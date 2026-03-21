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讓濕髮自然風乾更傷髮絲 專家教正確技巧吹頭髮同時護髮 提升光澤/避免毛躁

保健養生
更新時間：10:00 2026-03-21 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-21 HKT

很多人認為吹風機的熱風會傷害頭髮，所以選擇讓頭髮自然風乾。有頭髮專家講解吹頭髮的3個正確步驟，能改善髮質和頭皮健康。

讓濕髮自然風乾更傷髮絲 專家教正確吹頭技巧

根據日媒《FNNプライムオンライン》報道，頭髮專家本山典子指，很多人以為吹風機的熱風會傷害頭髮，然而，自然風乾反而更容易傷害頭髮。要接近攝氏100度的高溫，才容易令頭髮的蛋白質受熱受損，但風筒的吹著濕頭髮熱力，不太可能達到攝氏100度，因此對頭髮的影響微乎其微。

洗完頭髮後儘快用毛巾或吹風機擦乾非常重要。洗髮後2到3個小時，頭皮會分泌皮脂來保護皮膚。如果此時頭皮上仍然殘留水分，水和油脂就會混合，形成一個細菌容易滋生的環境，在最糟糕的情況下，甚至會滋生黴菌。本山典子提出吹頭髮的3個正確步驟：

步驟1：用毛巾擦乾

首先，用毛巾吸乾多餘的水分，但避免用力搓揉頭髮，因為濕頭髮容易受損。為了吸收水分，將頭髮夾在毛巾之間，輕輕按壓。如果是長髮，用毛巾包裹起來並擠壓，可令頭髮更快乾透。如果是短髮，也建議用毛巾包裹整個頭部，並用手指按摩頭皮。

步驟2：用風筒吹

徹底吹乾頭髮和頭皮十分重要。快速吹乾頭髮的訣竅是將風筒的風力調到最大，並吹向頭皮。耳後和後頸區域是比較容易忽略的位置，所以首先，將風從頭部兩側吹向後腦勺，仔細吹乾。如果頭髮較長，可以低頭或撩起頭髮，讓風吹向頭皮。太陽穴是頭部供血和控制這些血管肌肉的地方。據說從頭部兩側吹熱風可以促進血液循環。吹乾頭部兩側到後腦勺的頭皮後，用同樣的方法吹乾頭頂的頭皮。髮梢乾得很快，所以吹乾整個頭皮之後再輕輕吹乾髮梢就可以了。

步驟 ​3：冷風收尾

頭皮吹乾後，可切換到冷風模式，吹遍整個頭髮和頭皮。本山典子指，用熱風吹頭髮會打開毛鱗片，使頭髮感覺粗糙。最後用冷風吹乾，同時用手指梳理頭髮，可以收緊毛鱗片，使頭髮更有光澤。此外，用冷風吹頭皮還能有效降溫，減少汗水造成的黏膩感。冷熱風交替吹乾也有助於防​​止頭皮乾燥。

使用免沖洗護髮素

本山典子提醒，對於容易受損的頭髮，建議使用免沖洗護髮素。染燙過的頭髮毛鱗片更容易張開，因此更容易受損，建議在吹乾頭髮前先塗抹免沖洗護髮素。

資料來源：《FNNプライムオンライン》

延伸閱讀：防脫髮避開洗頭4大陷阱 中醫教3步自測脫髮風險 生薑搽頭皮可生髮？

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