43歲林依晨自曝曾做腦部手術 因自我要求過高壓垮健康 醒來滿嘴血水：只恐懼失去生命

43歲台灣女星林依晨因為演活偶像劇《惡作劇之吻》傻氣直率的女主角袁湘琴而人氣爆紅。後來多部電視劇作品如《我可能不會愛你》、《射鵰英雄傳》等都是膾炙人口的經典。一向對自己要求嚴格的她，近日揭露自己在多年前因為長期壓力，大腦長了一個囊腫，幾乎因此影響視力和行動能力，須要接受腦部手術。自從大病一場，她便將工作量大減，學會照顧自己身心。

43歲林依晨自曝曾做腦部手術 因自我要求過高壓垮健康

林依晨近日在一個Podcast節目上提到，自己從十多歲出道拍戲，年輕時幾乎將所有精力放在事業及學業上，跟家人相處時間很少，有時甚至連自己的感受也會忽略，「出於對自我的鞭策及要求，因為我不是本科出身，我必需更努力去達到業界的標準甚至要超越那個標準，所以給自己很大壓力，然後又熬夜拍戲，有點是身心上的壓力，我以為自己會挨得過、撐得起來，原來是累積到某一個程度就會爆發。」

摘取囊腫手術醒來滿嘴血水：只恐懼失去生命

她的身體不堪長期壓力和熬夜的傷害，健康狀況終於在2009年響起紅燈，在大腦腦下垂體長了一個囊腫，使她發現自己離死亡其實很近。「照CT的時候，看到是有點大，但不肯定是腫瘤，如果它繼續長大，會破迫到視神經，它會影響到我的視力，最後沒有辦法正常行動等等，所以必需動手術把它取出來。」內窺鏡手術結束後，她第一時間感受到的是滿嘴的血水。「因為耳鼻口是相通，做手術的血水就流到了嘴唇，所以滿嘴的血腥味。」

這次生死關頭，讓她對生命有了不一樣的感悟，坦言自己變得脆弱，情緒容易高低起伏，身體健康和心理都用了好幾個月才恢復過來。她在病床上反思自己的人生，「如果我現在走我會不會後悔？我說會，我還有很多事情還未嘗試。」

對於能夠重回演藝工作，她覺得非常感恩和高興。即使不減對自己的高要求，但她學會了調整腳步，「我調整強度及頻率，我真的想一直做下去。」此後，她大量減少工作，並會時刻觀察身心狀態。在生活安排上，她希望更加平衡，給自己多一點時間去真正地體驗世界。被問到當時內心是否有恐懼，她坦言只恐懼失去生命。相較起來，失去工作機會或者過去的事業成就都只是其次。

甚麼是腦囊腫？

根據香港港安醫院資料，腦囊腫屬於良性腦腫瘤的一種。但即使是良性，只要增大至一定體積，都會壓迫腦組織，令腦壓升高。因應囊腫或腫瘤生長在大腦的不同位置，可能產生不同的病徵：

頭痛頻繁、嚴重

平衡力差、行走困難

癲癇

不明原因的噁心嘔吐

視力模糊、複視（看到雙重影像）等視力問題，甚至喪失視力

聽力障礙

延伸閱讀：醫生揭8大熬夜惡果 患癌風險增40% 1類人更易猝死

---

相關文章：

45歲媽媽長期打避孕針 腦中長了4個腦瘤幾乎失明 解構避孕針種類/副作用

27歲女經常捱夜患腦瘤 忽略1徵兆出事 拆解6大症狀 發現頭痛已太遲？

醫生列熬夜後4大禁忌 睡少於X小時心血管病風險增3倍 睡前吃1種生果助入眠

38歲打工仔1個月加班200小時 致腦出血半癱 淚訴「還我健康身體」即看8大過勞警號