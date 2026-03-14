102歲婆婆眼神銳利仍愛縫補襪子/納鞋底 公開長壽活力秘訣 每日必喝1種飲品

不少人年紀漸長，便要面對老花、手震等問題，連穿針引線都感吃力。在浙江台州一位102歲的婆婆，不但身體硬朗，眼神更依然銳利，至今仍能自己縫補襪子、納鞋底。到底她有何長壽秘訣？

102歲婆婆眼神銳利仍愛縫補襪子/納鞋底 公開長壽活力秘訣

根據《台州晚報》報道，102歲的金寶領婆婆是台州黃岩區院橋鎮梁湖橋村知名的長壽之星。儘管聽力不佳、關節有些僵硬，日常走動需要攙扶，但她精神飽滿，身體硬朗。在家人的記憶中，除了數年前因感冒吊鹽水外，這位百歲老人已有50餘年沒進過醫院大門。金婆婆近日更向媒體分享了她的4大長壽習慣：

1.早睡晚起

金婆婆的作息堪稱「養生範本」，每天早上9時多自然醒，自行梳洗後便坐在院子曬太陽；晚上7時準時上床睡覺。最特別的是，她每日中午還會補上一至兩小時午覺。兒子胡華梅透露，母親一天合共睡15小時，充足的睡眠讓她精神煥發。

2.愛喝酒吃肉

金婆婆雖然起床較晚，但她一日三餐從不馬虎，早餐必食肉包、肉餡水餃或雲吞，午餐和晚餐則輪流吃麵或飯，每頓飯都盛滿一個中型飯碗。金婆婆對肉類尤其鍾愛，每頓必吃兩三塊豬腳，一天能吃下半斤；豬肉、魚肉更是餐桌上的常客，幾乎餐餐無肉不歡。

除了正餐，金婆婆還愛吃小蛋糕、小麵包當零食，紅糖、紅棗泡水喝，每日更要吃三個橙子和兩隻雞蛋。孫女胡美君笑言：「我奶奶消化特別好，連粽子都能吃一個半！糯米糰、粽子這些難消化的食物，她吃起來毫無壓力。」不過，金婆婆有個小挑剔，不愛吃菜，無論是新鮮青菜還是鹹菜，都會被她挑出來剩在碗裡。

這位百歲人瑞還是個「資深酒友」，家人透露，她年輕時就愛喝酒，現在每天風雨不改要喝，有時能喝上小半斤，年輕時酒量更佳。她的酒壇裡浸泡著紅棗、桂圓、荔枝、楊梅等製成的黃酒，她形容這是「果子酒養人，越喝越有味」。

3.愛縫補襪子/納鞋底

雖然耳背，聽不清別人說話；腿部關節不太靈活，走路需要輔助。但她的眼神依然銳利，雙手靈活有力，穿針引線難不倒她。家人驕傲地說，她有時候還會自己縫補襪子、納鞋底，手非常穩，納草鞋、草帽的手藝更是一絕。

4.豁達大度

談及長壽秘訣，家人總結為「能吃能睡、豁達大度」。兒子胡華梅說，母親一輩子沒跟人紅過臉，遇到煩心事轉頭就忘。她只是個普通的農村家庭婦女，年輕時操持家務，年老時帶大孫輩，如今最大的心願就是一家人和和美美。

資料來源：《台州晚報》

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