28歲準媽媽抽血驚見「士多啤梨奶」母嬰一度命危 揭暴食一周惹禍胎盤鋪滿脂肪

對孕婦而言，一時的口腹之慾隨時可能引發致命危機。杭州一名28歲的準媽媽，因在懷孕後期放縱飲食，誘發急性胰腺炎，血液更變成奶白色的「士多啤梨奶」，母子一度命危。

28歲準媽媽暴食一周抽血驚見「士多啤梨奶」母嬰一度命危

西湖大學醫學院附屬杭州市第一人民醫院分享病例指，28歲的小張（化名）在懷孕期間確診患上「妊娠期糖尿病」，因此一直嚴格遵從醫囑控制飲食，各項健康指標都維持在理想水平。然而，當懷孕進入第35周，又適逢農曆新年。她心想：「就快生產，新年放縱一下，稍微吃好點應該沒問題。」於是，她展開了為期一周的「美食狂歡」，每日炸雞、漢堡配可樂，更對肥美的紅燒肉情有獨鍾。短短一周，她的體重便暴增了近11磅（約5kg）。

三酸甘油酯超標40倍 胎盤鋪滿白色油脂

暴食一周後，小張突然感到下腹隱隱作痛，家人見狀隨即將她送往當地醫院。抽血報告結果情況驚人，她血液中的三酸甘油脂竟高達71mmol/L，是正常參考值（<1.7mmol/L）的近40倍，抽出的血液更呈現出極不尋常的乳白色，狀似「士多啤梨奶」。由於病情危重，當地醫院立即將張小姐轉送至杭州市第一人民醫院產科，診斷為「高血脂血症急性胰腺炎」，情況刻不容緩，醫生決定即時進行緊急剖腹產手術。

手術期間，醫生團隊發現，她的胎盤的表面竟也覆蓋著一層厚厚的白色油脂，足見血脂問題已相當嚴重。雖然順利誕下寶寶，但由於是不足月的早產嬰，出生後立即被轉往新生兒深切治療部（NICU）接受進一步治療。而小張產後亦被緊急送入深切治療部（ICU），進行「血漿置換」（俗稱「洗血」）以降低血脂水平。經過一周的治理，三酸甘油脂水平才總算回復正常；而寶寶亦順利度過危險期，各項指標均有好轉。最終，母子二人均能平安出院。

醫生特別提醒，患有妊娠期糖尿病或本身屬肥胖體質的孕婦，切勿因為臨近預產期而放鬆警惕。懷孕後期，身體的代謝負擔本已極重，不當的飲食習慣所帶來的風險不容忽視。為保障母嬰安全，整個孕期都應保持均衡飲食，並遵從醫生及營養師的專業指導。

甚麼是妊娠糖尿病？有哪些可怕後遺症？

香港都會大學護理及健康學院助理教授陸喜君博士表示，在懷孕期間，女性體內會產生大量荷爾蒙以維持妊娠，其中一些荷爾蒙會使身體對胰島素的使用效率降低，出現胰島素抵抗的現象而導致血糖出現偏高，形成妊娠糖尿病。如果不及時治療和控制病情，會增加孕婦患有高血壓、子癇前症（妊娠毒血症）、羊水過多、羊水過少、羊膜早破、產後出血等併發症的風險；對於胎兒的健康也可能構成嚴重的影響，包括增加巨大嬰兒症、胎兒窘迫、新生兒低血糖、呼吸窘迫症候群等併發症的風險。此外，妊娠糖尿病更會增加母嬰將來患上糖尿病、肥胖症等慢性疾病的機率。如果患上妊娠糖尿病，首要的治療原則是健康的飲食計劃，孕期飲食以少食多餐，少糖鹽、少芡汁、少煎炸為主，配合適當運動，穩定血糖和體重。

本港衞生署亦提醒，若在懷孕期體重增加過多，除了有機會引發妊娠糖尿病，更容易導致妊娠高血壓，分娩困難、須剖腹生產、產後難以回復原來體重等健康問題。若持續過重，亦可能增患上糖尿病、血壓高、心臟病等風險。因此建議孕婦在懷孕期間需要飲食均衡、保持適量身體活動，維持體重適當增長：初期3個月體重增加較少，約0.5-2.0kg；從第4個月開始，每星期平均增加約0.4-0.5kg為之理想。

資料來源：《紅星新聞》

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