化公益

陳良貴醫生於2017年加入港匯扶輪社，並於25-26年度擔任社長。作為心臟科專科醫生，他深信「全人健康」的重要性，尤其眼睛是生命質量的窗口，早期介入能大幅降低失明風險。被問到為何從眼科而非心臟科開展社區服務，陳醫生解釋：「心臟健康固然重要，但社區服務需回應最迫切的隱性需求。香港長者眼疾患病率高，卻常因無明顯症狀而忽略，導致不可逆轉的視力損傷。」

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從救治到預防 醫學使命的延伸

對於同時身兼醫生與社長的角色，陳良貴醫生形容兩者是互補的歷程，他認為社區服務讓他看見「疾病之外的社會脈絡」，例如長者的科技鴻溝與孤獨感，這些視野反而豐富了他作為醫者的同理心。在慈善的路上，陳醫生特別感謝太太朱慧敏在身心靈健康領域的支持。

港匯扶輪社於2026年1月舉辦了慈山寺正念體驗活動（森林治療），即將在4月舉辦的「發呆日」冥想靜心活動，均源自太太的建議。陳醫生認為，健康不僅是身體層面，更需心靈整體平衡，而慈善是生活價值觀的自然延伸。

陳醫生期望，扶輪社能持續作為社區健康的「倡導者」與「創新者」，將醫學溫度融入社會土壤。從手術室到社區、從醫生到父親，他始終相信：「無論是引入一項新技術，還是為長者篩查眼疾，都是在實踐同一信念——專業的力量，終需化為守護生命的行動。」

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