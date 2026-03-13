腎病男日飲1款「健康飲品」致洗腎！醫生盤點7大早餐食物超傷腎 燕麥都上榜？

要避免腎功能受損，日常飲食除了少鈉未必足夠！有腎病男子為求健康，每日飲用1款「健康飲品」，導致需要緊急洗腎。有醫生盤點7大最傷腎早餐，連一向被視為健康食品的燕麥也榜上有名。

腎病男日飲1款「健康飲品」致洗腎 醫生盤點7大早餐食物超傷腎

腎臟科醫生洪永祥在Facebook專頁發文指，該名男子是鄰居眼中的健康模範生。自半年前身體檢查發現患上腎臟病第三期後，他戒掉牛肉麵，改喝網上瘋傳的「排毒聖品」綠拿鐵。每日早上親自以果汁機攪拌，加入大量深綠色菠菜、香蕉、奇異果，再添一滿勺堅果粉，深信此舉能排出體內毒素、軟化血管。他當時心想：「這下總該健康了吧？」未料兩個月後，他開始感到胸口悶，心跳紊亂。某天早上喝完綠拿鐵後，更突然眼前一黑，暈倒在客廳。

該男子送院後進行心電圖檢查，發現出現心律不整，心跳高達每分鐘140下。抽血報告更顯示，除腎功能急性惡化外，其血鉀濃度飆升至6.8 mmol/L，醫生即時發出病危通知並進行緊急洗腎。男子醒來後驚恐萬分：「我喝的是養生果汁，怎麼變成了催命符？」洪醫生嘆道：「你的腎已經排不掉鉀，每一口綠拿鐵，都在心臟停跳的邊緣試探。」該名男子住院洗腎一周後雖保住性命，但腎功能因這次急性傷害由第三期惡化至第四期，距離終身洗腎僅剩一步之遙。

洪永祥醫生藉此病例列出7大傷腎早餐，提醒腎病患者及關注腎臟健康人士務必警惕：

第7名：水餃、煎餃與包餡食物

不少人認為水餃有肉、菜和澱粉，營養均衡，甚至常推薦給長者食用。然而，為讓內餡多汁，店家通常選用脂肪比例高達50%以上的五花絞肉。這種澱粉皮包裹肥肉的組合，不僅熱量驚人，更富含大量飽和脂肪，可引發全身慢性發炎，損害腎絲球微血管。若再蘸上醬油或辣油，一小碟鈉含量隨時突破1000毫克。根據《Journal of the American Society of Nephrology》研究，長期攝取高量紅肉與飽和脂肪，會顯著增加末期腎病風險。

第6名：鐵板麵

鐵板麵本身屬加工麵條，再加上黑胡椒醬或蘑菇醬是由大量鹽、油脂、糖及修飾澱粉調製而成，並添加多種增稠劑。一份鐵板麵鈉含量可超過1200毫克，相當於腎病患者全日鈉攝取限量。過量鈉會引致水分滯留、血壓升高，直接加重腎絲球負擔。

第5名：燕麥與早餐麥片

為提升口感，市售麥片常添加磷酸鹽，加上全穀類本身天然磷含量亦高。對一般人而言，燕麥比白米飯健康，但腎病患者磷質排泄受阻，會引發皮膚痕癢、骨質脆弱，甚至心血管鈣化。根據《Journal of Renal Nutrition》研究，飲食中的無機磷添加劑吸收率高達90%至100%。

第4名：燒餅油條

油條高油且高熱量，製作過程中為求酥脆，常加入含鋁或含磷的膨鬆劑。刊登於《American Journal of Kidney Diseases》研究指出，肥胖與代謝症候群會顯著增加蛋白尿風險，加速腎功能衰退。

第3名：白粥配醬菜

白粥屬高升糖指數食物，配搭的醬菜、肉鬆、豆腐乳、鹹蛋等，均屬於鹽分醃製的加工品。根據美國心臟協會指引，過量攝取鈉會導致水分滯留，增加腎臟排洩壓力。

第2名：綠拿鐵

菠菜、香蕉、奇異果、牛油果均屬高鉀食物，當腎功能受損時，鉀離子排洩不暢，飲用這類飲品無助排毒，反而會導致高血鉀，直接引發心律不整，甚至心跳驟停。根據《Kidney International Reports》期刊研究指出，高鉀血症是腎病患者最危險的併發症。腎友若欲進食蔬菜，務必先焯水再食用。

第1名：漢堡熱狗配奶茶

漢堡扒、熱狗、煙肉等均屬加工肉類，世界衛生組織轄下國際癌症研究機構已將加工肉列為第一類致癌物。此類食品通常含高鈉、亞硝酸鹽及磷添加物，長期大量攝取與心血管疾病、腎臟病及大腸癌風險增加有關。一份漢堡或熱狗包連同醬料，鈉含量往往接近或超過1000毫克，若再加芝士、煙肉或薯餅，輕易達每日建議攝取量一半。

早餐店常見的奶茶或大杯紅茶，含糖量普遍偏高。發表於《Circulation》期刊的研究指出，經常飲用含糖飲料的人士，心血管疾病與代謝疾病風險明顯較高。漢堡與熱狗本身含飽和脂肪，加上油煎肉排、芝士或沙律醬，整體熱量極高，若每日以此類早餐開始一天，容易增加體重及代謝負擔。

這份早餐同時包含加工肉、高鈉、高糖飲品、高脂肪及高熱量，對心血管、代謝疾病及腎臟健康構成長期壓力。根據《Clinical Journal of the American Society of Nephrolog》研究證實，高度加工飲食與慢性腎臟病進展有強烈關聯。

腎病/腎衰竭初期症狀 留意小便變化

據本港醫管局資料指，腎臟主要功能包括排泄經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，製造紅血球激素，以及協助製造維他命D。當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，體內廢物累積，引發多種身體功能的問題，有機會演變為慢性腎衰竭。

不過，初期的腎病及慢性腎衰竭徵狀並不明顯，較常出現的症狀如下：

小便帶血 / 茶色尿（血尿） 小便帶泡沫（蛋白尿） 小便混濁（尿感染） 小便赤痛、頻密 小便感困難、不暢順 小便排出小沙石 多尿、尿量減少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮腫 血壓高

腎衰竭4大高危人士 嚴重恐洗腎

根據本港醫管局資料，當腎臟功能因某些原因長期受到嚴重傷害，其排泄體內新陳代謝廢物的功能受損，身體內的廢物會累積，且引發多種身體功能的問題，引發慢性腎衰竭。

當到達末期腎功能衰竭階段，病人須透過透析（洗腎）或腎臟移植，才得以維持生命。當中，患有下列疾病的病人有較高風險患上慢性腎衰竭：

糖尿病 腎小球腎炎，包括紅斑狼瘡腎炎 高血壓 先天性腎病及有腎病家族病歷

資料來源：腎臟科醫生洪永祥、醫管局

延伸閱讀：亂吃黑豆芝麻傷腎？醫生推薦3大黑色食物 排毒/抗炎/抗氧化 腎病患者可安心吃

