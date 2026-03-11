韓國最高齡85歲婆婆大學畢業 揚言絕不放下手中鉛筆 研究證持續學習患腦退化風險降38%

活到老，學到老，原來不只是勵志口號。韓國有一位85歲婆婆，憑著驚人毅力完成大學學業，更揚言「絕不放下手中鉛筆」。有最新研究發現，終身保持學習習慣，或可將罹患腦退化症的風險大幅降低38%。

韓國最高齡85歲婆婆大學畢業 揚言絕不放下手中鉛筆

據淑明女子大學網站和《朝鮮日報》報道，韓國有一名85歲婆婆金正子（音譯）在2月27日於淑明女子大學正式畢業，成為韓國最年長的大學畢業生。生於1941年的金婆婆是家中八名子女的長女，為了分擔家計，她年少時便投身社會，加上經歷韓戰動盪，一直沒有機會接受教育。

直到78歲那年，金婆婆才終於踏上求學之路，從零開始學習韓語。在艱辛地完成了初中與高中課程後，她於2024年，以最高齡考生的身份，成功考入著名的淑明女子大學，主修社會福利專業課程。金婆婆大學生活並非一帆風順，由於腿腳不便，金婆婆每天需要花超過3小時通勤，而且因不懂使用電腦，她所有的報告和功課，都只能自己一筆一劃地用手寫完成。她坦言：「上了大學才發現，課程和高中完全不一樣，寫報告更是難上加難。」由於背不動沉重的課本，為了方便學習，她甚至將每本教科書都買兩本，一本放家裡，一本放學校，方便學習。儘管過程艱辛，但她幾乎從未缺席任何一堂課。支撐她走下去的，是身邊師生的溫暖關懷。她憶述，曾有同學會主動幫她攔的士、陪她走到車站；教授們也不厭其煩地為她解答疑難。

對於金婆婆而言，大學畢業並非學習的終點，而是另一個起點。她已計劃繼續深造，攻讀為期四年的兒童教育課程，並打算學習英語，期望將來能與身在海外的孫輩們流利交流。她更揚言：「雖然不知道我的體力是否能支撐，但在老天爺召喚我的那一天之前，我絕對不會放下手中的鉛筆。」

研究證持續學習與思考 患腦退化風險降38%

持續學習可防腦退化？據《ScienceAlert》報道引述一項最新研究，旨在檢驗終身認知提升與阿茲海默症、腦退化症和認知衰退之間的關聯。相關研究於今年2月在《Neurology》刊登。

研究有何發現？

該研究共納入1,939名平均年齡為80歲的受試者，並對他們進行了長達8年的健康追蹤，並比較「認知豐富化」評分最高與最低族群之差異。結果發現：

與認知活動最少的族群相比，終身保持高度學習與思考習慣的族群，其罹患阿茲海默症的風險竟降低38%，出現輕度認知障礙的風險也減少36%。

研究團隊評估從童年到老年的認知豐富化程度，重點關注能刺激思考的活動與資源。結果顯示，晚年認知健康與終身處於智力刺激環境密切相關。

研究人員分別詢問受試者在12歲、40歲及目前年齡階段的生活習慣，內容涵蓋閱讀書籍、造訪圖書館與博物館、學習外語、使用字典等行為。數據顯示，終身保持高度學習與認知豐富化者，平均可延後阿茲海默症發病時間5年，輕度認知障礙則可延後 7年。

研究團隊更透過分析已故參與者的大腦組織發現，童年時期擁有較高認知活動分數的人，其大腦對於阿茲海默症相關的有害蛋白質沉積，具有更強的抵抗力。

不過，研究人員亦坦言，儘管研究顯示了強烈的關聯性，但目前仍無法證明兩者之間存在直接的因果關係。換言之，長年保持閱讀習慣不代表就一定能完全避免認知問題。此外，該研究依賴受試者回憶早年的生活習慣，可能存在記憶偏差。再加上腦退化疾病的成因複雜，涉及多重風險因素，保持優質睡眠和規律運動同樣至關重要。

資料來源：淑明女子大學網站、《朝鮮日報》、《ScienceAlert》

