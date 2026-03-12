4款日式拉麵熱量大比拼 豚骨拉麵竟高達1000卡？營養師教控熱量/穩血糖小貼士

日式拉麵是不少港人至愛，但原來暗藏致肥陷阱！有營養師拆解4款拉麵湯底的熱量，其中一碗香濃的豚骨拉麵，熱量竟可高達1000大卡。到底如何吃可控制熱量及穩定血糖？

4款日式拉麵熱量大比拼 豚骨拉麵竟高達1000卡？

營養師楊斯涵在其Facebook專頁發文指，熱氣騰騰、湯頭濃郁的日式拉麵，總讓人忍不住一口接一口。然而，市售拉麵的熱量差異極大，一碗可由600至1000大卡不等。拉麵的靈魂在於湯頭，但它同時也是熱量的主要來源，她列出4款常見的拉麵湯頭熱量，大家可參考：

日式拉麵熱量大比拼：

1.豚骨拉麵

熱量：約800-1000+kcal

由豬骨長時間熬煮，湯色呈乳白，富含大量油脂與膠質，是熱量和脂肪含量最高的湯頭。

2.味噌拉麵

熱量：約700-900kcal

帶有獨特發酵豆香，通常為平衡鹹味及增加濃郁感，會加入不少豬油或奶油，熱量不容小覷。

3.醬油拉麵

熱量：600-800kcal

湯底多以雞骨或海鮮為主，熱量相對較低。但需注意其鈉含量通常偏高，容易引致身體水腫。

4.鹽味拉麵

熱量：約500-700kcal

調味最單純，湯頭清澈，是拉麵中熱量最低的優質選擇。

怎樣吃拉麵可控熱量/穩血糖？

想在享受拉麵的同時減輕身體負擔？楊斯涵建議，下次點餐時，不妨嘗試以下四個黃金守則，輕鬆降低熱量攝取：

淺嚐湯頭： 拉麵的熱量和鈉含量極大比例來自湯頭，建議品嚐幾口即可，避免將整碗湯喝完。這個小動作能避免攝取數百卡路里，並預防隔天出現水腫。

拉麵的熱量和鈉含量極大比例來自湯頭，建議品嚐幾口即可，避免將整碗湯喝完。這個小動作能避免攝取數百卡路里，並預防隔天出現水腫。 挑選清湯底與瘦肉： 湯頭優先選擇鹽味、醬油或清燉雞湯。肉類方面，若有「雞胸肉叉燒」或「舒肥豬」，應毫不猶豫地選擇，其飽和脂肪遠低於傳統的五花肉叉燒。

湯頭優先選擇鹽味、醬油或清燉雞湯。肉類方面，若有「雞胸肉叉燒」或「舒肥豬」，應毫不猶豫地選擇，其飽和脂肪遠低於傳統的五花肉叉燒。 額外單點蔬菜： 傳統拉麵的蔬菜量極少，容易導致飲食不均衡。建議額外加點一份豆芽、椰菜或木耳，增加膳食纖維，不但能提升飽足感，還有助於減緩血糖波動。

傳統拉麵的蔬菜量極少，容易導致飲食不均衡。建議額外加點一份豆芽、椰菜或木耳，增加膳食纖維，不但能提升飽足感，還有助於減緩血糖波動。 控制澱粉攝取：盡量避免加麵，也不要加點白飯配湯吃。如果知道該店家的基礎麵量很大，點餐時可以直接要求「少麵」。

她指出，拉麵的組成多為碳水化合物和脂肪，較缺乏蔬菜與優質蛋白質。點餐時，建議優先挑選以下食物來平衡營養：

1.蔬菜海藻類

蔬菜海藻類能增加飽足感、延緩血糖上升，是吃拉麵時最需要補充的品項，建議選擇：

椰菜/炒豆芽： 最常見的選擇，椰菜富含纖維與維他命；豆芽熱量極低且口感清脆，能平衡濃郁湯頭的油膩感。

最常見的選擇，椰菜富含纖維與維他命；豆芽熱量極低且口感清脆，能平衡濃郁湯頭的油膩感。 涼拌木耳： 富含水溶性膳食纖維，微酸的調味非常開胃解膩。

富含水溶性膳食纖維，微酸的調味非常開胃解膩。 涼拌海帶絲/裙帶菜： 富含礦物質，如碘、鈣，是低卡高營養的優質食物。

富含礦物質，如碘、鈣，是低卡高營養的優質食物。 涼拌小青瓜： 水分高、清爽脆口，能補充少許維他命，能重整味覺。

水分高、清爽脆口，能補充少許維他命，能重整味覺。 加蔥花/洋蔥粒：含植化素，加點提味亦有益健康。

2.豆類與蛋肉類

如果拉麵裡只有一兩片肥肉叉燒，可以選擇以下食物補足蛋白質：

毛豆：優質的植物性蛋白質來源，同時富含膳食纖維。

凍豆腐/涼拌豆腐：熱量低且無膽固醇，但需注意別淋太多重鹹的豉油或芝麻醬。

溏心蛋/溫泉蛋： 吸收率極高的優質蛋白質，雖然蛋黃帶有少許脂肪，但整體而言是非常健康的配菜。

舒肥雞胸肉（單點）：極佳的低脂高蛋白選擇，是取代傳統肥膩叉燒的完美選項。

資料來源：營養師 楊斯涵

專家履歷：楊斯涵

台灣營養師，現職同心醫療體系社區營養組長、同心分享廚房創辦人，著有《營養師的減醣快瘦廚房》。

