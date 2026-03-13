52歲抗癌女鬥士逝世 捐眼角膜點亮2人生命 最後遺願：替我繼續看世界

內地一位52歲的女子曾兩度患癌，與癌症頑強搏鬥14年後，不幸逝世。她生前選擇將光明作為最後的禮物，捐出一雙眼角膜，並留下溫柔遺願：「請替我繼續看世界」。這份大愛，最終成功點亮了兩位陌生人的生命。

52歲女子兩度患癌 14年樂觀抗癌

據內媒《極目新聞》報道，况碧霞畢業後踏入社會打拼，在90年代初赴珠海務工，其後扎根武漢，過着安穩平凡的日常生活。然而命運的考驗悄然降臨，2012年她不幸罹患癌症，從此展開與病痛的漫長抗爭。從首次患癌至今的14年間，她始終保持樂觀心態，從不怨天尤人。閒暇時她會打八段錦，在陽台侍弄花草，聆聽音樂，偶爾亦關注時事動態。

捐眼角膜點亮2人生命 最後遺願：替我繼續看世界

隨着病情日漸加重，况碧霞從容堅定地作出捐獻決定，2025年10月底在武漢市紅十字會完成捐獻志願者登記。她的選擇獲得家人理解：「作為家人，我們尊重並支持她的個人選擇。」家人話語中，既有失去至親的不捨，更有對她這份大愛情懷的驕傲與敬佩。

歷經兩次癌症磨難，况碧霞深深體會患者的艱辛與生命的可貴，亦悄悄埋下身故後捐贈眼角膜的心願：「去幫有需要的人重見光明，也替我繼續看看這遼闊世界。」

2026年2月28日凌晨，况碧霞因肺癌不幸離世。悲痛之餘，家人第一時間通知武漢市紅十字會工作人員，協助她完成生前心願。經專業評估，况碧霞的眼角膜符合臨床移植條件，可幫助至少兩名角膜盲症患者重見光明。近日，武漢愛爾眼科漢口醫院先後為一名角膜內皮失代償患者及一名角膜潰瘍患者成功實施角膜移植手術。這份重獲光明的珍貴饋贈，正源自52歲的况碧霞。

肺癌6大徵兆 久咳體重跌要小心

肺癌為本港頭號致命癌症。根據醫管局資料，肺癌是一種惡性腫瘤，常見於下呼吸道系統，包括支氣管和細支氣管的表皮細胞等部位產生。高達90%的肺癌病例與吸煙有關。另外，長期缺乏進食新鮮蔬菜、水果和含豐富維他命A的食物，或者長期吸入廚房油煙等因素，也會增加致癌風險。

肺癌常見徵兆：

身體時常感到疲倦

食慾不振、體重下降

持續咳嗽

氣喘

痰中帶血

胸口疼痛：咳嗽或深呼吸時，胸口隱隱作痛或突然劇痛

癌細胞擴散後出現的徵狀：

頸部淋巴核腫脹

頸、面、手均呈腫脹

腹脹

骨痛

頭痛

局部腦癇或半身不遂

資料來源：健康好生活、醫管局

---

