未到40歲長出白頭髮！營養師點名6大「營養素」 食對重新養出黑髮

未到40歲已經長出白頭髮？年紀輕輕已經出現白髮除了遺傳因素外，很多人都誤以為是年紀提早老化有關。有營養師則表示，年過40歲長出白頭髮，未必與老化有關，可能是與身體缺乏6大營養素或細胞沒有穩定代謝有關，只要補充關鍵的營養素，新長出的頭髮還是有可能恢復黑色。

營養師廖欣儀日前在facebook專頁「欣儀的營養聊天室」分享資訊，遺傳是白髮的主要因素之一，若是毛囊老化，已經變白的頭髮通常不會再變黑。除了遺傳因素外，由於頭髮的顏色來自黑色素，而黑色素的生成需要足夠的原料、酵素及穩定細胞代謝，只要任何一環不足，頭髮便可能變白。

營養師揭6大關鍵營養素

廖欣儀提到，40歲前出現白頭髮，可能與缺乏以下6大營養有關：

1.蛋白質（酪胺酸）

酪胺酸是黑色素的原料，若長期攝取不足，便可能影響色素生成。

2.維生素B12

B12參與了黑色素的製造過程，其中素食者需特別留意，早期白髮可能與缺乏這項營養素有關。

3.銅

銅是黑色素生成酵素的輔因子，缺乏會降低合成的效率。

4.鐵

缺鐵會影響毛囊供氧與代謝，此時毛囊功能便可能下降。

5.葉酸

葉酸參與了細胞分裂，維持毛囊健康。

6.鋅

鋅具有活化黑色素細胞、幫助酪胺酸酶運作及分解過氧化氫，也就是清除自由基的作用。

廖欣儀最後提醒，長出白頭髮，還有因為壓力、營養不足或暫時性疾病所導致，只要調整生活作息、減輕壓力或補充足夠營養後，新長的頭髮還是可能恢復黑色。

白髮並非不可逆轉的宿命，更像是身體發出已過度疲勞、壓力大、需要自我照護的警號。結合臨床經驗與最新科學研究，下列是經實證最能有效延緩，甚至逆轉白髮的具體方法：

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