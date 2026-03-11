醫療事故變成植物人 天瑜離世兩周年 父親撰文悼念：愛從不因離別消失

昨日（3月10日）是小天瑜離世兩周年的日子，天瑜爸爸在社交媒體上發表了一封寫給愛女天瑜的信，指雖然天瑜已經離開他七百多個日夜，儘管生活已回復正常，但他心中仍有失落感。天瑜爸爸向女兒承諾自己會帶著對她的愛努力前行，把她未見過的風景替她看透。

天瑜離世兩周年 父親撰文悼念：愛從不因離別消失

天瑜的爸爸在信中寫道，雖然兩年過去，這個日子依然沉重。儘管生活早已回復正常，但他仍「習慣在人羣中，下意識地尋找那道小小的身影」。他坦言，對女兒的思念已悄悄融入日常，每當路過女兒生前最愛的玩具店，或聽到她喜歡的歌曲，心跳仍會「漏跳一拍」，那份失落感依然清晰。

他憶述，在天瑜離開的最初，他的世界彷彿被掏空，只能靠反覆翻看舊照片、聆聽女兒最後的語音、重遊她曾踏足的遊樂場來度日，形容「時間很慢，思念很長」。儘管時光流逝，對於坊間表示「你是累了，是去天堂做了小天使」的安慰，天瑜爸爸坦言自己心底最清楚，有些空缺是「永遠無法被宏大的道理填滿的」。

在信的最後，他向在天國的女兒承諾，會努力帶着她的愛繼續前行。「我會好好生活，好好照顧自己，把你未曾來得及看遍的風景，都替你看遍。」他囑咐女兒在那邊要好好等他，而他自己，也會在這邊，好好地想念她。

天瑜爸爸本來也患有癌症，他在2023年11月成功切除上肺葉癌細胞，12月切除右手臂上的惡性腫瘤。不過，他在信件之中並沒有提及自己的病情。

2018年，時年3歲的周天瑜3歲確診惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，曾接受化療，到2020年5月在瑪麗醫院手術期間，心跳一度暫停，醫生為她剖腹排出積水，成功恢復呼吸和心跳。不過由於天瑜在手術期間長時間缺氧、心跳停頓52分鐘，導致腦部嚴重受損、手術後一度處於昏迷狀態，並成為植物人。

天瑜的家人曾就事件向醫管局提出民事索償，2023年10月達成和解協議，但繼續追究刑事責任。天瑜爸爸在2023年10月曾到警察總部報案，希望他們調查關於瑪麗醫院醫務人員涉嫌篡改天瑜醫療事故裏的麻醉科即場手術紀錄，2025年2月獲警方回覆完成調查，並徵詢律政司意見後，不會就此案展開刑事檢控程序。