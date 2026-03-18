常吃蔥竟可降50%冠心病風險？專家推薦5大護心血管食物 附最佳食法

如何通過健康飲食來保護心臟？有專家推薦5大護心血管食物，其中有研究發現常吃蔥屬植物竟可將冠心病風險降低高達50%。到底怎樣吃可以發揮最大功效？

專家推薦5大護心血管食物 常吃蔥竟可降50%冠心病風險？

據內媒《生命時報》報道，澳洲西澳大學早前於《營養學》期刊發表的一項綜合研究顯示，不同種類的蔬菜因其含有的活性成分各異，對心血管產生的影響亦有所不同。若能適量進食蔥屬植物、十字花科蔬菜、綠葉蔬菜、黃橙紅色蔬菜和豆科植物，將對心血管健康起到一定的保護作用。報道結合多項研究，並邀請多位營養學專家，總結出一份養心菜名單，守護心臟健康。

5大護心血管食物

5大護心血管食物：

1.蔥屬植物

建議選擇青蔥、蒜頭、洋蔥及韭菜等，其獨特的辛辣氣味源於硫化合物，此成分同時使其具備抗菌、消炎、抗血小板聚集的功效，有助降血糖、降血脂及預防血栓形成。特別是洋蔥，富含的類黃酮具有強大抗氧化能力，有助預防心臟病。一項芬蘭研究更指出，每日食用5克以上蔥屬植物的人，患上冠心病的風險較食用少於5克者大幅降低50%。

由於大蒜素遇熱容易失效，因此生食蒜頭的效果比熟食更佳，建議可將其切片或搗碎後靜置10至15分鐘再食用，以利大蒜素生成。

2.十字花科蔬菜

可選擇紹菜、西蘭花、椰菜及蘿蔔等，此類蔬菜富含膳食纖維、多種礦物質與維他命，如鉀、鈣、鎂、維他命C、維他命B2等，且具有高鉀低鈉的特點，有助於控制血壓及維持血管健康。十字花科蔬菜富含的芥子油苷，降解成異硫氰酸鹽後，可表現出多種生物活性，有助於抗氧化和調節免疫力等。澳洲一項研究顯示，每日攝取量每增加10克十字花科蔬菜，患動脈粥樣硬化的風險便會下降12%。另有芬蘭研究發現，相比攝取量最少的人，攝取量最高者患上缺血性中風和腦出血的風險低了21%。

為免營養流失，建議新鮮蔬菜應先洗後切，並盡量保留大塊，不宜切得太碎。烹調後應盡快食用，避免反覆加熱，亦可焯燙後涼拌，配搭富含蛋白質的食物，更有利於吸收其有效成分。醃製和醬製等方式容易導致鹽分超標，不建議採用。

3.綠葉蔬菜

常見的綠葉蔬菜包括菠菜、芹菜、茼蒿、油菜及通菜等。新鮮綠葉蔬菜含有豐富的鉀、鈣、鎂、維他命B2、葉酸、維他命C、維他命K、葉黃素及類黃酮等多種有益血管的營養成分，當中所含的硝酸鹽亦已被證實有輔助降低血壓的作用。需要留意的是，硝酸鹽本身無毒，但若蔬菜煮熟後放置過久或反覆加熱，部分硝酸鹽便會轉化為具毒性的亞硝酸鹽。美國一項追蹤超過12萬名、年齡介乎30至55歲護士的長期研究證實，進食綠色蔬菜能有效降低患上冠心病及缺血性中風的風險。流行病學研究亦指出，大量攝取蔬菜的人，其心血管疾病的死亡率，特別是缺血性心臟病，會相對較低。

這類蔬菜適宜涼拌或快炒，但選購時務必保證蔬菜新鮮，在腸胃情況許可下，部分綠葉菜可以生吃，以最大程度保留營養；若選擇熟食，則可適當增加食用份量。部分蔬菜如菠菜含有較多草酸，可用熱水稍作焯燙後再涼拌食用；其他綠葉蔬菜則適合炒食，切好後應盡快下鍋，以高溫急火快炒，減少維他命C的流失。

4.黃橙紅色蔬菜

番茄、紅蘿蔔、番薯及南瓜等都屬於黃橙紅色蔬菜。這類蔬菜大多富含胡蘿蔔素、維他命B雜及維他命C等營養素，有助於維持血管彈性，從而發揮保護血管功能的作用。有研究顯示，每日多攝取一份番茄製品，不論是番茄醬或番茄汁，心血管疾病風險可降低6%，冠心病風險更可降低10%。此外，進食番薯、南瓜、紅蘿蔔等黃橙色蔬菜，亦能使心臟病患病風險降低23%。

由於番茄紅素、胡蘿蔔素等均屬脂溶性營養素，與油脂一同烹調時更有利於人體吸收，因此這類蔬菜熟食的效果更佳。建議用少量油烹炒，這樣對維他命C的破壞較小，而膳食纖維和礦物質等不受溫度影響的營養素含量則不會有太大變化。

5.豆科植物

例如大豆、豌豆、荷蘭豆及四季豆等，是營養價值極高的食物，屬於高鎂低鈉的食材，並蘊含豐富的植物甾醇。經常食用豆類食物，有助降低體內的膽固醇及三酸甘油酯水平，對防止血管堵塞大有裨益，而其他豆類以及豆腐、豆奶等豆製品亦同樣具有此功效。在美國食品與營養年會上發布的一項分析近9萬人飲食數據的研究發現，在原有飲食基礎上，每天額外增加100至200克豆類，能有效預防肥胖及心血管疾病。日本的研究亦指出，大豆攝入量為每周進食5天或以上的女性，因缺血性心血管疾病而死亡的風險可大幅下降69%。

建議打漿、熬粥、炒菜皆可。黑豆、黃豆可預先浸泡過夜，然後打成豆漿飲用；荷蘭豆可先浸泡一段時間，再與大米一同熬粥或煮成雜豆飯；豌豆、四季豆則適合用來炒菜，與粟米粒或蝦仁同炒，味道配搭相宜。

報道中亦指出，儘管上述幾類蔬菜對血管具有保護作用，但目前臨床上依然強調均衡飲食的重要性，不建議單靠食用某一種蔬菜來預防特定疾病或輔助治療。假如因慢性病需要長期服藥，絕不能擅自停藥，具體用藥方案應遵從醫囑。在日常飲食中，最好能確保每天攝入3至4種不同蔬菜，總量達300至500克，連同其他食物，每天總食物種類達到12種；每星期攝入蔬菜8至10種，總食物種類達到25種。在調整飲食習慣的同時，亦應避免吸煙和酗酒，並加強體能活動，透過適當消耗能量，以維持健康體重。

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