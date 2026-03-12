Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

4款日式拉麵熱量大比拼 豚骨拉麵竟高達1000卡？營養師教控熱量/穩血糖小貼士

保健養生
更新時間：11:38 2026-03-12 HKT
發佈時間：11:38 2026-03-12 HKT

日式拉麵是不少港人至愛，但原來暗藏致肥陷阱！有營養師拆解4款拉麵湯底的熱量，其中一碗香濃的豚骨拉麵，熱量竟可高達1000大卡。到底如何吃可控制熱量及穩定血糖？

4款日式拉麵熱量大比拼 豚骨拉麵竟高達1000卡？

營養師楊斯涵在其Facebook專頁發文指，熱氣騰騰、湯頭濃郁的日式拉麵，總讓人忍不住一口接一口。然而，市售拉麵的熱量差異極大，一碗可由600至1000大卡不等。拉麵的靈魂在於湯頭，但它同時也是熱量的主要來源，她列出4款常見的拉麵湯頭熱量，大家可參考：

日式拉麵熱量大比拼：

1.豚骨拉麵

  • 熱量：約800-1000+kcal

由豬骨長時間熬煮，湯色呈乳白，富含大量油脂與膠質，是熱量和脂肪含量最高的湯頭。

2.味噌拉麵

  • 熱量：約700-900kcal

帶有獨特發酵豆香，通常為平衡鹹味及增加濃郁感，會加入不少豬油或奶油，熱量不容小覷。

3.醬油拉麵

  • 熱量：600-800kcal

湯底多以雞骨或海鮮為主，熱量相對較低。但需注意其鈉含量通常偏高，容易引致身體水腫。

4.鹽味拉麵

  • 熱量：約500-700kcal

調味最單純，湯頭清澈，是拉麵中熱量最低的優質選擇。

怎樣吃拉麵可控熱量/穩血糖？

想在享受拉麵的同時減輕身體負擔？楊斯涵建議，下次點餐時，不妨嘗試以下四個黃金守則，輕鬆降低熱量攝取：

  • 淺嚐湯頭：拉麵的熱量和鈉含量極大比例來自湯頭，建議品嚐幾口即可，避免將整碗湯喝完。這個小動作能避免攝取數百卡路里，並預防隔天出現水腫。
  • 挑選清湯底與瘦肉： 湯頭優先選擇鹽味、醬油或清燉雞湯。肉類方面，若有「雞胸肉叉燒」或「舒肥豬」，應毫不猶豫地選擇，其飽和脂肪遠低於傳統的五花肉叉燒。
  • 額外單點蔬菜：傳統拉麵的蔬菜量極少，容易導致飲食不均衡。建議額外加點一份豆芽、椰菜或木耳，增加膳食纖維，不但能提升飽足感，還有助於減緩血糖波動。
  • 控制澱粉攝取：盡量避免加麵，也不要加點白飯配湯吃。如果知道該店家的基礎麵量很大，點餐時可以直接要求「少麵」。

她指出，拉麵的組成多為碳水化合物和脂肪，較缺乏蔬菜與優質蛋白質。點餐時，建議優先挑選以下食物來平衡營養：

1.蔬菜海藻類

蔬菜海藻類能增加飽足感、延緩血糖上升，是吃拉麵時最需要補充的品項，建議選擇：

  • 椰菜/炒豆芽： 最常見的選擇，椰菜富含纖維與維他命；豆芽熱量極低且口感清脆，能平衡濃郁湯頭的油膩感。
  • 涼拌木耳：富含水溶性膳食纖維，微酸的調味非常開胃解膩。
  • 涼拌海帶絲/裙帶菜： 富含礦物質，如碘、鈣，是低卡高營養的優質食物。
  • 涼拌小青瓜： 水分高、清爽脆口，能補充少許維他命，能重整味覺。
  • 加蔥花/洋蔥粒：含植化素，加點提味亦有益健康。

2.豆類與蛋肉類

如果拉麵裡只有一兩片肥肉叉燒，可以選擇以下食物補足蛋白質：

  • 毛豆：優質的植物性蛋白質來源，同時富含膳食纖維。
  • 凍豆腐/涼拌豆腐：熱量低且無膽固醇，但需注意別淋太多重鹹的豉油或芝麻醬。
  • 溏心蛋/溫泉蛋： 吸收率極高的優質蛋白質，雖然蛋黃帶有少許脂肪，但整體而言是非常健康的配菜。
  • 舒肥雞胸肉（單點）：極佳的低脂高蛋白選擇，是取代傳統肥膩叉燒的完美選項。

資料來源：營養師 楊斯涵

專家履歷：楊斯涵

台灣營養師，現職同心醫療體系社區營養組長、同心分享廚房創辦人，著有《營養師的減醣快瘦廚房》。

延伸閱讀：五香肉丁公仔麵不是最邪惡？16款茶餐廳粉麵卡路里脂肪大比拼 營養師教3大進食小貼士

---

相關文章：

叉燒飯/燒肉飯哪個最肥？燒味滷水卡路里大比拼 營養師教吃飯做多1步即減225卡

臘味煲仔飯=吃3個豬柳蛋漢堡？11款煲仔飯熱量大比拼 營養師教5招「食唔肥」小貼士

五香肉丁公仔麵不是最邪惡？16款茶餐廳粉麵卡路里脂肪大比拼 營養師教3大進食小貼士

魚肉燒賣竟比咖哩魚蛋高卡？16款街頭小食卡路里大比拼 營養師推介5款低卡之選

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困
00:58
青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困
突發
3小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
4小時前
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
影視圈
16小時前
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
生活百科
20小時前
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
生活百科
23小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
4小時前
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
3小時前
伊朗局勢｜特朗普稱戰事很快結束 伊朗宣布將攻擊中東銀行及金融機構｜持續更新
01:25
伊朗局勢｜特朗普稱戰事很快結束 伊朗宣布將攻擊中東銀行及金融機構｜持續更新
即時國際
5小時前