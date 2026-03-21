降血壓也可吃香蕉？營養師大推6種食物護心血管 吃1種食物中風風險降19%

不少人以為香蕉糖分高，對身體無益，但原來是降血壓的健康食物？有營養師特此拆解6種常被誤解的食物，實則上有保護心血管關係，其中有1種研究更證實可將中風風險降低達19%。

營養師大推6種食物護心血管 吃1種食物中風風險降19%

據外媒《EatingWell》報道，對於健康資訊，大眾時常感到矛盾，今日有文章指某食物會增加中風風險，明天又可能變成超級食物。這種反覆的說法令人無所適從。有營養師特此拆解6種最常被誤解的食物，不但對心血管健康有益，更有助降低中風風險。

1.堅果

不少人因堅果熱量高而卻步，但其實當中富含的單元不飽和脂肪，對心血管健康大有益處，甚至有助降低中風風險。有研究顯示，每周食用至少5次堅果，中風風險或可降低19%。此外，堅果亦是維他命E及多酚等抗氧化物的優良來源，有助於減輕體內發炎反應，從而預防可引致中風的動脈硬化。

2.香蕉

香蕉因其甜度及含糖量，經常被認為不利於減肥及整體健康。然而，香蕉的益處遠不止於碳水化合物。它其實是鉀質的極佳來源，這種礦物質有助於穩定血壓。由於高血壓是中風的主要元兇之一，每日攝取足夠的鉀，是降低中風風險的重要一環。不妨嘗試在乳酪中加入香蕉片，或將急凍香蕉攪拌成奶昔。

3.咖啡

咖啡是許多人的提神飲品，但它對中風風險的影響一直備受爭議。雖然咖啡因會短暫令血壓上升，但不會引致長期的持續性高血壓。事實上，有長期研究指出，適量飲用咖啡（每日2至3杯）與較低的中風風險有關。咖啡除了咖啡因，亦富含綠原酸和類黃酮等抗氧化劑，有助預防中風。但必須注意，過量攝取仍可能增加風險，建議每日不應飲用超過3杯。

4.燕麥

部分人擔心燕麥會導致血糖急速上升而避免食用。其實，燕麥含有一種名為β-葡聚醣的水溶性纖維，有助降低膽固醇。它亦含有具抗氧化及抗炎特性的酚類化合物，有研究指與降低中風風險有關。建議選擇加工程度較低、更容易消化的鋼切燕麥或傳統燕麥片，並加入蛋白質、健康脂肪及額外纖維，例如水果堅果燕麥粥，令早餐營養更均衡。

5.豆類

豆類中的凝集素是一種會引致噁心、嘔吐等症狀的蛋白質，讓不少人卻步。但只要經過適當浸泡和徹底烹煮，凝集素便會被中和，使豆類變得安全又營養豐富。豆類富含可溶性膳食纖維，有助於在腸道中與膽固醇結合，並將其排出體外。研究表明，這種作用在降低中風死亡率方面發揮著重要作用。同時，豆類亦是鉀和鎂的豐富來源，是維持心臟和大腦健康的理想食材。

6.豆腐

由大豆天然凝固而成的豆腐，富含異黃酮，這是一種有助維持健康血壓的強力抗氧化劑。一項研究發現，多攝取豆腐等豆製品，與降低中風風險有顯著關聯。

除了上述食物外，營養師亦建議養成以下生活習慣，進一步降低中風風險：

健康飲食模式：參考地中海飲食或DASH飲食，多吃水果、蔬菜、全穀類、豆類、堅果和種子，適量攝取魚肉、瘦蛋白和低脂乳製品，並限制加工食品及添加糖的攝取。

多做運動：每周至少150分鐘的中等強度有氧運動，例如步行或騎自行車。此外，每周還要進行兩天進行肌肉力量訓練，例如舉重。

戒煙：戒煙能顯著降低中風風險，建議定下戒煙日期，並制定計劃應對尼古丁的誘惑，亦可尋求專業人士協助。

重視睡眠質素：確保每晚獲得7到9小時的優質睡眠，如患有睡眠窒息症，應及早接受治療，因其會增加中風風險。

血管受損恐中風心梗 頭痛胸痛是症狀？

一般而言，若血管健康情況惡化，有可能會引致中風和心肌梗塞，威脅性命。一旦中風或患上心肌梗塞，會出現甚麼症狀？

中風11種常見症狀

根據本港衞生署資料，中風患者一般會出現以下症狀：

身體變得虛弱，臉部、手臂或腿部感到麻痺及/或顫動、半身不遂、言語不清或失去說話能力、嘴歪、眼斜、視力模糊不清、吞嚥困難、頭部劇痛、行動不穩或跌倒、大小便失禁、流口水，嚴重者更可能會昏睡，甚至死亡。

急性心肌梗塞症狀

根據醫管局資料，急性心肌梗塞的症狀包括：

胸部疼痛或不適、有時會延伸至下顎和左臂疼痛、冒汗、呼吸困難、消化不良、頭暈、心臟驟停。

由於心肌梗塞是一種可以危及生命的疾病，因此，一旦出現症狀並懷疑急性心肌梗塞，就要盡早接受治療。

資料來源：《EatingWell》、衞生署

延伸閱讀：營養師教飲食10招防中風 宜吃番薯飲牛奶？

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