春天肝臟大掃除黃金期！必吃6大芽菜護肝排毒 專家大推豆苗更護心/防糖尿病

想趁春天為肝臟大掃除可以吃甚麼養肝排毒？有專家指出，此時應多吃6大芽菜，其中特別推介豆苗，除了能護肝，更可降低冠心病、糖尿病及肥胖風險。

春天肝臟大掃除黃金期 必吃6大芽菜護肝排毒

據內媒《生命時報》報道，春回大地，萬物復甦，正是調理肝臟的黃金時期！中醫經典《黃帝內經》有云：「春三月，此謂髮陳，天地俱生，萬物以榮」。湖南中醫藥大學第一附屬醫院內科主任醫師程丑夫指出，春天人體肝氣逐漸旺盛，若調養不當，易出現情緒波動、頭暈目眩、脅肋脹痛等症狀。此時適當食用具有升發作用的食物，有助五臟從冬藏轉為春生，順應自然之氣，促進肝氣疏泄，為全年健康打下基礎，而芽類蔬菜，正是春天大自然饋贈的養生佳品。

廣東省佛山市中醫院耳鼻喉科副主任中醫師馮惠玲補充，在古代漢語中，「疏」與「蔬」相通，蔬菜大多有疏通淤滯的功能，芽類蔬菜尤其顯著，春季常吃有助疏肝散結。北京營養師協會理事、中國註冊營養師顧中一表示，芽苗菜水分含量較高、纖維素含量較低，口感比成熟蔬菜更鮮嫩脆爽。有研究顯示，芽苗菜對礦物質元素有富集作用，這些礦物質會通過多種途徑改善芽苗的營養成分和功能活性。更有研究檢測25種芽苗菜的營養成分濃度，結果發現，相較於成熟蔬菜，芽苗菜的營養密度更高，維他命、礦物質及抗氧化成分都更豐富。國家高級烹飪技師趙亮補充，豌豆尖、豆苗等嫩芽中含有大量鎂及葉綠素，而鎂正是肝臟進行解毒和能量代謝過程中多種酶的激活劑。專家特別推薦以下6款春天必吃的時令芽菜，助護肝排毒：

1.香椿嫩芽

中醫認為香椿味苦性平，有清熱解毒、疏肝理氣、潤膚明目之效，其獨特香氣更有助醒脾開胃，促進食慾，與雞蛋同食更可滋陰潤燥。營養學角度方面，香椿嫩芽呈紫紅色，正是花青素、類胡蘿蔔素和各種黃酮類物質的顏色。隨嫩芽成熟，紫紅色漸褪變綠。

建議挑選顏色紫紅、體型矮胖的香椿口感更嫩，且亞硝酸鹽含量較低。烹煮（如炒蛋）前先焯水半分鐘，可去除八成硝酸鹽和亞硝酸鹽。若想醃製後食用，先漂燙再醃製1天以上。香椿嫩芽一次不宜吃太多，尤其老人小孩，吃一小捆嚐鮮即可。此外，香椿嫩芽不耐放，建議兩天內食完。

2.豆苗

外形像較細的豆芽，將豌豆泡發後水培或土培，就能長出翠綠的豌豆苗，它是豌豆最幼嫩的莖葉，口感清脆，可清炒、打邊爐、做湯或烚熟後涼拌。中老年人多吃豆苗，有助降低冠心病、糖尿病和肥胖風險。

3.豌豆尖

豌豆尖是豌豆莖葉茁壯成長後頂尖上的嫩葉和莖，富含維他命C、膳食纖維、β胡蘿蔔素、鉀等，非常適合三高人群食用。每100克豌豆尖中的胡蘿蔔素含量達2710微克，在蔬菜中名列前茅，這種營養素在肝臟中會轉化為維他命A，對視力有益。經常熬夜用眼、眼睛乾澀、視力模糊者適合常吃。

此外，豌豆尖的味道比豌豆苗更濃郁，用其做湯或煮麵時可在出鍋前放入，汆燙10秒左右即可；也可將洗淨的豌豆尖放在碗底，再倒入麵條將其燙熟。不過，豌豆苗和豌豆尖嘌呤含量較高，不適合尿酸超標者食用。

4.豆芽

豆芽熱量低，富含維他命C、膳食纖維、維他命B2以及鈣、鉀等。豆芽的營養價值與長度有關，數據顯示，3至5厘米長（約半個食指長）的豆芽營養價值最高。建議將豆芽清炒或涼拌，能更好地保留營養成分；與雞肉、豆腐等高蛋白食物同食，可平衡營養。

5.蒜黃

蒜黃由大蒜培育，在遮光條件下生長，葉綠素合成受阻故葉子呈嫩黃色；同時遮光條件影響澀味物質合成，故辣味不濃。蒜黃膳食纖維含量較低，質地柔嫩，可與雞蛋、豬肉、蝦仁等同炒。

6.春筍

春筍是竹子從土裡長出的嫩芽，味甘，有清熱利水之效，非常適合乾燥的春季食用，不僅富含優質植物蛋白、鈣等，纖維素含量亦高。建議春筍煲牛肉、春筍白拌雞、香菇春筍湯、紅油燜春筍等，但由於春筍草酸含量高，烹調之前必須用沸水烚一下。吃筍不宜過量，健康人群每頓吃1/4根中等大小的筍（約100克）、一周1至2次即可。

資料來源：《生命時報》

