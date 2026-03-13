吃太鹹隔日臉腫腫怎麼辦？營養師推介6種高鉀食物去水腫 多吃蕃茄更有效護血管！

吃太鹹隔日臉腫腫怎麼辦？想快速去水腫，有營養師特別推介6種高鉀食物，有助排走身體多餘水分，更能急救包包面，其中一款食物還能護心血管。

營養師推介6種高鉀食物去水腫 多吃蕃茄更有效護血管！

營養師楊斯涵在Facebook專頁發文指，鉀離子是維持人體水分平衡、心跳規律及血壓穩定和肌肉正常運作的關鍵電解質。當攝取過多鈉質，身體便會囤積水分，形成水腫。而鉀的角色，就是協助身體將這些多餘的鈉和水分排出體外，達到消水腫的效果。她特別推介以下6款食物，它們的共通點是，每100克熱量全部低於30大卡，但鉀含量卻非常豐富，不僅能輕鬆排水，還能兼顧減脂需求。

6種去水腫食物（每100克計算）

1.菠菜

熱量24kcal/鉀含量510毫克

不僅能高效排水，更富含膳食纖維，能大幅增加飽足感，是減脂期的超級食物。

2.莧菜

熱量18kcal/鉀含量500毫克

熱量極低，但鉀含量卻能與菠菜媲美。此外，它還富含鈣質與鐵質，營養價值極高，適合煮湯或清炒。

3.蘑菇（洋菇）

熱量24kcal/鉀含量318毫克

在眾多菇菌類中，洋菇的鉀含量名列前茅。其口感厚實飽滿，吃起來有滿足感，同時熱量極低，還能提供少量植物性蛋白質。

4.翠玉瓜

熱量13kcal/鉀含量261毫克

櫛瓜水份高、熱量極低，鉀含量亦相當豐富。不論是烤、煎，或是刨絲做成櫛瓜麵，都是取代高熱量主食的絕佳選擇。

5.芹菜

熱量14kcal/鉀含量260毫克

芹菜含有獨特的芹菜素，對於放鬆血管、輔助降低血壓有很好的幫助。它的熱量微乎其微，且富含粗纖維，能有效促進腸胃蠕動，預防便祕。

6.大番茄

熱量19kcal/鉀含量217毫克

營養學上大番茄屬蔬菜類，而非糖分與熱量較高的水果類小番茄。大番茄不僅高鉀，還含有豐富的茄紅素，對心血管健康極為有益。

楊斯涵提醒，想保留食材中珍貴的鉀離子，烹調時要特別留意。由於鉀離子屬水溶性，非常容易在水煮過程中流失到湯汁裡。建議盡量縮短水煮時間，或改用快炒、微波、蒸烤等方式，更能鎖住營養。此外，若患有慢性腎臟病或相關腎臟問題，由於腎臟排鉀能力較弱，必須嚴格限制鉀的攝取量。在食用上述食材前，請務必遵循主治醫生或門診營養師的專業飲食指引，切勿自行大量攝取。

