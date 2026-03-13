Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

呼吸決定壽命！用口呼吸恐加速肺功能衰退細胞缺氧，醫生教用1張紙巾秒測「肺年齡」

保健養生
健康有力的呼吸是決定壽命的關鍵之一！有醫生提醒，60歲是「呼吸肌」衰退的分水嶺，呼吸會變得更淺和急促，引發肺部功能下降、呼吸越來越困難的惡性循環。長期可能導致細胞缺氧，身體更容易出現各種毛病，繼而影響壽命。即看如何自測「肺年齡」。

60歲後呼吸機能衰退更嚴重 肺部缺氧容易氣喘

呼吸是一件自然的事，一個人一生的呼吸加起來可能多達5億至6億次。根據日媒《介護ポストセブン》報道，日本醫學博士、昭和醫科大學名譽教授本間生夫表示，隨著年紀增長，容易走沒幾步路、上幾級樓梯就喘不過氣，這其實是「肺部老化」的警號。

對於呼吸功能，有一個重要的指標名為「殘氣量」。本間博士解釋指，這代表的是在盡力呼氣後，仍殘留在肺部的空氣量。一般而言，殘氣量約佔肺總量的30-40%為之正常。但到了60歲後，比例可能上升至超過50%。殘留的空氣過高，讓肺部長期處於膨脹狀態，意味著實際能用來交換氣體的空間只剩下不到一半。因此年長人士更常出現呼吸困難、容易喘的狀況。

這一切的根源，來自於「呼吸肌」的衰退。人體約有20種輔助肺部呼吸的肌肉，統稱為「呼吸肌」。當年齡增長導致這些肌肉衰弱，胸廓便無法充分擴張，令呼吸變得又淺又快。肺中「無用的廢氣」越來越多，能吸入「新鮮空氣」的空間就越來越少，形成一個致命的惡性循環。

淺呼吸、用口呼吸加速衰老

呼吸系統外科醫生奧仲哲彌則警告，呼吸功能的下降，對身體的危害遠超想像。現代人彷彿忘記了深呼吸的重要性，呼吸淺或用口呼吸的習慣越來越常見，卻是在悄悄地蠶食健康。

淺呼吸：無法充分吸入氧氣，導致器官、肌肉及細胞功能下降。免疫細胞活性降低，更容易生病；新陳代謝變慢，則會加速老化，並可能導致慢性病惡化。

用口呼吸：鼻腔是人體最好的「空氣清新機」。相反，用口呼吸等於讓病毒、花粉、細菌等直接入侵肺部，容易引發過敏和感冒；口中雜菌繁殖也會導致口臭。而且，用口呼吸的效率遠低於鼻呼吸，長期下來會讓全身細胞處於缺氧狀態，新陳代謝越來越差，手腳冰冷、肩頸僵硬、肥胖等問題接踵而至。

1張紙巾自測「肺年齡」

這些不良呼吸習慣，長期下來可能會導致「肺年齡」提早衰退。長者們不妨留意一下日常生活中的一些小細節，例如和同齡朋友散步時，只有自己特別容易氣喘或心悸；或者女士彎腰洗長髮時，途中需要站下來喘氣，這些都可能是肺功能衰退的徵兆。還有一個簡單測試方法，在家裡就能夠輕鬆自測呼吸功能是否合格。

簡單自測「肺年齡」
簡單自測「肺年齡」

自測「肺年齡」檢測步驟：

  1. 將2張紙巾用力揉成直徑約2cm的緊實小球，用膠帶固定。
  2. 將紙巾球放入保鮮紙紙筒的一端，並以這端為呼氣口
  3. 身體站直，將紙筒水平舉起，用盡全力「一口氣」將球吹出紙筒。
  4. 測量衛生紙球飛行的距離。

檢測結果：

  • 1.4m以下：這是非常危險的警號，代表肺功能可能已嚴重衰退，建議到醫院接受進一步的專業肺功能檢測。
  • 1.4-4.2m：肺年齡約為40-60歲。如果實際年齡超過60歲，保持這樣的呼吸功能屬於合理的範圍；但若才40、50多歲，就代表肺功能已提早老化，需要開始注意保養了。
  • 4.2m以上：肺年齡約在30-40歲，還非常年輕。但呼吸功能其實早在20多歲便會逐年下降，千萬不能掉以輕心。

