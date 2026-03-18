「我不怕 我要救爸爸！」10歲仔勇捐骨髓救血癌父 單親爸最終不敵併發症離世

一名來自馬來西亞的單親爸爸，不幸患上血癌。兒子勇敢捐贈骨髓「我不怕 我要救爸爸！」，父子情深感動無數人，社會各界亦紛紛伸出援手。然而，在骨髓移植後，該單親爸爸仍不幸出現嚴重併發症，最終不敵病魔離世。

「我不怕 我要救爸爸！」10歲仔勇捐骨髓救血癌父

據大山腳瑤池金母慈善基金會資料，來自馬來西亞的29歲梁俊壕是一名單親爸爸，為了給孩子更好的生活，他一年前遠赴菲律賓工作，奔波勞碌，只希望能為父子倆換來一個更穩當的將來。豈料去年8月，他突然出現頻繁頭暈、氣喘、發燒及視線模糊等症狀，最終被診斷罹患急性骨髓性白血病。當時身在菲律賓的他，為穩住病情，短短數日內便已輸了六包血，情況一度危急。由於當地的治療費用極其高昂，公司最終批准他停薪返回馬來西亞接受治療。

返回馬來西亞後，梁俊壕隨即展開化療。儘管經歷兩次化療後，體內的癌細胞數量有所減少，但醫生明確告知，骨髓移植是讓他重獲新生的唯一機會。經過多番配對測試，最終與他配對成功的骨髓捐贈者，竟然是他年僅10歲的兒子梁坤軒。當醫生向孩子解釋抽取骨髓的過程時，小坤軒卻毫不猶豫地說：「我不怕，我要救爸爸。」這句話，讓所有在場的大人瞬間動容，眼眶泛紅。為了拯救父親，他必須接受為期4日的幹細胞增生劑注射，並在全身麻醉下，進行兩次周邊血幹細胞採集。

醫療費陷困境 幸獲善心人援手

這項治療過程所需的醫療開支約為6萬令吉（約11.3萬港元），且不在梁俊壕的醫療保險理賠範圍內，須全數自費。過去數月，梁俊壕因病完全無法工作，收入中斷，沉重的醫藥費、住宿費及生活開支，早已耗盡他所有積蓄。移植手術後，他仍需長達一年時間進行隔離休養，實在無力再承擔任何額外經濟負擔。為此，「大山腳瑤池金母慈善基金會」早前協助他籌募所需費用，盼望能讓這位單親爸爸有機會重獲健康，繼續陪伴孩子成長。

單親爸移植後現嚴重併發症 終不敵病魔離世

大山腳瑤池金母慈善基金會於3月11日在Facebook發文指，在兒子勇敢捐贈下，梁俊壕早前順利完成了這場動人的生命接力。父子之間深厚的情感，感動了無數民眾。在各界熱心支持下，所需醫療費用迅速籌足，梁坤軒順利完成幹細胞採集，而梁俊壕其後亦成功接受骨髓移植手術，並在醫院接受密切觀察。然而，在移植後的觀察期間，梁俊壕不幸出現嚴重併發症。儘管醫療團隊已全力搶救及治療，他仍不幸於3月8日晚上與世長辭。

在這段艱難的抗病旅程中，社會各界給予了無數的關心、祝福與支持。從籌款、祈福到一路以來的鼓勵與陪伴，這份來自社會的溫暖，讓梁俊壕與家人深深感激。大山腳瑤池金母慈善基金會亦表示：「謹代表家屬，向所有曾經伸出援手、給予支持與祈禱的善心人士，致以最誠摯的謝意。願俊壕安息，那份父子之間最深刻的愛，也會永留大家心中。」

甚麼人容易患血癌？白血病高危因素是甚麼？

醫管局指出，白血病的真正致命原因尚未知曉，但以下8種因素有機會增加患上血癌的風險：

65歲以上人士，風險會隨著年齡增加 暴露於大量輻射的環境 過往接受過某些抗癌藥物治療 長期暴露於化學物質：例如苯及其衍生物 病毒感染 吸煙 與基因遺傳有關：例如唐氏綜合症 其他血液疾病的病史：例如骨髓發育不良症

患上血癌要注意甚麼？避免與1類人接觸？

在治療方面，醫管局指血癌的治療手段以化療、類固醇治療及骨髓移植等為主。至於血癌患者方面，醫管局建議患者接受治療前後和康復期間，都要注意以下事項：

定時服藥：病人應了解各種口服化療藥，或是預防感染藥物或其他藥物的服用方法及副作用，不應自行停止藥物。 定期檢查：治療結束後，醫生會要求病人定期做檢查和驗血，以了解病人的健康狀況和血球數目，以及早偵測復發情況。 飲食：癌症治療期間或會削弱病人免疫力，為減低感染風險，病人應避免進食生或未煮熟的食物（包括蔬菜、肉類、家禽、蛋、海鮮等）和生或未經高溫消毒的乳製品。 預防感染：病人接受治療後，身體抵抗力較差，需特別注意家居和個人衛生，避免出入公共場所，出門謹記戴上口罩。 避免與水痘患者接觸：病人一旦感染水痘需馬上治療，否則引起併發症，死亡率極高 預防出血：家居空調保持適度的潮濕，避免鼻腔因乾燥出血；注意日常行動安全，避免損傷

資料來源：大山腳瑤池金母慈善基金會、醫管局

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