長壽｜73歲伯伯輕鬆拉一字馬倒立 八塊腹肌體能更勝年輕人 公開4大不老健康秘訣

「健康就是財富」是老生常談，新加坡一名73歲的男子Victor Chan卻用他的人生，真正活出了這句話的精髓。他在中年時曾一度因病而不良於行，但他堅持運動鍛煉恢復體能，成功沖破困局，重拾健康活力。如今，他依然在職場上發光發熱，甚至能做出許多年輕人都望塵莫及的「一字馬」和倒立，用身體力行，鼓勵銀髮族積極運動、活出健康。

73歲伯伯仍能拉一字馬倒立 公開4大不老健康秘訣

根據外媒《Business Insider》報道，Victor Chan運動生涯始於年輕時代。他曾熱衷健身，成為了健美運動員，甚至參加過社區級的比賽。後來，他又愛上了挑戰極限的超級馬拉松與三項鐵人。然而，在大約50歲左右，他卻因為「椎間盤退化」陷入人生的黑暗低谷。當時他無法久站或久走，連安穩睡覺都成了奢望。劇烈的疼痛讓他只能依賴止痛藥度日，從一個體能巔峰的運動健將，淪落到生活無法自理的狀態，他坦言：「那段日子很可怕，我甚至覺得人生失去了意義。」

幸運的是，透過物理治療和強大的決心，他成功戰勝了背痛，重拾活力充沛的健康人生。年過70仍然維持一身結實體態，以及不輸年輕人的矯健身手，實在令人佩服不已。他有甚麼健康不老的秘訣？

1. 跑不動就慢慢走，但絕不停下

雖然不能再像從前那樣高強度奔跑，但Victor並不會讓自己完全停下來。他現在每天的目標是走兩萬步。他是一位泳池主管，每天5天在泳池邊來回巡視、放棄搭乘大眾運輸工具改為步行，「慢慢走，繼續走」，將「持續活動」無縫接軌到工作和生活當中。

2. 身體柔軟靈活是自信的泉源

Victor認為，保持身體靈活對於長者至關重要，「我太太總說我瘋了，一把年紀還看YouTube學新動作。」他每天堅持伸展，練習一字馬、頭倒立等對平衡與柔軟度極高要求的動作。持續不懈的練習，不僅讓他行動更自信，更相信即使不慎跌倒，身體也能敏捷地反應過來，避免嚴重受傷。

3. 飲食健康但不虧待自己

Victor的太太從三餐照料他的健康，料理總是少油、少鹽，連米飯都選用更健康的印度香米。他坦言，家裡只有自己能接受這種清淡的烹飪風格，「但這就是她煮的，我就吃，從不抱怨。」他日常以蔬食為主，為了維持肌肉量也會吃肉，但對油炸食品興趣缺缺。不過，他偶爾也會嚐一下甜點，「如果甚麼都不能享受，那人生還意義嗎？」

4. 志同道合的朋友彼此鼓勵

Victor認為，不社交會讓人感到孤獨，對身心都不好。於是他加入了「銀髮強人隊」（Team Strong Silvers），成員們是一群志同道合、熱愛運動的長者。他們會一起到公園、利用社區的器材鍛鍊，也常受邀帶領其他長者活動。「和大家一起運動時，自然就能結交朋友，互相作伴和鼓勵，便是持之以恆的最佳動力。」此外，他也樂於和年輕的同事、鄰居交流。對他而言，保持人際連結，與保持身體活躍同等重要，這讓生命達到真正的平衡。

