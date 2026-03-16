90歲退休教師活到老學到老 苦練成桌球高手跟潮流學用AI 笑言：小學生都可以是我老師

年齡從來不是學習的障礙！廣州有一位90歲伯伯，身體力行地演繹了「活到老，學到老」的真諦。他不僅將二胡、桌球由零學到變高手，今年更追上科技潮流，挑戰學習使用AI。他笑言：「小學生都可以成為我的老師！」正是這種永不言休的學習心態，成為他健康長壽的最強武器。

90歲退休教師活到老學到老 學二胡苦練成桌球高手

據《羊城晚報》報道，廣州開發區外國語學校的退休教師顏亮亨，年屆九旬，但他外貌卻只有80歲，體格更是硬朗如70歲。出生於戰亂年代，深知學習是改變人生的關鍵，這也成為他健康長壽、活出精彩的秘訣。50年代考入華中師範學院。當時，為在強手如林的校園中突圍，他深受同鄉世界冠軍陳鏡開的影響，毅然投身舉重訓練，並憑藉驚人毅力，在大學時期已成為國家二級運動員。畢業後，他被分配到湖北山區執教數十年。在艱苦的歲月裡，正是靠着強健的體魄，以及對當地語言、乒乓球、風琴等新事物的學習熱情，才讓人生變得豐盈。直至80年代，他才重返故鄉廣州，於黃埔執教。

1996年退休後，顏老師與妻子暢遊大好河山之餘，也開始與時並進，學會用電腦打字。他的回憶錄、詩集等四部書稿，全是靠自己用拼音輸入法自行完成。從收發郵件、上網、使用微信，他漸漸都得心應手。2009年，在參加老年樂團演出時，少年時略懂二胡的他，深感不能濫竽充數，於是前往位於下塘西路的老年大學上課，雖然從黃埔過去路途頗遠，他仍堅持每周上課，持續一年半，共上四五十節課。如今，二胡已成為他日常自娛及娛人的好幫手。

談到學習，顏老師並非一帆風順。他透露，例如當年曾想學開車，因子女阻止而作罷；學會電動單車，又因當時尚未合法推行而放棄。他是乒乓球高手，球風勇猛，但隨著年歲增長，年輕人不敢與他對壘，他便轉而學習桌球。顏老師學習新事物，往往隱含深層的愛國情懷：丁俊暉等球員，在中國人向來較少涉足的領域為國爭光，那他就學桌球。他學習的特點，是高度專注、興致勃勃、鍥而不捨。2016年長子離世，2022年老伴告別，他傷心之餘，更以知識與文體學習作為精神寄託。這已成為他的日常生活模式，早上閱讀《新華文摘》等文史哲書刊，不時也練練書法，下午必定打兩個多小時桌球。他的球友是89歲的退休同行，兩人更組成了「九十後組合」。

學習無分長幼 謙稱：小學生都可以是我老師

顏老師笑言：「我學習是不恥下問，這個『下』是年齡的『下』。小學生都可以成為我的老師。」身為詩詞愛好者，他把曾有交往的羅韜、劉國玉先生都視為老師，楊振寧先生去世時，他向廣西一位物理教授朋友致電請教，以求準確理解楊先生的成就。最令他高興的一次，是向一位年輕女士請教量子力學，並表示「她十幾分鐘，就把量子力學的概念講得清清楚楚，讓我記憶猶新！」顏老師深信「用進廢退」，退休後從未讓自己停下腳步，更多次獲得社區及教育界的表彰。

顏老師終身學習的精神，不僅成就了自己，也深深感染年輕人。他聘請的保姆本來讀書不多，甚至已忘記如何讀寫。在家務之餘，顏老師竟給她佈置一項重要工作就是讀書。在他家中，保姆閒時看的不是電視，而是《魯濱遜漂流記》等文學名著，甚至要寫讀書筆記經過一年的指導，這位保姆竟已能背誦《千字文》。

緊貼潮流馬年挑戰用AI寫揮春

顏老師坦言，最大的願望是能有更方便的學習途徑，例如在家門口開設小型課堂，或推出更便於長者操作的網絡課程。在馬年新春，這位「90後」老人家像往年一樣為親友鄰里寫揮春，但與眾不同的是，今年他開始學習用AI來構思對聯內容，將這項新科技視為自己的新課題。

資料來源：《羊城晚報》

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